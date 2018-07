Fracaso en la reunión entre Amazon y el comité para frenar la huelga en el Prime Day

Un nuevo capítulo que ha quedado emborronado en la historia entre Amazon y los trabajadores de San Fernando. Este martes se han vuelto a sentar los directivos de la empresa y el comité para intentar frenar la huelga durante el día que más ventas tiene la multinacional del 'retail'.

Los sindicatos enviaron en una carta la semana pasada, a petición de Amazon, en el que se exponían los puntos más conflictivos y que provoca que la situación siga provocando tiranteces entre ambas partes. La nueva cúpula de Mariangela Marseglia prometió abordarlos en la siguiente reunión para intentar levantar la amenaza de huelga para el próximo 16 de julio.

Pero no ha podido ser. Según fuentes de la negociación, la directiva de Amazon no ha hablado de las peticiones de los trabajadores y se han dedicado a temas que "no tocaban en esta ocasión como horarios y vacaciones".

Esto ha provocado que los trabajadores de Amazon estén llamados de cara al Prime Day (días 16 y 17), lo que podría lastrar las ventas del gigante estadounidense. Por otra parte, los sindicatos han querido acercar posturas, al igual que lo hizo la directiva, desconvocando los paros de la semana que viene (días 10, 11 y 12).

De momento, a Amazon le queda todavía una bola para salvar este partido. El lunes habrá una nueva reunión enla que se sabrá si definitivamente se realizarán nuevos paros o se llega a un acuerdo que se dilata en el tiempo más de siete meses.

El Prime Day será definitivamente el día 16 y 17 de julio, se tratará de 36 horas de ofertas que pondrán a pleno rendimiento al centro tanto esos días como los inmediatamente siguientes. La huelga, en caso de realizarse, paralizaría el almacén del que el año pasado llegaron a salir medio millón de paquetes en un solo día.

Amazon creará más empleo de calidad

En el contexto de intentar llegar a un nuevo acuerdo para que no se produzcan los paros en el Prime Day, Amazon anunció este lunes la creación de 1.600 nuevos empleos fijos en España.

Gran parte de estas contrataciones se destinarán a los centros logísticos abiertos por la compañía estadounidense en El Prat de Llobregat y Martorelles (Barcelona) y en Getafe (Madrid) en otoño de 2017, y a sus nuevas oficinas corporativas en la capital madrileña.