Seis alternativas a la cuenta naranja de ING para sacar rendimiento a tu dinero

ING no pasa por sus mejores momentos. La política monetaria que aplica el Banco Central Europeo (BCE) se ha llevado por delante sus dos productos estrella: el depósito bienvenida y la cuenta naranja; dos opciones para depositar los ahorros con una buena rentabilidad (en su momento) y que se convirtieron en el principal atractivo del banco holandés.

Los bajos tipos de interés, unidos a que el BCE cobra a los bancos porque depositen en él sus depósitos, no ayuda a que las entidades financieras remuneren a sus clientes. Es decir, que se está favoreciendo que haya una mayor inversión y un mayor gasto, en lugar de buscar la opción de guardar el dinero en las cuentas.

Una situación que, por ahora, no va a cambiar. Mario Draghi daba en la última reunión del consejo del BCE los primeros pasos para subir tipos, pero la decisión no llegará -al menos- hasta el año que viene; y será una tibia subida, por lo que las remuneraciones al ahorro seguirán estando en niveles muy bajos.

Así que, visto lo visto, ¿qué oportunidades hay para que podamos obtener un rendimiento a nuestros ahorros a través de una cuenta sin invertir en “productos alternativos”? Aquí te ofrecemos algunas alternativas que están en el mercado y que pueden ser una opción para aquellos que hasta ahora formaban parte del club de la cuenta naranja de ING.

Cuenta ahorro

La cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank es la opción más atractiva en este momento en el mercado. Durante los primeros tres meses ofrece una remuneración del 1,75% TIN y, después, se reduce hasta el 0,4% si hay vinculación y el 0,1% si no la hay. No exige un ingreso mínimo y, lo que es más importante, no hay ningún tipo de comisiones ni exige tampoco domiciliar nóminas o recibos.

Hay otra buena opción, según el simulador Help My Cash, a través de Monobank. En esta entidad noruega podemos tener una rentabilidad del 0,6% TIN sin límite de tiempo. Existe la posibilidad de retirar el dinero cuando se quiera; aunque los ingresos a cuenta y retiradas parciales no están permitidas. Se debe hacer, por tanto, una aportación mínima de 5.000 euros. Y un dato que es importante también, sólo se puede contratar a través de Raisin ; una plataforma de ayuda a la inversión.

Dentro de las cuentas de ahorro se puede optar por una tercera opción, la cuenta Coinc, la plataforma de ahorro de Bankinter. Ofrece un 0,3% TAE sin límite de tiempo para cualquier saldo hasta 35.000 euros. Además se puede retirar el depósito en cualquier momento; no tiene comisiones y te dan un 4% de regalo cada vez que se compra en Amazon.

Cuenta remunerada

Más allá de los productos de cuentas de ahorro, también se puede optar por cuentas remuneradas, que permiten hacer crecer nuestro dinero sin mucho esfuerzo. Aquí el rey es Bankinter, que ofrece una remuneración del 5% TAE el primer año y un 2% el segundo. El saldo máximo que remunera es de 5.000 euros, y te ofrece anticipo de nómina de hasta 6.000 euros, así como tarjeta de crédito gratuita y devolución del 2% de las compras con pago aplazado.

La cuenta 1,2,3 de Santander es otra buena opción en este tipo de cuentas. Tiene una alta rentabilidad al domiciliar la nómina con una rentabilidad de hasta el 3% TAE sin límite de tiempo; además devuelve entre el 1% y el 3% de los recibos y gastos del hogar.

Depósitos

Otra opción pasa por decantarse por depósitos a plazo fijo. Aquí, según Raisin, la mejor opción estaría en el Bulgarian American Credit Bank. El banco búlgaro ofrece -a un año- un 1,15% TAE. Eso sí, hay que depositar un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 100.000 euros. En esta misma categoría encontramos también el depósito de BESV, que pertenece al grupo Novo Banco, y que oferta un 0,96% TAE, seguido de Alior Bank, de Polonia, que renta un 0,90% en su depósito a un año.