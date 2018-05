Movilidad urbana: cómo evoluciona el sistema sanguíneo de la ciudad del futuro

El siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades. Por primera vez en la historia de la humanidad habrá más personas que vivan en zonas urbanas que en poblaciones rurales. Una situación que llevará a que, según las estimaciones de Naciones Unidas, en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en una ciudad frente al 50% actual.

Este cambio se dará además en un entorno en el que la población mundial crecerá a un ritmo nunca antes visto. En 2050 rozaremos los 10.000 millones de personas habitando nuestro planeta. En este contexto, elegir la organización y los modelos de movilidad de nuestras ciudades va a ser clave para hacer de estas macrourbes lugares habitables.

Durante el foro ‘El futuro de la movilidad' que fue organizado por EL ESPAÑOL junto con Alphabet, Correos, Endesa, Ferrovial, MyTaxi y Fundación Pons algunos de los jugadores claves de la movilidad urbana española repasaron los retos que se presentan para los próximos años.

Miguel Angel Uriondo, redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL, presentó a Francisco López Carbona, Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid, quien fue el encargado de romper el hielo en la primera de las dos mesas redondas.

“La transformación que vivimos es técnica pero también sociológica. No es lo mismo la movilidad como la ven las personas jóvenes que los que pasamos de los 50. Tenemos actitudes y necesidades distintas. Nuestra ordenanza de movilidad tiene 13 años y necesita una reforma estructural. El transporte público colectivo y las formas de movilidad como la peatonal o en moto tienen que ser recogidos en esta ordenanza. Pero no vale con esto. También hay que dar entrada a los nuevos agentes, ala movilidad de última milla, a la movilidad compartida y a los nuevos servicios que se están ofreciendo".

Foro Movilidad Urbana El Español

Para Álvaro Fernández Heredia, Director Gerente en Empresa Municipal de Transportes de Madrid, es clave que no se cometan algunos errores vistos en el pasado: “Cada día me llegan multitud de previsiones de lo más dispares. Últimamente he leído que en 2022 el coche autónomo será el dominador de la movilidad. En 2024 los coches eléctricos serán los más usados. Pero es que en 2026 parece que 100.000 personas utilizarán coches con despegue vertical. Una previsión que contrasta con otra que me llegó que dice que en 2030 se realizarán las pruebas del primer coche volador y todas las entregas serán por drones en azoteas. Revoluciones de la movilidad hemos tenido muchísimas desde el tiempo de los Romanos y creo que hemos aprendido poco”.

El directivo quiso hacer hincapié en el papel que cada uno vamos a tener en el futuro del transporte en las ciudades: “Actualmente la movilidad depende de una decisión individual en la que se ponderan tiempo y coste. Nadie decide cómo se mueve teniendo en cuenta el impacto en el ecosistema. Todos tenemos que adaptar nuestra toma de decisiones en favor del bien común. La movilidad pasa por un transporte público colectivo. Necesitaremos que sea distinto, pero será colectivo. Un único modelo de movilidad que no pasa por la suma de decisiones individuales”, concluyó Fernández.

La importancia del marco normativo

Para las tomas de decisiones tanto de los individuos como de las instituciones va a ser clave el marco normativo en el que nos movamos. Susana Gómez Garrido, Subdirectora Adjunta de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) detalló lo importante que va a ser este marco para la convivencia de todos los jugadores implicados.

"El ciudadano va a requerir servicios puerta a puerta pero en España no tenemos un sistema tan flexible como en Estados Unidos donde el transporte público se relaciona con otras iniciativas casi sin fricciones. Hay que dar respuesta a los distintos conflictos. En la DGT estamos trabajando para mejorar la seguridad de los vulnerables (peatones a pie y que circulan a dos ruedas). En materia de conducción autónoma, creemos que la siniestralidad caerá el 90%. Estamos abordando cuando el sistema operativo del vehículo puede sustituir al conductor. Nosotros, como DGT tenemos un marco estable para hacer pruebas de coches autónomos y vamos a hacer en dos ciudades españolas un mapeo de vehículos para ver, a partir de 2019 como incide en los accidentes”, señaló.

Como en todo lo que tiene que ver con las ciudades del futuro el tratamiento de los datos va a jugar un papel clave: “Contaremos con una plataforma que informará en tiempo real de cualquier incidente que haya en las distintas redes. Su función será avisar en tiempo real a los usuarios para evitar accidentes. En ningún momento se utilizará para sancionar si se sobrepasan los límites de velocidad” señaló Gómez.

Javier Lázaro, Director de Digital Hub de Ferrovial, abordó la digitalización de los servicios como uno de los elementos clave de la nueva movilidad. “Estamos comentando un caso de éxito, el del coche particular. Un éxito tan grande que hemos llegado al colapso. Para salir de él es clave facilitar entre todos la toma de decisiones. El 35% de la contratación de movilidad en Barcelona y Madrid ya se hace por medios digitales”, subrayó.

Además, Lázaro hizo referencia a uno de los cambios más importante de la industria de la automoción. El cambio de consideración del coche, que pasa de ser un producto a un servicio: “Vamos a pasar del vehículo como posesión a la movilidad como necesidad. El vehículo pasa de objetivo a medio. Actualmente las ciudades están centradas en los vehículos y tenemos que pasar a centrarlas en las personas. Necesitamos nuevos modelos de car-sharing pero también nuevas infraestructuras: carreteras adaptadas al coche autónomo, puertas de entrada inteligentes a las ciudades… En este proceso contamos con una oportunidad enorme para llevar transparencia a este modelo de movilidad. Que el usuario que tome la decisión de ir del punto A al punto B de forma transparente tenga acceso a toda la información que necesita”.

La evolución del parque móvil va a jugar un papel fundamental en el futuro de la movilidad. Para Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet España, “estamos en una revolución de la evolución. Nos encontramos en un momento en el que la tecnología nos facilita mucho la vida. Contamos con unos objetivos de reducción de emisiones a corto plazo muy importantes, pero hay que destacar que los coches solo representan 25% del total de estas emisiones. La edad media de nuestro parque móvil es de 12 años. Esto incluye verdaderas bombas, vehículos que tienen hasta 20 años. En el nuevo parque móvil hemos visto como en un año los coches comprados han aumentado su contaminación. Actualmente los modelos gasolina están por encima de los diésel en ventas. Además el tipo de coches que se está comprando son más grandes y contaminantes. La movilidad compartida tienen que tener un fomento y una regulación. Desde las instituciones deben facilitar la convivencia y calidad de vida a los ciudadanos”.

Virginia Ocio, Responsable de nuevas iniciativas de negocio de la Dirección General de Sostenibilidad de Endesa, cerró la primera mesa abordando el papel clave que las grandes empresas van a tener en los cambios de movilidad: “El coche ha sido el gran invento del siglo pasado y ahora es uno de los grandes problemas de este siglo. Hay que impulsar un nuevo concepto de movilidad. ¿Qué es movilidad sostenible? Es cubrir las necesidades de mover que tenemos sin generar un impacto negativo. Tenemos que desmotorizar las ciudades. En Endesa estamos trabajando en cambiar los hábitos de movilidad. Nos planteamos un reto para que nuestros empleados cambien su coche térmico por un coche eléctrico. El 6% de la plantilla de Endesa ha cambiado su coche térmico por un coche eléctrico desde que arrancamos nuestro plan. Es muy interesante cómo al principio muchos hacían los números y la variable medioambiental quedaba al margen. Tras tres años ahora la gente que pasó al eléctrico declara que está dispuesta a pagar más por contaminar menos”.

El peatón, en el centro

La segunda mesa tuvo como objetivo repasar las iniciativas de movilidad inteligente y la interoperabilidad de los modos de transporte. Sebastián de la Rica Castedo, Presidente de ITS España hizo una proyección de algunas de las claves de los próximos años: “El futuro de la movilidad urbana en ciudades medianas y grandes se basará en el transporte colectivo. Más que los cambios espectaculares que se prevén en los vehículos la evolución se deberá a la utilización al maximo de los métodos de información, que será lo que permita sacar el máximo partido a esta nueva tecnología. Del mismo modo, necesitamos nuevos marcos que no creen agravios entre los distintos formatos de movilidad”.

En su intervención, De la Rica resaltó la importancia del peatón: “Todos somos peatones y el peatón tiene que ser el rey de la ciudad. Hay que cuidar que el peatón se encuentre en un entorno agradable. En la convivencia entre peatón y vehículos es clave que en las vías cercanas a donde circulan los peatones no se superen los 30 kilómetros por hora ya que cuando los accidentes se producen con vehículos a más velocidad se multiplican por cinco las posibilidades de muerte”.

En cuanto a los problemas que hay que hacer frente en esta nueva etapa Arturo Pérez de Lucía, Director Gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) cree que los más importantes son la contaminación ambiental, la acústica y congestión. “El vehículo eléctrico resuelve dos de estos tres problemas. Como usuarios tenemos que analizar, primero si necesitamos un coche. Yo no hago 300 kilómetros casi ningún día de mi vida, por lo que para mi el rango del coche eléctrico es válido. En el discurso contra el coche eléctrico nos comportamos como en un buffet de un hotel. Queremos todos los platos aunque igual no tengamos tanta hambre. Queremos autonomía, maletero, que nos valga para ciudad, para cruzar la península...”

Para Pérez, las soluciones para el cambio de movilidad no sólo van a estar centradas en los vehículos: “Necesitamos un desarrollo en teletrabajo. Para ello necesitamos una evolución aún mayor de la tecnología. Contar con herramientas que mejoren las actuales para tener reuniones más efectivas por el ejemplo”.

Pere Navarro, Patrono de la Fundación PONS, destacó la diferencia competitiva que va a suponer a las ciudades contar con un modelo de movilidad adecuado: “La movilidad en una ciudad es como el sistema sanguíneo del cuerpo humano. Las ciudades que consigan dar una solución a este reto serán más competitivas que las que no lo consigan. Para eso tenemos que tomar un uso racional del automóvil. Mover 1.000 kilos para transportar unos pocos kilómetros a una persona es ineficiente. El gran reto que tenemos los próximos años es conseguir con muchos menos automóviles, y más eficientes, mover el mismo número de gente o más. Para ello necesitamos más transporte público y mejor. Más motocicletas. El éxito va a consistir en bajar el peso del automóvil y ahí la moto va a jugar un papel clave ya que está conceptualizada para la ciudad y es la gran olvidada. No tiene espacio en el diseño urbano: el coche tiene su carril, la bici el suyo el peatón su acera. La moto no”.

Para terminar, Navarro alertó sobre una importante bajada de guardia: “Las nuevas tecnologías son maravillosas pero tienen un gran peligro: hasta que llegan, no hacer nada. Estamos viendo datos preocupantes ya que, después de mucho esfuerzo llevamos tres años de aumento de víctimas en la carretera”.

El reto del last mile delivery

Uno de los grandes fenómenos que vivimos es el que tiene que ver con la entrega de paquetería el denominado segmento del last mile delivery. Algo de lo que sabe mucho el grupo Correos ya que entrega el 46% de los pedidos a ecommerce en España. Susana Cuervo, Directora de Organización, Eficiencia y Sostenibilidad de Correos analizó los retos de este cambio para una empresa como la suya.

“Gestionamos 6.000 edificios, 14.000 vehículos y 50.000 personas. Somos una empresa logística que impacta en el medioambiente de forma muy importante. Para reducir nuestro impacto estamos trabajando en tres grandes líneas: reducir emisiones de nuestros edificios, aumentar el porcentaje de nuestra energía de origen renovable y gestionar los kilómetros que realizan nuestros vehículos. Nuestro objetivo es que nuestros vehículos hagan los menos kilómetros posibles y que esos kilómetros sean más verdes”, explicó.

Cuervo detalló la experiencia del Grupo Correos con el coche eléctrico desde unos comienzos complejos hasta una situación actual de gran adopción. “Llevamos desde 1999 con coche eléctricos en la casa. Ahora tenemos 500 vehículos eléctricos. Hemos pasado de ser una opción que causaba rechazo entre nuestro equipo a que ahora sean los vehículos que todo el mundo quiere llevar. Para nosotros, la clave con el coche eléctrico es ser capaces de situarlo en el lugar donde más eficiente va a ser su utilización”.

El desarrollo de soluciones tecnológicas está jugando un papel muy importante en la modernización de sistemas tradicionales. Sandra Sancho, Directora de Marketing y Comunicación de MyTaxi, fue la encargada de explicar cómo están impactando desde la tecnología de su aplicación. “La movilidad está de moda. Es un tema que tiene gran impacto en los medios. Cuando empecé en MyTaxi no era consciente de dónde me iba a meter. No estaba trabajando en un servicio de taxis sino en un sistema que reconfigura el sistema urbano".

"Esta transformación digital está motivando este gran cambio en las ciudades. Las aplicaciones no son el futuro, son el presente. Y estamos viendo una rápida adopción de estos servicios en edades muy distintas. Ser milenial no es una cuestión de edad”, señaló.

Respecto al futuro de su empresa, Sancho dio pequeños detalles de lo que está por venir. “En MyTaxi estamos trabajando en una plataforma en la que puedan coincidir taxi, otras plataformas o transporte público. Todo junto. Una plataforma que lo que facilite es cumplir la necesidad del usuario de desplazarse de un punto a otro de la mejor manera”.

Raúl González Martín, experto en innovación en automoción de World Shopper Expert, fue el encargado de cerrar el evento donde quiso poner en contexto lo que estamos viviendo. “Lo que está ocurriendo en España no es distinto a lo que está pasando ahí fuera. En Madrid y Barcelona el proceso del paso del campo a la ciudad ya lo hemos pasado. La movilidad en sí misma es un objetivo. Madrid es una de las capitales de la movilidad europeas más avanzada. No hay otra en la que haya hasta cinco modelos de car sharing estén a prueba a la vez”.

En materia reglamentaria González quiso resaltar la importancia de incidir en las necesidades del usuario. "Al analizar el plan de calidad de aire de la Comunidad de Madrid su principal objetivo es reducir las emisiones, no mejorar la movilidad de las personas. ¿Qué significa esto? Que las medidas que plantea no tienen en cuenta las necesidades de la gente. La movilidad puede ser o no sostenible, pero sobre todo tiene que ser suficiente. La clave de los próximos 10 años se va a jugar en la inteligencia artificial, la gestión de los datos y cómo la realidad virtual nos va a ayudar a anticipar experiencias”, indicó.

Con esta intervención se dio por terminado el foro en cuya difusión colaboraron la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA), Asociación Española de Profesionales de la Automoción (ASEPA), Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC), Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) y World Shopper Innovation in Automotive & Mobility.