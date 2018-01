“Los operadores llevan 10 años bajando precios en los emplazamientos de antenas”

Aunque hablemos de la Nube, las antenas de los móviles necesitan instalarse en un suelo firme. Los operadores de telefonía alquilan estos espacios, por ejemplo, a comunidades de vecinos. En total, hay 100.000 instalaciones en nuestro país. Suingo se dedica a asesorarles para garantizar que se cumple lo prometido. Y asegura que el 80% de las instalaciones tiene irregularidades.

En EL ESPAÑOL hablamos con Diego Velázquez, abogado de Suingo, para averiguar a qué se refiere.

¿Cuánto ganan las comunidades de vecinos por tener una antena? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Varía mucho por comunidad autónoma?

En mi opinión ganan poco. Al tratarse de muchos propietarios se hace muy complicado establecer un criterio unificado. En muchos casos las rentas al principio estaban bien pero a lo largo del tiempo ha sido sufriendo reducciones constantes donde ha primado el miedo a no perder la renta, que cada vez es más baja.

¿Entre los pros? Lo que hace 20 años se veía como un extra, ahora es un ingreso obtenido por una explotación de telecomunicaciones dentro de un mercado maduro, que es como se debe tratar.

¿Los contras? Los normales de albergar estas instalaciones: actuaciones de mantenimiento nocturnas, escaso controles de acceso de las contratas de los operadores, desgaste de cubiertas... También deberían estar monitorizadas las emisiones de las estaciones. Creo que se queda corto que solamente se haga una medición anual de emisiones.

En cuanto a comunidades autónomas, en mi experiencia rige el criterio poblacional, que es donde está el tráfico. Y no olvidemos las zonas turísticas, que es nuestro negocio nacional y nos trae unas cuantas líneas extra que gestionar y facturar. Las rentas oscilan mucho. En términos urbanos puedes encontrar una renta de 6000€ anuales y a 500 metros otra de 20.000€. No hay un patrón dijo. En todo caso, insisto en que, en mi opinión, están muy baratas.

Además, todo esto debería estar ajustado a operadores instalados y tecnologías emitiendo. Por lo que se hace muy complejo establecer una media.

Has escrito que veías ofertas de renovación por menos de 5.000€/año en la almendra de la M-40 y que te parecía poco. ¿Los operadores están tirando los precios a la baja?

Los operadores llevan desde 2006 renegociando las rentas, hasta el punto de renegociar posteriormente lo renegociado. En un escenario de crisis es razonable renegociar, lo que no es de recibo es renegociar lo renegociado. Los contratos están para dar estabilidad. Si los rompes constantemente estás rompiendo la estabilidad. Se ha creado una inseguridad extrema al arrendador. Dicho de otra manera, ¿por qué el arrendador firma una segunda reducción? Da que pensar.

Sinceramente, los operadores no pueden tirar los precios más, pero lo siguen intentando.

¿Qué opinas del crecimiento de la figura de los operadores neutros de infraestructura tipo Cellnex o Telxius? En alguna ocasión has dicho que tienen ventajas los primeros por ser más "neutros", pero Orange ya tiene acuerdos con Telxius, por ejemplo.

Sobre Cellnex tengo muy buena opinión, y efectivamente la considero más neutral que Telxius, pues no está participada por operador convencional alguno, Telxius es Telefónica. La primera acaba de aumentar emplazamientos con la reciente compra a Yoigo, y su único punto débil es tener que gestionar con calidad todo lo que ha crecido desde 2014.

Sobre Telxius, creo que necesita tiempo: solamente crece en 9 emplazamientos por trimestre y eso es una cifra ridícula para la compañía que se supone que es.

Tampoco entiendo a Orange que siendo el líder en infraestructuras en España ha decidido dejar de serlo y sigue la tendencia de los operadores tradicionales de soltar la infraestructura. No la valoran y es una pena. La verdadera experiencia del sector la tiene Vodafone y Orange, que empezaron desde cero, pero parecen haberlo olvidado y solo ven gasto. Si lo analizas, no es tanto coste, sobre todo si lo comparas con otras partidas de las telecos.

En fin, otros lo harán. Ahí está Cellnex o American Tower; también Tradia, en menor importancia y otros como Telecom Iberica. Modestamente, Suingo también, pero desde el lado de los arrendadores

La compartición de emplazamientos es un tema recurrente. ¿Cuál es vuestro punto de vista frente a las comunidades de vecinos?

La compartición existe cuando hay interés entre operadores. Un ejemplo es el RAN Sharing entre Vodafone y Orange, por ejemplo. Las comunidades sufren un gran vacío de conocimiento pues en muchos casos tienen contratos que no controlan a los subarrendados y eso genera mucho caos. No tienen control sobre lo que pasa en su propiedad.

Hablo siempre de comunidades de vecinos, pero supongo que afectan a todo tipo de inmuebles.

Tienes toda la razón al hacer este comentario. Popularmente se tiende a asociar las infraestructuras a comunidades de vecinos y esto no es así. De hecho, la gran base de nuestros clientes son empresas propietarias de edificios. Existe una gran cantidad de arrendadores que no son comunidades. Me atrevería a decir que existe un equilibrio entre ambas.

¿Qué hace exactamente Suingo? Cuéntame casos de éxito.

Suingo analiza el arrendamiento del cliente con el operador desde un punto de vista jurídico y técnico, de manera que el arrendador empieza a conocer lo que existe desde un punto de vista que no es el del operador de turno. El éxito es para nuestros clientes y te aseguro que son resultados nada despreciables.

¿Crees que el cambio a 5G supondrá una transformación del modelo?

El cambio es constante y habrá que adaptarse a lo que venga. De lo que estoy seguro es de que 5G va a transformar nuestros hábitos. El modelo de negocio de las infraestructuras será menos opaco para los arrendadores. Es un sector maduro y tiene que mejorar.

En un foro de EL ESPAÑOL sobre esta tecnología se hablaba del problema de los costes altísimos de instalar small-cells sin comparticiones masivas. ¿Cómo ves esta tecnología?

Ya existe el ejemplo de los despliegues de micro células en el pasado, y el resultado no fue ni mucho menos el esperado. Creo que aquí se pueden abrir camino pequeños operadores locales. Los operadores siempre han desplegado a su aire, quizás ha llegado el momento de que lo hagan otros más especializados en infraestructuras, ya sean grandes o pequeños. Incluso los propios municipios, aunque sobre estos últimos ya se ha escrito mucho y poco parece vislumbrarse.

Decís que en un 80% de los casos habéis detectado irregularidades. ¿A qué os referís?

Desde un operador emitiendo sin consentimiento del arrendador hasta un contrato sin un espacio claramente delimitado en planos, existe una amplia casuística. Si existe el otro 20% es porque también se hacen bien las cosas. Nuestros clientes acuden a nosotros con alguna sospecha de irregularidad y no siempre es así. En todo caso, empiezan a conocer lo que existe y con ello a conocer el valor de este negocio que tienen en su propiedad

Hace tiempo que no se habla del impacto estético de las antenas. ¿Se ha desvanecido el debate?

Sinceramente, creo que los operadores se han esforzado en hacer unas instalaciones más estéticas y razonables, aquí hay que felicitarles. Aunque todavía existen monstruosidades estéticas, se ha mejorado mucho.