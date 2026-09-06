Etapa 15 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La etapa ha visto reducido su kilometraje a consecuencia de las altas temporadas que se han pronosticado en Córdoba.

La segunda semana terminará con una jornada de perfil clásico por la Sierra Morena cordobesa. El terreno rompepiernas, con tres pasos de tercera categoría, favorecerá una carrera abierta, con ataques, emboscadas y evidentes movimientos desde lejos.

La tradicional llegada a Córdoba puede resolverse entre un grupo reducido de corredores fuertes, especialmente si los equipos aprovechan las subidas para endurecer el ritmo antes del descanso.

La jornada se ha visto reducida de manera radical a consecuencia de las altas temperaturas que se esperan en Córdoba, que podrían superar los 40 grados. La etapa contará con un recorrido de 110,2 kilómetros, frente a los 189,7 kilómetros previstos inicialmente.

La salida neutralizada se retrasa a las 14:50 y la salida lanzada a las 15:00. El cambio de recorrido se aplicará a partir del kilómetro 52, donde la carrera tomará la CO-3402 en dirección a Santa María de Trassierra, en lugar de continuar por la A-3075 hacia Villaviciosa de Córdoba, como estaba previsto inicialmente.