Etapa 6 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Con inicio en Alcossebre y final en Castellón, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 177,5 kilómetros.

La Vuelta a España 2026 sigue adelante hoy jueves 27 de agosto con la disputa de la sexta de sus 21 etapas. Después de una jornada sin gran incidencia en la carrera por el maillot rojo, la montaña se vuelve a adueñar de la ronda española en un recorrido que favorece a los hombres fuertes de la general.

Con inicio en Alcossebre y final en Castellón, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 177,5 kilómetros y cuenta con la presencia de cuatro puertos categorizados. Entre ellos destaca El Bartolo, puerto de primera categoría que se postula como gran juez del día por sus duras rampas y sus tramos de 'sterrato'.