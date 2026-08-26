Etapa 5 de la Vuelta a España, ciclismo hoy en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La quinta etapa ofrece una oportunidad a los velocistas, aunque la fuga y el Alto de Paüls pueden alterar el guion.

La Vuelta a España 2026 afronta este miércoles 26 de agosto su quinta etapa. Después de la exhibición de Tadej Pogacar en las montañas de Andorra, la carrera regresa a territorio español con una jornada mucho menos exigente que debería conceder cierto respiro a los principales candidatos a la clasificación general.

El pelotón completará 173,3 kilómetros entre Falset-Costa Daurada y Roquetes-Terres de l’Ebre. El recorrido presenta un único puerto puntuable y, sobre el papel, ofrece una de las primeras grandes oportunidades de esta edición para los velocistas.