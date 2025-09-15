El podio clandestino de La Vuelta: los ciclistas se reparten los premios ellos mismos en el parking de un hotel

Sin podio en la Cibeles y sin la tradicional fotografía de los ganadores de La Vuelta debido a las violentas protestas propalentinas organizadas contra el equipo ciclista Israel Premier Tech, el equipo Visma y su líder Jonas Vingegaard improvisaron en la noche de este domingo un podio clandestino para que los ciclistas se entregaran ellos mismos los distintos galardones obtenidos a lo largo de las tres semanas de competición.

El escenario fue el aparcamiento de su alojamiento en Madrid, el Hotel Marriott situado cerca del aeropuerto de Barajas.

Con un banner recuperado, con todos los logos correspondientes, y unas neveras de playa como podio improvisado, los ciclistas recibieron en privado el homenaje que Madrid les debía haber brindado.

Inicialmente, subió a lo más alto del cajón el ganador, el danés Jonas Vingegaard, al ritmo de Eye of the Tiger de la saga Rocky y acompañado por el portugués Joao Almeida, segundo clasificado en la General, y Thomas Pidcock, que ha terminado las 21 etapas en tercera posición.

El resto de integrantes de la serpiente multicolor aplaudieron y jalearon a los ganadores.

Horas antes, los supervivientes del pelotón se habían bajado de la bicicleta 57 kilómetros antes de lo debido. Fue cerca del Palacio Real, cuando un pequeño piquete de manifestantes propalestinos saltó a la carretera y, esta vez sí, los ciclistas echaron pie a tierra.

Probablemente ya les habían avisado por el pinganillo de la situación en el resto del recorrido. Las nueve vueltas que debían dar entre Atocha y Callao, paso mediante por la meta y escenario de Cibeles, eran imposibles.

Los centenares de manifestantes congregados en diferentes puntos de Madrid saltaron de manera coordinada al circuito y la Policía, notablemente inactiva en esta ocasión, se vio desbordada.

Con las calles de Madrid llenas, el pequeño grupo de manifestantes fue suficiente para que la organización desistiera de seguir adelante y decretara el final en ese punto.

Horas después, los ciclistas se dieron su propio homenaje.

Sin la sombra de la diosa frigia a sus espaldas, los ciclistas fueron desfilando y la segunda de la fotos quedará, sin duda, para las pesadillas de muchos. Como es tradición, los ganadores de los distintos maillot se unieron a Vingegaard.

Al danés le escoltaron Mads Pedersen (Lidl-Trek), ganador de maillot verde de la clasificación por puntos y Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), que retuvo el maillot de la montaña por segundo año consecutivo.

Y en el centro de la imagen Matthew Riccitello, estadounidense, ganador del maillot blanco como mejor joven. El equipo: Israel Premier Tech (con el nombre del país convenientemente tapado desde hace varia etapas).

A bit later than planned, Matthew Riccitello finally had his podium moment at @lavuelta ⚪️



A brilliant achievement for the young American rider!



Congratulations also go to Jonas, Mads, and Jay following their successes in this year’s race 🔴 🟢 🔵



🇪🇸 #LaVuelta25 #YallaIPT… pic.twitter.com/MXNLHKYB25 — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 14, 2025

Como suele suceder, la ceremonia la cerró el mejor equipo, en este caso, el UAE Team Emirates XRG. Un equipo patrocinado por ese pequeño Estado de la Península Arábiga.

Como suele suceder, la celebración terminó regada con champán.

"Los chicos siempre serán chicos. Una celebración íntima para los vencedores de esta Vuelta a España", publicó en X el Team Visma, el equipo del campeón.