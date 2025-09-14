Sergio Samitier, obrero del pelotón: "Nos podían haber matado, nos tiraron chinchetas cuando íbamos a 80 por hora"

Lejos de los focos y el brillo de los maillot que acreditan a los ganadores, el aragonés Sergio Samitier es un obrero del pedal, uno de esos deportistas que se sube cada día a su bicicleta para ganarse el pan.

Hasta el pasado 23 de agosto. Desde entonces, y sin siquiera sospecharlo, se vio inmerso en un torbellino que le era completamente ajeno en plena vuelta a España. A pesar de que no le conocían, los manifestantes le tildaban de asesino y ponían en riesgo su vida.

Samitier ha sido víctima de lo mejor y lo peor que conlleva dedicarse al ciclismo. No hay mejor sensación que sentir el aliento de los aficionados animando a los corredores a dar un último esfuerzo, pero esa cercanía también se puede volver en contra. Como sucedió en La Vuelta.

Manifestantes propalestinos se concentran en el puente de Enrique Estevan de Salamanca. EFE

EL ESPAÑOL ha hablado con Sergio Samitier, del equipo Cofidis, antes del comienzo de una última etapa que no ha podido entrar en la capital por el boicot de los activistas que rechaban al equipo Israel Premier Tech.

En su segunda participación en la ronda española, el de Barbastro ha sentido miedo. Temor ante las represalias de quienes mostraban su indignación.

"Han decidido boicotear La Vuelta porque hay un equipo israelí que ni siquiera está subvencionado por Israel y que, además, decidieron quitarse el nombre del país en el maillot para apaciguar las protestas. Lo han hecho porque el ciclismo es el deporte débil", afirma el ciclista aragonés.

"Haces unas declaraciones y te van a decir: 'un ciclista por 80.000 muertos en Gaza'. No, eso no es así".

Samitier, corredor con mucha trayectoria en el pelotón español, nunca antes se había enfrentado a una situación de tal dimensión.

Habituado a pelear para buscar fugas, siendo un especialista en las escapadas, sus temores se dispararon tras la etapa 11, disputada en Bilbao, cuando empezaron a desencadenarse las mayores protestas. A partir de ese momento, su mente ya no estaba al 100% en la competición. La preocupación aumenta al mismo tiempo que la violencia es mayor.

Con la sinceridad que le caracteriza, entiende las protestas de los manifestantes, pero bajo el importante matiz de que sean siempre pacíficas, algo que no siempre ha ocurrido en una edición de La Vuelta que ya forma parte de los libros de historia y no por lo deportivo.

"¿Qué daño hemos hecho nosotros? Ninguno. A nosotros nos ponen en peligro porque vamos a 80km/h nos tiran unas chinchetas y nos matan. Nunca llueve a gusto de todos porque haces unas declaraciones y te van a decir: 'un ciclista por 80.000 muertos en Gaza'. No, no es así", denunció Samitier.

Sergio Samitier, durante la Vuelta a España. Instagram

Los ciclistas no solo han podido ser víctimas de agresiones físicas, la ronda española dejará también secuelas en lo psicológico: "Cuando vas subiendo por un puerto y te llaman cabrón y asesino... pues, sí, soy un cabrón, pero no soy un asesino y eso duele, aunque se tiene que sobrellevar".

Y es que, si bien el ciclista -al igual que los manifestantes- quieren que se termine la guerra, estos no lo están haciendo de manera adecuada, a juicio de Samitier, porque ponen en peligro el sustento de las 3.000 personas que comen gracias a La Vuelta.

Samitier sabe mejor que nadie cuánto cuesta ganarse el pan cada día. Viene desde abajo y a base de entrega, lucha y sacrificio consiguió debutar como profesional con el equipo Euskadi Basque Country-Murias en 2018, hasta que un año más tarde Movistar Team le fichó.

Sergio no es el tipo de corredor 'famosete' que acapara todo el foco mediático, más bien al contrario. Sin hacer mucho ruido y quizás sin tener el reconocimiento merecido de la opinión pública, su desempeño en las carreras es toda una bomba de oxígeno para sus compañeros.

El equipo Cofidis, durante la presentación de la Vuelta a España. Reuters

En su primer año en Cofidis ya se ha convertido en un fuerte pilar de apoyo en el que sustenta un equipo muy español que tiene en sus filas a Jesús Herrada, Álex Aramburu, Ion Izagirre y Jonathan Lastra, además de los directores deportivos y quienes conforman el staff del equipo.

Con el final de una Vuelta a España que ha sido más noticia por lo extradeportivo, Sergio Samitier espera que las manifestaciones (siendo pacíficas) no cesen.

"Quiero que cuando acabe la guerra la gente se siga manifestando porque la mujer en esos países que son islamistas radicales no tienen derecho a voto, les pueden pegar los maridos, cogen un taxi y van en el maletero...", reflexionó el aragonés que ha superado un reto mayúsculo en la carrera española.