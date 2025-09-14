Perico Delgado, leyenda del ciclismo, alza la voz contra los "partidos políticos que apoyan las manifestaciones violentas"

Las manifestaciones de los activistas propalestinos han terminado por dinamitar la Vuelta a España en la última etapa en su llegada a Madrid. Después de que la organización decidiera modificar el recorrido para evitar que los ciclistas pasen por el centro de Alcobendas, finalmente tomaron la decisión de suspender la carrera sin llegar a meta.

En pleno despliegue de seguridad y con la tensión marcada por las manifestaciones propalestinas que rodearon la jornada final en Madrid, Perico Delgado mostró su rechazo a los incidentes.

"¿Estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que pasa en Gaza. Solo quieren bronca", afirmó Delgado en antena, cuestionando la naturaleza de las protestas.

El ganador del Tour de Francia de 1988 fue más allá y criticó directamente a quienes respaldan este tipo de movilizaciones: "Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen este tipo de manifestaciones violentas", señaló con firmeza.

​"No sé está respetando al ajeno, la imagen que damos al mundo es lamentable en un país que se llama democrático", añadió.

Las palabras de Perico se produjeron mientras la señal televisiva mostraba las imágenes de la llegada del pelotón a Madrid, en una edición marcada tanto por lo deportivo como por la constante irrupción de la política y las protestas en la carrera.

Manifestantes propalestinos en el centro de Madrid. Alejandro Ernesto

Después de que los activistas propalestinos sabotearan la 16ª etapa de La Vuelta, lo que obligó a la organización a adelantar 8 kilómetros la línea de meta, el ex ciclista llegó a afirmar que los manifestantes solo buscan "notoriedad" y que las interrupciones "no son espontáneas, sino cuidadosamente planificadas".

Incluso ironizó sobre la presencia de banderas palestinas en la carretera: "Qué gran negocio el que las haya vendido", comentó en antena, una frase que elevó aún más la polémica.