Vingegaard se lleva la victoria en la Bola del Mundo y sentencia la Vuelta a España tras imponerse a Almeida Javier Lizón Efe

Jonas Vingegaard se ha proclamado, virtualmente, nuevo campeón de la Vuelta a España tras ganarle la partida a João Almeida en la etapa decisiva de la ronda española. El ciclista danés, que venía de sufrir en las últimas jornadas, subió el listón para frenar así la ofensiva del equipo UAE.

El de Visma pasó al ataque a un kilómetro del final y Joao Almeida no fue capaz de seguirle el ritmo. Vingegaard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3h.56.23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.

El danés asegura el maillot rojo con una ventaja de 1,16 sobre el corredor portugués y 3.11 respecto al británico Tom Pidcock.

EN LA BOLA DEL MUNDO 🌍

𝐕𝐈𝐍𝐆𝐄𝐆𝐀𝐀𝐑𝐃 𝐓𝐎𝐂𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐄𝐋𝐎.



Jonas Vingegaard inscribe su nombre en la lista de ilustres campeones de la Vuelta a España.



📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/672hzuIlyS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2025

Este domingo en Madrid, Vingegaard se proclamará vencedor de la Vuelta. No dominó con la superioridad que muchos esperaban -o incluso temían- desde el arranque de la competición, pero ha demostrado ser el más fuerte. Kuss entró en meta en la segunda posición, celebrando así un cumpleaños muy especial.

El UAE Team puso toda su artillería en la carretera para esta última jornada, marcando un ritmo constante y exigente de principio a fin, peón tras peón. También el Red Bull-Bora apareció en cabeza en algunos momentos, defendiendo sus opciones con Jai Hindley y Giulio Pellizzari.

Bernal también quiso dejar su huella al meterse en la escapada del día, un grupo amplio de 37 corredores en el que sobraba calidad. De hecho, 13 de ellos ya sabían lo que era ganar etapas en grandes vueltas.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) (D) se ha impuesto en la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España. Javier Lizón Efe

Entre los más activos se destacaron Giulio Ciccone y Mikel Landa, este último con varias muestras de su característico 'Landismo'.

Ambos se mantuvieron en cabeza hasta las primeras rampas de la Bola del Mundo, cuando restaban tres kilómetros para la meta. El UAE controló en todo momento, sin permitir que la fuga superara los dos minutos de ventaja, aunque los últimos en resistir demostraron su nivel y lograron sostener la lucha durante muchos kilómetros.

Impulsado por Jay Vine, Almeida intentó endurecer la carrera para poner en apuros a Vingegaard. Sin embargo, el líder mostró que llegaba con fuerzas de sobra y no permitió sorpresas.

De hecho, tenía la etapa en mente, algo que se hizo evidente cuando respondió de inmediato al primer ataque de Hindley y, poco después, se marchó en solitario.

El líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (c), del equipo Visma-Lease a Bike, junto al líder de la Montaña, el australiano Jay Vine (i), del equipo UAE Team Emiates. Javier Lizón Efe

El movimiento del australiano no buscaba únicamente la victoria de jornada: también pretendía arrebatarle el tercer puesto del podio a Pidcock, que sufrió de lo lindo, aunque consiguió conservar su posición. Quien no pudo aguantar fue Pellizzari, que había cedido tiempo mucho antes y perdió el maillot blanco frente a Riccitello en esta última batalla.

El criticado Israel-Premier Tech se lleva así un premio inesperado en el podio final de Madrid. Un desenlace con tintes irónicos.