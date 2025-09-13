Madrid se blinda ante las protestas de los propalestinos: quince movilizaciones en la última etapa de La Vuelta

Madrid va a ser el escenario de la última etapa de la Vuelta a España 22 días después de haberse dado el pistolezado de salida en la ciudad italiana de Reggia di Venaria. El telón está próximo a cerrarse con Jonas Vingegaard coronándose en la capital de España tras imponerse en la Bola del Mundo.

Durante estas últimas tres semanas se han producido episodios que ya forman parte de la historia y que nada tienen nada que ver con lo deportivo. Las manifestaciones de los propalestinos se han ido de las manos en algunas etapas provocando el descontrol en la seguridad de la organización y la incertidumbre entre los equipos y los ciclistas.

La última etapa de La Vuelta comenzará en Alalpardo y llegará a Madrid capital. El recorrido, de 108 kilómetros, atravesará localidades como Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. En estos lugares ya se están preparando concentraciones de protesta contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech, en rechazo al genocidio y en respaldo a Palestina.

La primera concentración se está convocando para la salida de esta etapa 21, a las 14:40 horas en la calle de Alcalá de Alalpardo en su confluencia con la M-123.

En Algete se está difundiendo un cartel de convocatoria para las 15 horas en la Plaza de la Constitución del municipio. Se pide que las personas asistentes acudan con una bandera palestina o con kufiya, el pañuelo palestino.

🚴🚴🚴Este domingo 14 de septiembre la Vuelta ciclista llega a #Algete.



⏰​A las 15:00 nos vemos en la plaza



🎈​Plaza Constitución



🇵🇸​Acude con tu bandera y/o kufiya palestina (pañuelo)



​📢 Comparte y difunde. pic.twitter.com/Gtly96JwAX — Vecinos por Algete (@VecinosxAlgete) September 8, 2025

Los siguientes dos emplazamientos de protesta se han convocado a partir de las 16:30 en el Paseo de Europa de San Sebastián de los Reyes, y en el Bulevar Salvador Allende de Alcobendas. En estos dos municipios está prevista que la carrera pase a partir de las 17 horas de la tarde.

Ya en el término municipal de Madrid, habrá una concentración a las 17h. en el Parque Camila, en la avenida de Montecarmelo, 51, y a las 17:15h. en la rotonda de subida a la pista del Cristo de El Pardo, en la avenida de la Guardia con Paseo de El Pardo.

Una parte importante de esta etapa final de La Vuelta Ciclista a España recorrerá algunas de las avenidas más conocidas del centro de la capital, y por eso se han convocado movilizaciones ciudadanas contra Israel desde las 18h. en en Palacio Real, Puerta del Sol, Atocha, Cibeles, Colón y Callao.

Formaciones políticas como Más Madrid ya han anunciado que van a promover estas convocatorias y animarán a la ciudadanía a acudir a manifestarse, aunque pidiendo que sean pacíficas y que no pongan en peligro a los corredores.

Un despligue sin precedentes

En la etapa final de la Vuelta habrá un dispositivo que contará con 1.100 policías nacionales, el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022.

La Delegación recordó que el de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas.

🔴 ÚLTIMA HORA



La organización de #LaVuelta25 ha comunicado que la etapa 16 finaliza a 8 kilómetros de la línea de meta por las protestas cerca de la meta en Mos (Pontevedra)



Así estaba la meta hace unos minutos #VueltaRTVE9s

📹 @angelaa_fs https://t.co/eDXlsnmRgk pic.twitter.com/fSS1xbHz3c — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2025

El domingo pasado, las fuerzas de seguridad detuvieron a diez personas, ocho en O Corgo y dos en Monforte, al paso de la Vuelta por la provincia de Lugo.

A pesar de este amplio dispositivo, la preocupación entre la organización y los corredores no se disipa.