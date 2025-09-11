Arrieta, la mente española tras el éxito de Decathlon: "Estamos en el camino de ese segundo escalón tras UAE y Visma"

Un año más, el equipo Decathlon AG2R La Mondiale se está consolidando como una de las grandes referencias del pelotón internacional. El 2025, a pesar de estar siendo un año difícil, está sirviendo para consolidar las buenas bases que ya se pusieron durante la temporada pasada.

En el año 2023, antes de la entrada de Decathlon como pilar fundamental del equipo, la estructura terminó en la posición 18 del ranking del World Tour. Un puesto complicado, ya que ponía en peligro su presencia en la máxima categoría.

Sin embargo, en tan solo un año, el crecimiento fue exponencial. 30 victorias, algunas de ellas tan importantes como las conseguidas en el Giro de Italia o en La Vuelta, y muchos buenos resultados llevaron al AG2R, que ya contaba con el apoyo de Decathlon, hasta el sexto puesto de la tabla.

En muy pocos meses, la formación gala había pasado a codearse con los mejores equipos del mundo. Los cambios en la estructura habían dado unos resultados increíbles. Pero también la entrada en el equipo de personas que, con su talento y experiencia, han ido acercando a la escuadra a los éxitos.

Uno de los casos más relevantes es el de José Luis Arrieta. El exciclista, que pasó por las filas del AG2R antes de colgar la bicicleta, dio el salto a los coches tras 18 años en el pelotón internacional. Después de pasar 11 años defendiendo los colores del equipo Movistar, decidió tomarse un respiro.

Y en el año 2024, aceptó la llamada del equipo Decathlon. Por casualidades de la vida, una pequeña desgracia le brindó la oportunidad de volver a disfrutar del ciclismo y de convertirse en una de las mentes que siguen dando forma al proyecto en crecimiento de la formación francesa.

En su caso, su papel destaca sobre todo en las carreras de casa, las que mejor conoce como él mismo cuenta a EL ESPAÑOL desde la concentración del equipo en La Vuelta, donde siguen aspirando con fuerza a firmar un meritorio Top5 y, quién sabe, si un podio con Felix Gall.

Al Decathlon le quedan todavía unas jornadas para pelear por ese objetivo y por apurar sus opciones de cumplir el reto de llevarse a una etapa. Pero también de seguir brillando antes de lo que promete ser un antes y un después en una escuadra que no deja de crecer.

De cara a 2026, Decathlon prepara llegadas tan ilusionantes como la de Olav Kooij o la de Tiesj Benoot, además del salto definitivo de jóvenes proyectos como Paul Seixas, el diamante de 18 años del que todo el mundo habla. Y quien habla, de todo eso y de mucho más con EL ESPAÑOL, es José Luis Arrieta, la mente española detrás de buena parte de los éxitos de la formación gala.

Venís de firmar un muy buen Tour de Francia con Felix que terminó quinto en la general, estáis peleando ahora el podio de La Vuelta y lleváis muchos buenos resultados en este 2025. ¿Cómo valoras vuestro año hasta ahora?

En principio, es un año en el que todavía no se ha conseguido igualar el número de victorias del año pasado, que fue un poco el año en que se dio este cambio. Decathlon es un equipo más potente. El equipo el año pasado, sobre todo la segunda parte de la temporada, igual no estuvo tan fuerte, exceptuando la Vuelta a España, al menos como lo está siendo este año.

En La Vuelta estamos bien y en el resto de carreras que se han competido hasta agosto el equipo ha estado bien también. Entonces bueno, se va creciendo y la estructura va siendo cada vez más fuerte.

¿Tenéis el objetivo de llegar a las 30 victorias que conseguisteis el año pasado?

Hombre, estaría bien, pero la verdad es que tampoco está mal lo que se ha conseguido este año, porque se ha competido en menos carreras y, bueno, luego cada vez sabes que es más difícil lograr la victoria, pero habiendo eliminado bastante calendario, conseguir acercarnos a lo del año pasado está muy bien.

A nivel de equipo yo creo que podemos situar por encima de todos a UAE y a Visma. ¿Sería un poco vuestro objetivo situaros ahí en un segundo escalón con Lidl-Trek y con Red Bull Bora?

Pienso que esa puede ser un poco la idea, pero todavía estamos en ese camino, así que sería el objetivo a unos años vista.

Tú que conoces muy bien el mundo del ciclismo tanto en la carretera como desde el coche, ¿cuáles crees que son las claves del equipo Decathlon para ser un equipo tan diferente y que se ha consolidado tan rápido en la élite?

Bueno, al final la estructura del equipo en cuanto a infraestructura, medios y eso, ya venía creciendo mucho en los años anteriores y con la llegada de Decathlon eso se fomentó más todavía y desde el año pasado hubo un cambio en la organización, en cómo se estructuró el equipo. Esa es un poco la clave.

El mecánico español Luis Lamas del equipo Decathlon junto a varios corredores del equipo en La Vuelta Redes Sociales

Justo ahora habéis anunciado varios fichajes muy importantes, sobre todo el de Olav Kooij. ¿Es un poco la confirmación de que queréis hacer un proyecto ganador?

Sí, eso es... Si quieres ser competitivo y estar siempre bien posicionado, tienes que tener un bloque fuerte en clásicas y otro bloque fuerte en carreras de una semana y de tres semanas.

Este primer bloque de fichajes que se ha anunciado ahora es para reforzar e intentar garantizar victorias y estar presente en clásicas y sprints, y luego otro paso será intentar hacer una estructura sólida para carreras por etapas.

En esta línea te quería preguntar por dos nombres propios que están sonando con fuerza en el equipo y que vienen pisando muy fuerte desde atrás, que son Leo Bisiaux y Paul Seixas, que este último además viene de ganar el Tour del Porvenir.

¿Qué expectativas tenéis con ellos? ¿Son tan buenos como parecen, sobre todo siendo tan jóvenes y ya codeándose en carreras muy importantes con los mejores del mundo?

Que son muy buenos no hay ninguna duda. Lo que nadie sabe a día de hoy es hasta dónde van a poder crecer, hasta dónde van a seguir creciendo. Ese es un poco el reto del equipo, hacerles crecer lo máximo posible.

A título personal, todos te recordamos especialmente de tu etapa sobre la bicicleta, sobre todo en tu periplo en la estructura de lo que hoy es Movistar. Pero ¿a ti qué te gusta más, estar en el coche o estar en la carretera? ¿Dónde sufres más o dónde disfrutas más de los éxitos?

Bueno, al final, cuando vas en el coche también es tu medio natural, por así decirlo, porque estás en la carrera, que es lo que yo he hecho tanto de corredor 18 años como luego otros 11 en la estructura de Abarca Sport.

Estos dos años y medio que he estado fuera me han servido para verlo de otra manera, para desconectar un poco, ver las carreras de manera diferente... Yo seguía todas las carreras y te permite ver esto de otra forma y ves algunas cosas más tranquilo, pero al final donde puedes aportar es estando en la competición.

¿Qué te hizo volver después de ese parón?

El año pasado me llamaron para ver si estaba disponible porque Didier (Jannel) había tenido un accidente y les dije que sí. Empecé un par de meses con ellos, tres casi, y luego este año, con libertad, alguna carrera más he hecho.

Cuando en una estructura trabajan más de 150 personas ya es una empresa importante.

¿Cómo llevas seguir pasando tanto tiempo fuera de casa, después de que suele ser algo de lo que más habláis e incluso os quejáis los ciclistas?

Es lo que he conocido siempre, pero la verdad es que este año es muy relajado, haciendo prácticamente unos 90 días fuera de casa, no supone mucho comparando con los 180 que serían antes o más.

¿Ha cambiado mucho el equipo AG2R desde que eras corredor a lo que te has encontrado ahora a tu vuelta con Decathlon?

Sí, empezando sobre todo por las estructuras. Con el World Tour han crecido mucho, los presupuestos y la cantidad de personal trabajando. Cuando en una estructura trabajan más de 150 personas ya es una empresa importante.

¿Se podría decir que hay más nivel ahora que antes, sobre todo en cuanto a preparación y cuidado de los ciclistas?

Sí, es la evolución que ha llevado el ciclismo, mucho más personal, más profesionalizado y especializado. Por ejemplo, el Service Course de este equipo es uno de los mejores, si no el mejor, muy bien estructurado, toda la parte mecánica, las salas de gimnasio para los corredores, todo muy bien... Ahí se ha hecho un gran progreso.

¿Cómo es tu trabajo día a día en La Vuelta? ¿De qué te encargas?

Mi trabajo es revisar los recorridos junto con Julian, que es el director número uno aquí, y conduzco el coche del director uno. Preparo el día siguiente, veo las carreteras, y en el hotel ayudo al responsable del hotel si necesita algo, apoyo al resto. En carrera es conducir el coche, ayudar al director con la estrategia, y en el hotel estar a disposición del equipo, porque soy el que mejor conoce los sitios y el idioma.

¿Qué objetivos os ponéis para cerrar esta Vuelta? ¿Qué esperáis de esta semana? ¿Es posible luchar por el podio con Felix?

Esa es nuestra ilusión, es un objetivo complicado, pero no es imposible por cómo hemos visto a Felix en etapas duras como las que quedan todavía. El objetivo es ganar una etapa y ver si conseguimos llegar al podio, esa es la lucha de aquí al domingo que viene.