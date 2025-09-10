Pereiro estalla contra la actitud de los manifestantes a favor de Palestina en La Vuelta: "Es vergonzoso y patético"

Collage de Óscar Pereiro y una detención durante los incidentes en la etapa 16 de La Vuelta EFE

El polémico episodio vivido este martes en La Vuelta a España dejó al descubierto el enfrentamiento entre aficionados y organización en una de las jornadas más tensas de la carrera. Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, criticó a los manifestantes en la Cadena COPE.

Los incidentes obligaron a la dirección de la prueba a neutralizar parte del recorrido: la organización adelantó la llegada ocho kilómetros tras valorar el riesgo. La Vuelta comunicó la decisión y retiró obstáculos que impedían el paso de los ciclistas.

Entre las acciones de protesta, los activistas colocaron un árbol derribado en la calzada cerca del alto de Prado; la maniobra buscaba impedir el paso del pelotón. El bloqueo se produjo en las cercanías de Mos, en Pontevedra.

El corte de carretera llegó acompañado de banderas y consignas. Los manifestantes, convocados por Galiza por Palestina, corearon lemas como "Palestina libre" e "Israel, genocida" mientras intentaban cortar el final de la etapa.

Radio Vuelta informó a los equipos de que la meta se trasladaba a falta de ocho kilómetros, antes del ascenso. Comunicó, así, las instrucciones que obligaron a equipos y corredores a reprogramar su táctica sobre la marcha.

"Lo vivido hoy es vergonzoso, escandaloso, patético... Con unas maneras y unas formas de confundir a la gente y culpar a una organización como La Vuelta ciclista a España, que nada tiene que ver. De insultarnos simplemente por llevar un coche que pone La Vuelta...", denunció Óscar Pereiro en El Partidazo de COPE.

Durante la entrevista, ante la pregunta de si el conjunto de movilizaciones podría poner en peligro el final de la ronda, la respuesta del exciclista fue cauta y reflejó la incertidumbre que generó la protesta en la dirección de carrera.

🎙️ @oscarpereiro muy enfadado con lo ocurrido en la 16ª etapa de @lavuelta



🇪🇸 "La Vuelta va a intentar por todos los medios llegar a Madrid"



😡 "Lo vivido hoy es vergonzoso, escandaloso, patético..."



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4TkjVZ2rex — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2025

"Soy un tío optimista, sinceramente. Yo lo único que te puedo decir es que La Vuelta va a intentar por todos los medios llegar a Madrid. Si me preguntar ayer te diría que sí, y si me preguntas hoy... no lo sé", contestó el exciclista, mostrando sus reservas.

Pereiro añadió que la situación le resultaba surrealista y los mensajes de la organización quedaban "enfangados" por la polémica. "Me parece tan surrealista todo esto y veo tan enfangado cualquier mensaje que salga de La Vuelta ciclista a España, que no tengo ni puñetera idea".

La intervención policial fue intensa: agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desalojaron a los concentrados y realizaron cargas para despejar la vía. Se produjeron detenciones y el dispositivo aumentó su presencia en la zona para contener nuevas acciones.

Los organizadores explicaron que la decisión técnica de suprimir el ascenso al Castro de Herville respondió a la imposibilidad de garantizar la seguridad en los últimos kilómetros. La clasificación y el vencedor se fijaron en ese punto adelantado.

En el balance, la jornada de este martes quedará señalada como una etapa convulsa: bloqueos, tensión y protestas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech marcaron una etapa que reabrió el debate sobre la convivencia entre deporte y acción política en toda España.