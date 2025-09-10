Giulio Pellizzari se impone en el Alto de El Morredero y se apunta la 17ª etapa de La Vuelta

El ciclista italiano de BORA Giulio Pellizzari se apuntó la 17ª etapa de la Vuelta a España después de un formidable ataque a tres kilómetros de meta que dejó por el camino Almeida, Vingegaard, Hindley, Riccitello y Pidcock.

Aprovechó el viento a favor y, ante la indecisión del resto de los escapados, decidió aventurarse en busca de llevarse la etapa. Riccitello, rival del italiano por el maillot blanco, no pudo seguir su ritmo y el resto de favoritos dejó escapar al ciclista de 21 años.

Quien tampoco falló fue Jonas Vingegaard. El danés, consciente de la dificultad de la etapa por el último puerto en el Alto de El Morredero, hizo los deberes y no dejó que Almeida le pegara un mordisco en su distancia por el maillot rojo. Incluso aumentó en dos segundos su renta.

🥇El italiano Giulio Pellizzari (@RBH_ProCycling) inscribe su nombre en el Alto de El Morredero con su incontestable victoria en la etapa 17 de #LaVuelta25.#VueltaRTVE10s



🖊️Crónica de la etapa, por @FelipeRTVE https://t.co/Rh63wVjGmx pic.twitter.com/UFwiF9ashn — Teledeporte (@teledeporte) September 10, 2025

Tras Pellizzari, vestido con su flamante maillot blanco de mejor joven de la carrera, Pidcock atacó en los últimos metros y logró la segunda posición de etapa, a 16 segundos del italiano, por delante de Jai Hindley.

Este jueves llegará el turno de la contrarreloj por equipos. Quedan cuatro etapas y a Almeida se le agota el tiempo en busca de arrebatarle la ronda española a Vingegaard. La diferencia es de 50 segundos y mucho tendrá que cambiar el panorama para que el danés se alce con su primera Vuelta a España.

Mensaje claro

Antes de la etapa, el pelotón de La Vuelta acordó neutralizar la prueba de hoy en caso de que las protestas interrumpieran el recorrido.

"Los ciclistas votaron mayoritariamente a favor de parar en caso de un nuevo problema. Entonces decidirán si continúan o dan por finalizada la prueba", declaró a Reuters el vicepresidente de la CPA, Pascal Chanteur, antes de la salida.

"Decidimos que, si ocurría un incidente, intentaríamos neutralizar la carrera y punto, porque al final, correr hacia una meta indefinida no es justo", declaró el ciclista del Bahrain Victorious, Jack Haig, defendiendo la votación colectiva como medida de seguridad urgente.

"Desafortunadamente, nos encontramos en medio de algo que quizá ni siquiera nos afecta. En este momento, solo somos peones en una partida de ajedrez muy grande que, lamentablemente, nos está afectando", añadió Haig, describiendo la impotencia del pelotón.