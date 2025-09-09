Perico Delgado, leyenda del ciclismo español, ironiza sobre las banderas de Palestina en La Vuelta: "Qué gran negocio..."

Tras los disturbios ocurridos el pasado miércoles en Bilbao durante la etapa 11 de La Vuelta, las manifestaciones propalestinas no han cesado y han generado incidentes que marcarán esta edición de la competición.

Desde el sabotaje de una etapa hasta las caídas de dos ciclistas provocadas por un activista propalestino -Javier Romo se vio obligado a abandonar la carrera-, la situación se ha vuelto insostenible tanto para los equipos y corredores como para la propia organización.

La situación llevó a La Vuelta a tomar los tiempos de los ciclistas de manera anticipada y privó a que Egan Bernal y Mikel Landa se disputasen la victoria en el ascenso a Castro de Herville, otorgando así la victoria al colombiano.

Esta decisión desencadenó una fuerte polémica durante la retransmisión de RTVE, donde el foco recayó en Pedro Delgado, comentarista habitual de la cadena y excampeón del Tour de Francia en 1988.

Durante la narración junto a Carlos de Andrés, Perico adoptó un tono más duro de lo habitual al asegurar que "este es un problema político, no deportivo" y que "La Vuelta no puede resolverlo".

La organización de #LaVuelta25 ha comunicado que la etapa 16 finaliza a 8 kilómetros de la línea de meta por las protestas cerca de la meta en Mos (Pontevedra)



Así estaba la meta hace unos minutos #VueltaRTVE9s

El ex ciclista llegó a afirmar que los manifestantes solo buscan "notoriedad" y que las interrupciones "no son espontáneas, sino cuidadosamente planificadas".

Incluso ironizó sobre la presencia de banderas palestinas en la carretera: "Qué gran negocio el que las haya vendido", comentó en antena, una frase que elevó aún más la polémica.

Sin cambios en la situación

A pesar de que Israel Premier Tech decidió eliminar el nombre del país en el maillot con el objetivo de que las protestas amenicen, las protestas por parte de los manifestantes a favor de Palestina no han cesado. Aun así, el equipo no tiene la intención de abandonar la carrera.

La Vuelta 2025 está siendo el escenario de una de las mayores campañas de boicot deportivo contra Israel vista hasta la fecha en Europa, con múltiples protestas coordinadas contra la permisividad de los organizadores con el combinado israelí.

El equipo fue fundado en 2015 por el millonario canadiense-israelí Sylvan Adams, cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ascendió a la máxima categoría UCI WorldTeam en 2020, convirtiéndose en el primer equipo profesional israelí de la historia.

Según los críticos, el equipo forma parte de una estrategia de sportswashing, un concepto referido al uso del deporte como instrumento para mejorar la reputación de países vinculados a la violación de los derechos humanos.

La Policía Nacional detiene a un manifestante durante la etapa de La Vuelta en Monforte de Lemos (Lugo). EFE

En el caso del Israel-Premier Tech, se acusa a La Vuelta de permitir la participación de un equipo israelí dada la situación en Gaza y Cisjordania.