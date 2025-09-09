El colombiano Egan Bernal (Ineos), es el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.
Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.
Etapa 16 de La Vuelta: clasificación, resultados y narración de la victoria de Bernal
La etapa 16 acabó ocho kilómetros antes de meta después de que varios manifestantes propalestinos volvieran a realizar numerosas protestas. Bernal se impuso en un final descafeinado a Landa.
