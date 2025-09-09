El colombiano Egan Bernal (Ineos), es el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.



Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.