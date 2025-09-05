Una nueva protesta contra el equipo Israel paraliza la etapa reina de La Vuelta durante el inicio del ascenso a L'Angliru

Manifestantes durante la etapa de este viernes de La Vuelta. EFE

Un grupo de manifestantes que se oponen a la participación del equipo Israel Premier Tech ha vuelto a paralizar una etapa de La Vuelta este viernes.

Cuando el grupo de fugados se disponía a iniciar su ascenso del mítico Angliru, los manifestantes se han colocado en mitad de la calzada para impedir su paso. Al quedar paralizados, los ciclistas han perdido su ventaja respecto al pelotón.

La 13ª etapa, entre Cabezón de la Sal y el alto de L'Angliru, comenzó con protestas desde su salida en la localidad cántabra. El público recibió al equipo israelí con una cacerolada, además de banderas y mensajes a favor de la causa palestina.

La protesta que logró paralizar la carrera se ha producido a 12,3 kilómetros de meta, en las mismas faldas del Angliru.

A diferencia de lo sucedido en Bilbao el pasado miércoles, la integridad física de los corredores no se ha puesto en riesgo, aunque los fugados se han visto afectados en lo deportivo.

Cepeda (Movistar), Jungels (INEOS) y Vinokourov (Astana) se han quedado atrapados durante 30" hasta que la Seguridad de la carrera apartó a las personas que protestaban.

Ante esta situación, el pelotón ha continuado con su ritmo de persecución y han comprometido la fuga justo antes de uno de los puertos más exigentes del ciclismo mundial.

Cacerolada

Unas horas antes, sobre las 10:00 de la mañana, la etapa ya comenzó con las ya habituales manifestaciones en contra de la participación del equipo israelí.

En la salida de etapa, frente al edificio del Ayuntamiento de la localidad cántabra, el público ha dedicado una cacerolada para protestar contra los organizadores de La Vuelta, a los que se viene acusando de ser cómplices de "blanquear" a Israel.

