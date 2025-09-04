Óscar Guerrero, director del Israel Premier Tech: "Muchos en el equipo no están contentos con lo que pasa en Gaza"

Un miembro del Israel Premier Tech en La Vuelta 2025 y, al fondo, una protesta propalestina EFE

La undécima etapa de La Vuelta con salida y meta en Bilbao terminó de forma atípica: la organización decidió marcar los tiempos a tres kilómetros de la Gran Vía, repleta de manifestantes propalestinos, y no designar ganador de etapa "por motivos de seguridad".

Las movilizaciones contra la participación del equipo Israel Premier Tech en Bilbao se saldaron este miércoles con tres detenidos, cinco personas identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados, según fuentes oficiales.

En el programa Radioestadio noche, de Onda Cero, el director del equipo israelí, Óscar Guerrero, habló sobre la decisión de no retirarse de la carrera tras lo ocurrido, una postura que divide a la opinión pública pero que el conjunto ha mantenido con firmeza.

Vuelta a España - Bilbao

"Lo estoy llevando muy mal. Sufres insultos, todo tipo de agresiones verbales... Nos cuesta, pero somos un equipo profesional y no podemos decir que nos vamos porque en otra carrera nos puede pasar lo mismo", explicó Óscar Guerrero —en el equipo desde 2017— ante los micrófonos.

El director técnico de la prueba, Kiko García, señaló con crudeza que "entre todos hay que buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo: que el propio equipo de Israel se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión".

Guerrero insistió en que no abandonarán: "Crearíamos un precedente para otros casos con otros motivos diferentes en los que hubiera protestas en contra de otros equipos. Nos hemos preparado muy bien para La Vuelta y nuestra idea es ir hasta el final", remarcó.

El director confesó que "nos han llegado amenazas de muerte, tenemos miedo" y pidió "que no agredan al equipo", apelando tanto a las autoridades como a los aficionados para proteger a ciclistas y staff ante el aumento de tensiones.

El comunicado del equipo

Desde la escuadra se emitió además un comunicado oficial en el que se afirma: "El equipo sigue comprometido a competir en La Vuelta a España. Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel Premier Tech, sino para todos los equipos".

La nota añadía que el equipo "ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón", destacando el agradecimiento al extenso trabajo de organización y policía.

En el mismo comunicado se lamentó que "el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían", concluye la formación.

La formación confirmó que tomará la salida en la duodécima etapa que se disputará este jueves entre Laredo y los Corrales de Buelna, decisión que pretende normalizar la presencia del equipo en el recorrido y evitar mayores controversias deportivas.

El Israel Premier Tech es un equipo ciclista profesional que ha generado considerable controversia debido a su uso como herramienta de diplomacia deportiva y su filiación con el Gobierno de Israel. Fue fundado en 2014 por Ron Baron y Ran Margaliot, convirtiéndose en el primer equipo profesional israelí.

Su evolución incluyó etapas como Israel Cycling Academy, el paso a Profesional Continental y el salto a UCI WorldTeam en 2020 tras comprar la licencia del Katusha-Alpecin; más tarde cambió a Israel Start-Up Nation y en 2022 la empresa canadiense Premier Tech se unió como copatrocinador.

Desde 2023 compite como UCI ProTeam tras ser relegado de la categoría WorldTeam debido a sus resultados en el período 2020-2022. A pesar de esta relegación, la UCI le otorga invitaciones especiales a las principales carreras del calendario mundial. La figura central es Sylvan Adams, magnate canadiense-israelí y principal propietario.

Adams emigró a Israel en 2016, se describe abiertamente como sionista y "embajador autoproclamado" de Israel. Su fortuna proviene de negocios inmobiliarios y ha invertido millones en promover la imagen de Israel a través del deporte. Mantiene relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu y apoyó el traslado de la salida del Giro de Italia a Jerusalén Este.

Las discusiones en torno al equipo combinan deporte, diplomacia e identidad política, un contexto que explica en parte por qué protestas relativas al conflicto de Gaza se trasladan hoy a carreteras y plazas donde circula el pelotón. La situación seguirá pendiente de las decisiones que se tomen.