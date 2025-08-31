La jornada arranca en Alfaro (La Rioja) y avanza por un terreno ondulado con constantes sube y baja. Se transitará por localidades como Rincón de Olivedo, Cornago, Arnedo, Nájera y Santo Domingo de la Calzada, con un sprint intermedio en San Asensio, bonificaciones en Santo Domingo y un paso puntuable en Ezcaray antes del ascenso final.

El plato fuerte es la subida final a Valdezcaray, una ascensión de categoría 1 que pondrá a prueba las piernas tras ocho días de carrera. Con más de 10 km de subida constante, será un primer test serio para quienes aspiren al podio en Madrid.

En vísperas del primer día de descanso, previsto para el lunes en Pamplona, esta etapa puede redefinir la clasificación general. No se espera una batalla total como en Cerler, pero los líderes no podrán esconderse. Cualquier despiste o desfallecimiento se pagará caro antes de tomar aire para la segunda semana.