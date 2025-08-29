Esta jornada de alta montaña promete ser una de las más duras de toda La Vuelta. Con 4.211 metros de desnivel acumulado, representa la etapa con más exigencia física hasta ahora.

Se inicia en Andorra la Vella y tras un largo ascenso al Coll del Cantó (puerto de 1ª categoría, 24,7 km al 4,3%) se suceden otros puertos como el Port de la Creu de Perves y el Coll de l'Espina, ambos de 2ª categoría.

La etapa culmina con la subida final a Cerler, de 12,1 kilóemtros al 5,8%, dividida en tramos muy exigentes con rampas que superan el 10%.

Esta jornada será clave para la clasificación general y los favoritos como Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Egan Bernal o Giulio Ciccone deberán aprovechar o defenderse en esta gran oportunidad de batalla en alta montaña, mientras Juan Ayuso ya está descartado tras las pérdidas sufridas previamente.