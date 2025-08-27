Un grupo de manifestantes bloquea el paso del equipo Israel en la contrarreloj de La Vuelta invadiendo la carretera

Momento en el que los manifestantes cortan el paso de los ciclistas.

Un grupo de manifestantes ha interrumpido la 5ª etapa de La Vuelta a España 2025 para protestar por la participación del equipo Israel-Premier Tech en la ronda española.

Ataviados con pancartas y banderas palestinas, el grupo ha invadido la carretera y bloqueado el paso de los corredores del equipo israelí durante la contrarreloj por equipos que se disputa este miércoles en Figueres (Girona).

Tras el incidente, la carrera ha podido reanudarse sin problemas y el resto de equipos han continuado saliendo con normalidad.

La participación del equipo israelí ha sido motivo de controversia desde antes del inicio de La Vuelta, ya que muchos aficionados no quieren que el ciclismo se vea vinculado en ninguna manera a la situación en la Franja de Gaza.

También ha sido motivo de especial atención en materia de seguridad, con un refuerzo especial para garantizar que no se producen amenazas a la integridad física de sus corredores durante la competición.

Sin embargo, la contrarreloj por equipos de este miércoles ha sido aprovechada por los manifestantes para reivindicar su mensaje, ya que es la única ocasión en la que los corredores del Israel-Premier Tech iban a correr separados del resto del pelotón.

Los ciclistas del equipo Israel durante la quinta etapa de la Vuelta a España. EFE EFE

Los manifestantes han invadido la calzada para bloquear el paso de los ciclistas, pero los miembros de seguridad de La Vuelta han resuelto la situación sin mayores percances.

Finalmente, el equipo ha llegado a la meta sin más sobresaltos, aunque el incidente ha afectado ligeramente su tiempo final (14º, a 45" de Lidl-Trek), ya que algunos corredores han tenido que frenar para no acabar en el suelo.