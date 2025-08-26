Esta jornada, celebrada el 26 de agosto de 2025, es una etapa de media montaña con 2.919 metros de desnivel acumulado.

Aunque arrancará con dureza en los Alpes, los tres puertos no son especialmente exigentes en pendiente, pero sí lo son por la altitud (el Lautaret supera los 2.000 metros), lo que puede pasar factura a los menos escaladores.

Tras coronar, los ciclistas afrontarán más de 130 kilómetros descendiendo hacia Grenoble y luego terreno llano hasta Voiron, donde podría disputarse un esprint algo cuesta arriba y con tramos técnicos (curva final y recta con pendiente del 4%).

Marcan la jornada como una etapa donde pueden tener protagonismo fugas bien conformadas o sprinters resistentes, con opciones para Movistar (Aular, García Cortina, Canal) o Mads Pedersen si logra mantenerse con el grupo principal.