Roban las bicicletas a Vingegaard, el líder de La Vuelta: el equipo Visma sufrió un asalto de madrugada

Jonas Vingegaard, celebrando su victoria en la segunda etapa de la Vuelta a España 2025 EFE

La Vuelta a España 2025 amanece este lunes con una noticia impactante. El Team Visma-Lease a Bike, que lidera el maillot rojo tras las dos primeras etapas, Jonas Vingegaard, sufrió un robo durante la última noche en su hotel a las afueras de Turín.

Varios ladrones asaltaron el vehículo de apoyo del equipo neerlandés y robaron varias bicicletas, según informa el periodista Daniel Benson. Gran parte del material fue sustraído, si bien en Visma llaman a la calma y afirman que podrán tomar la salida este lunes.

El robo se llevó a cabo mediante un pico, con el cual los ladrones forzaron la entrada al camión. Aún así, Visma cuenta con suficientes bicicletas y el incidente, pese a su gravedad, no debería afectar a la participación de sus filas lideradas por Vingegaard.

Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.



Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", explicó Visma en un comunicado.

El hotel en el que se instalaba el Visma era el mismo de otros dos equipos de La Vuelta, Movistar y Lidl-Trek, si bien ninguno de ellos tuvo que lamentar pérdidas. El equipo neerlandés habría podido recuperar ya algunas de las bicis que le fueron sustraidas.

Vingegaard, del suelo al maillot rojo

La segunda etapa de la 80ª Vuelta a España quedó marcada por una caída masiva a 26,3 kilómetros de la meta, provocada por una rotonda resbaladiza y la lluvia, que envió al suelo a más de veinte ciclistas.

Entre los damnificados estuvo el gran favorito Jonas Vingegaard, que pese al incidente logró imponerse en la etapa y vestir por primera vez el maillot rojo.

La diferencia entre quienes evitaron la caída y quienes cayeron estuvo en la trazada: los corredores del UAE Emirates afrontaron la rotonda por la izquierda y salieron indemnes, mientras quienes la tomaron por la derecha sufrieron el accidente y en muchos casos tuvieron que poner pie a tierra y recuperar tiempo.

Quienes se libraron se situaron al frente del pelotón y optaron por esperar a los principales perjudicados para que el grupo se recompusiera y la carrera pudiera reiniciarse con cierta normalidad.

La ratonera se localizó entre Corio y Benne di Corio; el efecto dominó comenzó con un ciclista del Q36.5 y se propagó rápidamente por el pelotón.

El equipo de Tom Pidcock trabajó en cabeza pensando en su líder y para controlar la escapada, aunque también sufrió incidentes; prácticamente todo el Visma-Lease a Bike se vio envuelto en la caída, si bien Vingegaard no pareció sufrir lesiones graves.

Entre los implicados figuraron varios corredores del Movistar Team, como Carlos Canal y Jorge Arcas. Uno de los que peor lo pasó fue Axel Zingle, compañero de Vingegaard, que sufrió una luxación de hombro y, tras unos minutos de incertidumbre, logró reincorporarse y terminar la etapa muy retrasado, a 24:05 del vencedor.