Etapa 2 de La Vuelta: clasificación, resultados y narración de la victoria de Vingegaard

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 km, y se enfundó el maillot rojo de líder. Vingegaard ganó en la primera cima en alto de la Vuelta con un tiempo de 3h.47.14, a una media de 42,1 km/h. El danés ganó un apretado pulso final al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) y al francés David Gaudu (Groupama).