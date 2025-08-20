Estos son los equipos y ciclistas inscritos para La Vuelta 2025: del favorito Vingegaard a la ilusión de Juan Ayuso
La 80ª edición de la ronda española comienza este viernes con una lista de lujo.
Más información: Los incendios en el noroeste de España mantienen en alerta a LaVuelta: la incertidumbre con el ajuste de ciertas etapas
LaVuelta 2025 arrancará este viernes con la primera de las 21 etapas reservadas para la última vuelta grande del calendario ciclista de la temporada.
Los 3.180 kilómetros de recorrido combinarán momentos favorables para los escaladores, los esprinters y los especialistas a contrarreloj hasta una conclusión en la que el centro histórico de Madrid emulará las etapas finales que habitualmente recorren las calles de París en el Tour de Francia.
Ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard emerge como gran favorito, mientras Juan Ayuso es la gran esperanza española. A la espera de que se confirmen algunos nombres, el pelotón está prácticamente cerrado con 23 equipos.
🇪🇸#LaVuelta25— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 18, 2025
Ciao Vuelta 💛 ❤️
🐂 Back in Torino again. Meet our squad and read the preview: https://t.co/Ut2LBpy5Ny pic.twitter.com/OPQnBAhTfy
Equipos participantes en LaVuelta 2025
Categoría UCI WorldTeam
—Alpecin - Deceuninck (Bélgica)
—Arkéa - B&B Hôtels (Francia)
—Bahrain Victorious (Bahrein)
—Cofidis (Francia)
—Decathlon AG2R La Mondiale Team (Francia)
—EF Education - EasyPost (Estados Unidos)
—Groupama - FDJ (Francia)
—INEOS Grenadiers (Reino Unido)
—Intermarché - Wanty (Bélgica)
—Lidl - Trek (Estados Unidos)
—Movistar Team (España)
—Red Bull - BORA - hansgrohe (Alemania)
—Soudal Quick-Step (Bélgica)
—Team Jayco AlUla (Austria)
—Team Picnic PostNL (Países Bajos)
—Team Visma | Lease a Bike (Países Bajos)
—UAE Team Emirates - XRG (Emiratos Árabes Unidos)
—XDS Astana Team (Kazajistán)
Categoría UCI ProTeam
—Burgos Burpellet BH (España)
—Caja Rural - Seguros RGA (España)
—Israel - Premier Tech (Israel)
—Lotto (Bélgica)
—Q36.5 Pro Cycling Team (Suiza)
🇪🇸 #LaVuelta25 - Desde la capital del Piamonte (Italia) y hasta Madrid.— Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2025
Ⓜ️ Os presentamos nuestra alineación para afrontar la 80 edición de @lavuelta.
📝 Noticia ampliada: https://t.co/BcymySVs9O
🙋♂️ El próximo jueves, presentación de equipos en Torino y, a partir del sábado,… pic.twitter.com/Zf58ZzXB58
Corredores
—Arkéa - B&B Hôtels (Francia)
Cristian Rodríguez (ESP)
Raúl García Pierna (ESP)
Alessandro Verre (ITA)
Jenthe Biermans (BEL)
Léandre Lozouet (FRA)
Victor Guernalec (FRA)
Louis Rouland (FRA)
Pierre Thierry (FRA)
—Bahrain Victorious (Bahrein)
Santiago Buitrago (COL)
Nicolo Buratti (ITA)
Damiano Caruso (ITA)
Jack Haig (AUS)
Mathijs Paasschens (NED)
Antonio Tiberi (ITA)
Torstein Træen (NOR)
Roman Ermakov
—Cofidis
Emanuel Buchmann (GER)
Stanislaw Aniolkowski (POL)
Simon Carr (GBR)
Bryan Coquard (FRA)
Jesús Herrada (ESP)
Oliver Knight (GBR)
Paul Ourselin (FRA)
Sergio Samitier (ESP)
—Decathlon AG2R La Mondiale Team
Felix Gall (AUT)
Bruno Armirail (FRA)
Léo Bisiaux (FRA)
Sander de Pestel (BEL)
Jordan Labrosse (FRA)
Nans Peters (FRA)
Callum Scotson (AUT)
Johannes Staune-Mittet (NOR)
—EF Education - EasyPost
Markel Beloki (ESP)
Esteban Chaves (COL)
Madis Mihkels (EST)
Lukas Nerurkar (GBR)
Sean Quinn (USA)
Archie Ryan (IRL)
James Shaw (GBR)
Jardi van der Lee (NED)
—Groupama - FDJ
Clément Braz Afonso (FRA)
Rémi Cavagna (FRA)
David Gaudu (FRA)
Thibaud Gruel (FRA)
Stefan Küng (SUI)
Guillaume Martin-Guyonnet (FRA)
Rudy Molard (FRA)
Brieuc Rolland (FRA)
—Intermarché - Wanty
Huub Artz (NL)
Kamiel Bonneu (BEL)
Dries De Pooter (BEL)
Arne Marit (BEL)
Louis Meintjes (ZA)
Simone Petilli (ITA)
Dion Smith (NZ)
Luca Van Boven (BEL)
—Lidl - Trek
Amanuel Ghebreigzabhier (ERI)
Mads Pedersen (DEN)
Giulio Ciccone (ITA)
Andrea Bagioli (ITA)
Carlos Verona (ESP)
Daan Hoole (NED)
Julien Bernard (FRA)
Soren Kragh Andersen (DEN)
—Movistar Team
Jorge Arcas (ESP)
Orluis Aular (VEN)
Carlos Canal (ESP)
Pablo Castrillo (ESP)
Jefferson Cepeda (ECU)
Iván G. Cortina (ESP)
Michel Hessmann (DE)
Javier Romo (ESP)
—Red Bull - BORA
Jai Hindley (AU)
Giulio Pellizzari (ITA)
Giovanni Aleotti (ITA)
Nico Denz (DE)
Finn Fisher-Black (NZ)
Matteo Sobrero (ITA)
Jonas Koch (DE)
Tim van Dijke (NED)
—Team Jayco AlUla
Chris Harper (AUS)
Ben O'Connor (AUS)
Eddie Dunbar (IRE)
Patrick Gamper (AUT)
Koen Bouwman (NED)
Anders Foldager (DEN)
Kelland O'Brien (AUS)
Christopher Juul-Jensen (DEN)
—Team Picnic PostNL
Patrick Eddy (AUS)
Chris Hamilton (AUS)
Bjorn Koerdt (GBR)
Gijs Leemreize (NED)
Juan Martínez (COL)
Timo Roosen (NED)
Casper van Uden (NED)
Kevin Vermaerke (USA)
—Team Visma | Lease a Bike
Jonas Vingegaard (DEN)
Matteo Jorgenson (USA)
Sepp Kuss (USA)
Victor Campanaerts (BEL)
Dylan van Baarle (NED)
Wilco Kelderman (NED)
Ben Tullet (GBR)
Axel Zingle (FRA)
—UAE Team Emirates - XRG
João Almeida (POR)
Juan Ayuso (ESP)
Mikkel Bjerg (DEN)
Felix Großschartner (AUT)
Domen Novak (SLO)
Ivo Oliveira (POR)
Marc Soler (ESP)
Jay Vine (AUS)
—XDS Astana Team
Nicola Conci (ITA)
Sergio Higuita (COL)
Lorenzo Fortunato (ITA)
Harold Marín López (ECU)
Fausto Masnada (ITA)
Wout Poels (NED)
Harold Tejada (COL)
Nicolas Vinokurov (KAZ)
—Burgos Burpellet BH
Mario Aparicio (ESP)
Sergio Chumil (GUA)
Daniel Cavia (ESP)
Hugo de la Calle (ESP)
Eric Fagúndez (URU)
José Luis Faura (ESP)
Sinuhé Fernández (ESP)
Carlos García Pierna (ESP)
—Caja Rural - Seguros RGA
Joan Bou (ESP)
Jakub Otruba (CZE)
Joel Nicolau (ESP)
Jaume Guardeño (ESP)
Abel Balderstone (ESP)
Fernando Barceló (ESP)
Thomas Silva (URU)
Alex Molenaar (NED)
—Israel - Premier Tech
George Bennett (NZL)
Pier-André Côté (CAN)
Marco Frigo (ITA)
Jan Hirt (CZE)
Nadav Raisberg (ISR)
Matthew Riccitello (USA)
Jake Stewart (GBR)
Ethan Vernon (GBR)
—Lotto
Alec Segaert (BEL)
Arjen Livyns (BEL)
Eduardo Sepúlveda (ARG)
Elia Viviani (ITA)
Jasper de Buyst (BEL)
Lars Craps (BEL)
Liam Slock (BEL)
Jonas Gregaard (DEN)
—Q36.5 Pro Cycling Team
Tom Pidcock (GBR)
Xabier Azparren (ESP)
David González (ESP)
Fabio Christen (SUI)
Marcel Camprubí (ESP)
Damien Howson (AUS)
Nick Zukowsky (CAN)
David de la Cruz (ESP)