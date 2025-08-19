Richard Carapaz se baja de La Vuelta para centrarse en el Mundial de Ruanda

Richard Carapaz levanta las manos en la meta de Navacerrada y gana la 20ª etapa de La Vuelta 2022 EFE

Richard Carapaz será baja en La Vuelta que comenzará este sábado 23 de agosto en Turín. El ecuatoriano del EF Education-EasyPost decidió no participar tras una prolongada recuperación de gastroenteritis amebiana que afectó gravemente su preparación.

La enfermedad que afectó al campeón olímpico le dejó secuelas importantes, incluyendo múltiples heridas y pequeñas úlceras estomacales. Estos problemas médicos dificultaron significativamente su alimentación y asimilación de nutrientes durante los entrenamientos intensivos de los últimos meses.

La recuperación fue irregular y llena de altibajos después de perderse el Tour de Francia por la misma dolencia. Carapaz admitió públicamente que no podía entrenar más de dos o tres días consecutivos sin sufrir interrupciones o recaídas en su estado físico.

Junto al equipo médico especializado, decidió retrasar su regreso a la competición de máximo nivel para asegurar su potencial físico óptimo. La prioridad establecida es llegar en las mejores condiciones posibles a sus próximos objetivos estratégicos de la temporada ciclística actual.

El ciclista ecuatoriano regresó a su país natal el 14 de agosto para continuar su preparación específica en condiciones ideales. Allí puede entrenar efectivamente en altura, recuperar la motivación perdida y concentrarse completamente en su calendario deportivo modificado para maximizar resultados.

Nuevos objetivos

Sus nuevos objetivos principales son las prestigiosas clásicas italianas de otoño y el Campeonato Mundial de Ruanda. Carapaz considera este Mundial particularmente "muy especial" donde tiene una "gran oportunidad" de conseguir el título que corona una carrera excepcional.

El calendario deportivo revisado incluye Memorial Marco Pantani y Classica Mateotti (13-14 septiembre), Mundial de Ruanda (28 septiembre), Giro dell'Emilia (4 octubre), Tre Valli Varesine (7 octubre) e Il Lombardia (11 octubre), competencias donde históricamente ha brillado.

La ausencia representa un duro golpe para La Vuelta española, que pierde a uno de los pocos ciclistas realmente capaces de plantear problemas tácticos serios a Jonas Vingegaard en las etapas de montaña más exigentes de la carrera.

Carapaz demostró ser un excelente corredor especializado en pruebas de un día con gran explosividad. En 2023 logró destacados top 10 en todas las citas otoñales italianas principales, aprovechando magistralmente su característica explosividad en finales empinados y selectivos.

Su impresionante palmarés incluye victorias memorables en el Giro de Italia 2019, medalla de oro olímpico en Tokio 2021, segundo lugar en La Vuelta 2020 y tercer puesto en el Tour de Francia 2021, consolidándose como referencia mundial.

El equipo EF Education destacó que "lucir las bandas arcoíris" del campeonato mundial sería el mayor logro posible de una carrera deportiva ya tremendamente ilustre. Los directivos expresaron gran entusiasmo por ver volar nuevamente al talentoso "cóndor ecuatoriano".

Esta decisión estratégica y calculada busca maximizar inteligentemente las oportunidades de éxito en el resto de la temporada 2025, priorizando cuidadosamente objetivos específicos donde Carapaz tenga las mayores posibilidades reales de triunfo dada su situación física actual tras la enfermedad.

El mundo del ciclismo espera ansiosamente el regreso competitivo del ecuatoriano, confiando en que esta pausa forzada le permita volver a su mejor nivel y conquistar nuevos títulos que enriquezcan su ya legendaria trayectoria deportiva internacional.