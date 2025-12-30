Logo EL ESPAÑOL Suscríbete
31 DICIEMBRE 2025 | LA CARRERA DE TODOS

SAN SILVESTRE
VALLECANA 25'

La guía definitiva para despedir el año corriendo por las calles de Madrid. Recorrido interactivo, altimetría de la ruta, horarios, palmarés, récords y los consejos de los campeones que triunfaron en Vallecas.

Por David Vicente Publicada 30 diciembre 2025
La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no es solo una carrera, es una tradición que une a atletas profesionales y aficionados en una celebración del deporte cada 31 de diciembre en Madrid. Cada zancada cuenta historia en las calles iluminadas de la capital.

Desde la salida multitudinaria hasta la meta en el estadio del Rayo Vallecano, los amantes del running viven una experiencia única llena de emoción, esfuerzo y superación personal para cerrar el año de la mejor manera.

EL ESPAÑOL repite un año más como media partnership de la carrera y sigue volcado en dar a conocer todos los detalles de esta prueba única. En este artículo desgranamos kilómetro a kilómetro la carrera de 10 kilómetros más rápida y festiva del mundo.

EL RECORRIDO

El ya famoso trazado de La Vallecana recorrerá los 10 kilómetros que conectan los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu con el emblemático barrio de Vallecas, consolidándose como una de las tradiciones más famosas en la Nochevieja madrileña.

El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo / Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza Emperador Carlos V (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos).

Analizamos la orografía real sobre el mapa de Madrid. Haga scroll e interactúe con el mapa para recorrer el trazado desde el Bernabéu hasta Vallecas y conocer todos los secretos.

SAN SILVESTRE

Vallecana 2025
10
KM
31/12
2025
42K
CORREDORES
Altimetría

CONSEJOS PARA CORRER

En colaboración con Chema Martínez, campeón de la edición de 2003 y una figura clave de esta competición, hemos recopilado consejos prácticos para quienes se animen a correr la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana este 2025.

Gracias a su experiencia y profundo conocimiento del trazado, el atleta español revela sus claves esenciales para que los corredores puedan disfrutar y afrontar con éxito esta icónica carrera de 10 kilómetros.

1. CONOCER EL RECORRIDO

Antes de lanzarte a correr, es fundamental familiarizarte con el trazado. Identifica posibles dificultades, como desniveles o giros pronunciados, esto te permitirá planificar mejor tu estrategia y afrontar la carrera con mayor confianza.

2. ORGANIZACIÓN DEL GUARDARROPA

El día del evento suele estar marcado por las aglomeraciones. Por ello, localiza con antelación los puntos donde se pueden dejar las prendas personales evitar estrés innecesario en los momentos previos al inicio de la prueba.

3. UBICACIÓN EN LAS ZONAS DE SALIDA

La distribución de los corredores se realiza en función de los tiempos acreditados previamente. Asegúrate de saber dónde se encuentra tu grupo de salida para evitar confusiones y estar preparado cuando arranque la competición.

4. HORARIOS ESCALONADOS

Para evitar aglomeraciones, la organización divide la salida en bloques según los tiempos de los corredores. Es esencial que conozcas el horario asignado para asegurarte de estar en el lugar adecuado, en el momento indicado.

5. MANTENER UN RITMO CONSTANTE

Con tantos corredores en la prueba popular, es fácil dejarse llevar por el ritmo de otros y agotarse antes de tiempo. Ajusta tu ritmo a tus propias capacidades y, si lo consideras, aprovecha la posible ayuda de liebres para gestionar mejor tu energía durante toda la carrera.

6. ELEGIR LA ROPA ADECUADA

Opta por prendas ligeras y transpirables, como camisetas técnicas y pantalones cortos, será una gran ventaja. Evita estrenar zapatillas o ropa el día del evento, ya que esto podría causar incomodidades o rozaduras. Asegúrate de lavar tus prendas deportivas previamente.

Chema Martínez, tras correr la San Silvestre Vallecana 2024

7. CUIDAR LA ALIMENTACIÓN

Controlar la dieta en los días previos a la carrera es crucial. Evita comidas pesadas o excesos típicos de las festividades para garantizar un mejor rendimiento durante los 10 kilómetros. Una alimentación equilibrada será tu mejor aliado.

8. HIDRATACIÓN EQUILIBRADA

Tanto el exceso como la falta de líquidos pueden afectar tu desempeño. Mantén una hidratación adecuada antes de la prueba y evita beber en exceso justo antes de comenzar, ya que podría resultar contraproducente.

9. VIVIR LA TRADICIÓN

La San Silvestre Vallecana es una tradición navideña, es un evento para disfrutar, no debes obsesionarte con el rendimiento, el objetivo principal es pasarlo bien antes del fin de año.

10. ENFOCARSE EN EL DISFRUTE

Aunque muchos corredores intentan darlo todo desde el principio, no te obsesiones con el rendimiento. Es fundamental mantener un ritmo constante. Cruzar la meta con una sonrisa es el mejor premio tras completar este icónico desafío.

HORARIOS DE SALIDA

Las salidas se organizan en oleadas para garantizar la seguridad y fluidez del recorrido. Asegurate de conocer de qué oleada formas parte.

HORA CAJÓN DE SALIDA
16:50 Handbike y sillas de atletismo
17:00 Oleada 1 (Marca inferior a 50')
17:15 Oleada 2 (Marca entre 50' y 60')
17:35 Oleada 3 (Marca > 60')
17:55 Oleada 4 (Marca > 60')
18:20 Oleada 5 (Marca > 60')
19:55 Elite - Internacional (Marca < 39' en hombres y 45' en mujeres)

LA CAMISETA 2025

Camiseta oficial San Silvestre Vallecana 2025

Un diseño especial

El diseño de este año, creado por Alejandro Parrilla, captura el espíritu plural y festivo de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Con un estilo Doodleart, la camiseta aglutina decenas de elementos que representan a todos los corredores y rincones emblemáticos de Madrid como la Cibeles o la Puerta de Alcalá.

Además, un aspecto único de esta camiseta es que existen tres versiones diferentes, cada una con un diseño distinto. Algo nunca antes visto entre las históricas camisetas de la Vallecana.

Por si fuera poco, diez afortunados corredores recibirán una camiseta especial que incluirá un Golden Ticket y cuyo premio es una inscripción vitalicia para la carrera.

TRES VERSIONES DIFERENTES

Diseño 1 Camiseta 2025
VERSIÓN 01
Diseño 2 Camiseta 2025
VERSIÓN 02
Diseño 3 Camiseta 2025
VERSIÓN 03

CATEGORÍAS

ABSOLUTA POPULAR (M/F)*

(*) Los trofeos de esta categoría serán entregados el día de la prueba en el Estadio de Vallecas a las 19:50.

JÚNIOR (M/F)

Nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009
(16, 17, 18 y 19 años cumplidos)

PROMESAS (M/F)

Nacidos en 2003, 2004 y 2005
(20, 21 y 22 años cumplidos)

SENIOR (M/F)

Nacidos entre 1991 y 2002

HANDBIKE Y SILLAS DE ATLETISMO (M/F)

Se realizará una salida especial a las 16:50

VETERANOS (M/F)

  • M/F35: 35-39 años (1986-1990)
  • M/F40: 40-44 años (1981-1985)
  • M/F45: 45-49 años (1976-1980)
  • M/F50: 50-54 años (1971-1975)
  • M/F55: 55-59 años (1966-1970)
  • M/F60: 60-64 años (1961-1965)
  • M/F65: 65-69 años (1956-1960)
  • M/F70: 70-74 años (1951-1955)
  • M/F75: 75-79 años (1946-1950)
  • M/F80: 80-84 años (1941-1945)
  • M/F85: 85-89 años (1936-1940)
  • M/F90: 90-99 años (1926-1935)

61 AÑOS DE LEYENDA

Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana Antonio Sabugueiro y José Luis Martínez-Almeida, en la presentacion de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025.

EL "PADRE" DE LA VALLECANA

La San Silvestre Vallecana nació en 1964 en el bar Bella Luz de Vallecas. Antonio Sabugueiro, junto a un grupo de amigos, imaginó traer el espíritu de la carrera de San Silvestre de São Paulo a Madrid. Aquella primera edición, el Gran Premio de Vallecas, contó con solo 57 participantes.

Sabugueiro no solo fue el ideólogo, sino el motor de su popularización. En 1978, aceptando el reto del periodista Pepe Domingo Castaño, abrió la carrera a los corredores populares, transformando un evento de élite en una fiesta multitudinaria.

"La San Silvestre Vallecana es mucho más que una carrera; es una tradición que despide el año en Madrid."

EL CRECIMIENTO DE UN MITO

1964
EL ORIGEN

Nace el Gran Premio de Vallecas con 57 corredores participantes y poco más de 2km de recorrido.

1978
LA POPULAR

Primera edición popular. La carrera se abre a todos, marcando el inicio del fenómeno social.

2001
EL BOOM

La participación se dispara y supera los 10.000 corredores gracias a nuevas campañas y patrocinio.

HOY
REFERENTE MUNDIAL

Más de 42.000 participantes. Etiqueta World Athletics Label y una de las 10K más festivas y únicas.

LEYENDAS DEL ASFALTO

Por las calles de Madrid han volado los mejores fondistas de la historia que han dejado auténticas exhibiciones para deleite de un público que siempre acompaña a todos los atletas a lo largo de los 10 kilómetros de recorrido.

Eliud Kipchoge

ELIUD KIPCHOGE 🇰🇪

Considerado de uno de los mejores maratonianos, ganó en Vallecas en 2005 y 2006.

Jacob Kiplimo

JACOB KIPLIMO 🇺🇬

Récord de la prueba. En 2024 paró el crono en un increíble tiempo de 26:34.

Grete Waitz

GRETE WAITZ 🇳🇴

Leyenda del maratón y primera ganadora de la categoría femenina en 1981.

Isaac Viciosa

ISAAC VICIOSA 🇪🇸

Ganador en 4 ocasiones, uno de los grandes nombres nacionales en el palmarés.

LOS NÚMEROS DE LA VALLECANA

VICTORIAS POR NACIONALIDAD

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO (2024)

Cada año más mujeres eligen la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana para despedir el año corriendo.

LA CARRERA DE TODOS

Lo que hace única a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana es la simbiosis entre la élite y la fiesta popular. Disfraces, música, nieve artificial y un público entregado en los barrios de Retiro, Vallecas y el centro de Madrid convierten los 10 kilómetros en una celebración de la vida.

José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, en su participación en la San Silvestre Vallecana 2023
"

La San Silvestre Vallecana y Madrid forman un matrimonio perfecto. No se puede entender la Navidad en Madrid sin la San Silvestre.

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid

VOCES DE LA VALLECANA

Descubre cómo es correr la San Silvestre desde dentro

Pablo Gómez, corredor de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Pablo Gómez

"Una vez que se prueba ya no hay marcha atrás"

Conoce su historia
Alicia Fernández, corredora de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Alicia Fernández

"Siempre hay nervios, pero esta carrera es especial"

Conoce su historia
Borja Pérez, corredor de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana

Borja Pérez

"Controlar los nervios antes de la carrera es clave para poder disfrutar"

Conoce su historia

PALMARÉS Y RÉCORDS

INTERNACIONAL MASCULINA

26:32
Berihu Aregawi (ETH) Año 2024

INTERNACIONAL FEMENINA

29:54
Brigid Kosgei (KEN) Año 2018

POPULAR MASCULINA

29:07
Mohamed Massat (MAR) Año 2024

POPULAR FEMENINA

34:01
Natalia Ruiz (ESP) Año 2022
Año Ganador Masculino Tiempo Ganadora Femenina Tiempo
2024 Berihu Aregawi (ETH) 26:32 (Récord) Marta García (ESP) 31:19
2023 Berihu Aregawi (ETH) 27:15 Ababel Yeshaneh (ETH) 30:32
2022 Joshua Cheptegei (UGA) 27:09 Prisca Chesang (UGA) 30:19
2021 Mohamed Katir (ESP) 27:45 Degitu Azimeraw (ETH) 30:26
2020 Daniel Simiu Ebenyo (KEN) 27:41 Yalemzerf Yehualaw (ETH) 31:17
2019 Bashir Abdi (BEL) 27:47 Helen Bekele Tola (ETH) 30:50
2018 Jacob Kiplimo (UGA) 26:41 Brigid Kosgei (KEN) 29:54 (Récord)
2017 Eric Kiptanui (KEN) 27:33 Gelete Burka (ETH) 30:54
2016 Nguse Amlosom (ERI) 28:09 Brigid Kosgei (KEN) 32:07
2015 Mike Kigen (KEN) 27:33 Linet Masai (KEN) 31:37
2014 Mike Kigen (KEN) 27:32 Gemma Steel (GBR) 31:44
2013 Leonard Komon (KEN) 28:03 Linet Masai (KEN) 31:34
2012 Tariku Bekele (ETH) 28:29 Gelete Burka (ETH) 30:52
2011 Hagos Gebrhiwet (ETH) 27:57 Tirunesh Dibaba (ETH) 31:30
2010 Zersenay Tadese (ERI) 28:27 Jessica Augusto (POR) 31:59
2009 Moses Masai (KEN) 28:01 Vivian Cheruiyot (KEN) 32:15
2008 Tadese Tola (ETH) 27:53 Marta Domínguez (ESP) 33:05
2007 Josphat Menjo (KEN) 28:35 Vivian Cheruiyot (KEN) 31:50
2006 Eliud Kipchoge (KEN) 26:54 Jelena Prokopcuka (LAT) 31:27
2005 Eliud Kipchoge (KEN) 27:34 Paula Radcliffe (UK) 31:16

GUÍA DEL CORREDOR

RECOGIDA DE DORSALES

Recogida presencial

  • Lugar: C.D.M. Daoiz y Velarde (Avda. Ciudad de Barcelona, 162).
  • Fechas: 26 al 30 de diciembre de 2025, de 10:00 a 21:00 h.
  • Requisitos: Respetar la cita elegida. Llevar DNI, comprobante y acreditación de marca.
  • Para terceros: Autorización firmada + fotocopia DNI del titular.
  • No se entregan dorsales el día de la carrera.

Envío a domicilio (+5 €)

  • Envíos a partir del 1 de diciembre.
  • Incluye: camiseta, chip/dorsal y pulseras.

* El uso de la camiseta oficial es obligatorio para correr. La inscripción es intransferible salvo causa mayor justificada.

Feria del Corredor San Silvestre
Calentamiento antes de la San Silvestre 2024

GUARDARROPA

La carrera ofrece dos opciones de guardarropa, a elegir solo al inscribirse:

Guardarropa fijo en Vallecas (1 €)

  • Ubicado en la zona de meta.
  • Horario: 30 de diciembre de 15:00 a 20:00 y 31 desde las 10:00.
  • Solo acepta mochilas que quepan en una bolsa de 40×50 cm.

Guardarropa móvil Salida-Meta (5 €)

  • Abierto el 31 de diciembre de 14:30 a 16:30 (no se admite acceso después).
  • Se deja en la zona de salida y la organización la transporta a Vallecas.
  • La recogida se hace en Payaso Fofó, al llegar a meta.

Importante: Al recoger el pack runner te darán una pulsera para entrar al recinto del guardarropa y una bolsa de 40×50 cm, en la que deben ir todas tus pertenencias; la organización no aceptará nada fuera de esa bolsa.

Tiempo de referencia

Cálculo basado en el récord de la San Silvestre Popular de 2024

Atleta: Mohamed Massat

Tiempo Total: 29' 07''

Ritmo Medio: 2' 54"/km