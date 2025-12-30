La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no es solo una carrera, es una tradición que une a atletas profesionales y aficionados en una celebración del deporte cada 31 de diciembre en Madrid. Cada zancada cuenta historia en las calles iluminadas de la capital.

Desde la salida multitudinaria hasta la meta en el estadio del Rayo Vallecano, los amantes del running viven una experiencia única llena de emoción, esfuerzo y superación personal para cerrar el año de la mejor manera.

EL ESPAÑOL repite un año más como media partnership de la carrera y sigue volcado en dar a conocer todos los detalles de esta prueba única. En este artículo desgranamos kilómetro a kilómetro la carrera de 10 kilómetros más rápida y festiva del mundo.