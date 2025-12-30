La guía definitiva para despedir el año corriendo por las calles de Madrid. Recorrido interactivo, altimetría de la ruta, horarios, palmarés, récords y los consejos de los campeones que triunfaron en Vallecas.
La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no es solo una carrera, es una tradición que une a atletas profesionales y aficionados en una celebración del deporte cada 31 de diciembre en Madrid. Cada zancada cuenta historia en las calles iluminadas de la capital.
Desde la salida multitudinaria hasta la meta en el estadio del Rayo Vallecano, los amantes del running viven una experiencia única llena de emoción, esfuerzo y superación personal para cerrar el año de la mejor manera.
EL ESPAÑOL repite un año más como media partnership de la carrera y sigue volcado en dar a conocer todos los detalles de esta prueba única. En este artículo desgranamos kilómetro a kilómetro la carrera de 10 kilómetros más rápida y festiva del mundo.
El ya famoso trazado de La Vallecana recorrerá los 10 kilómetros que conectan los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu con el emblemático barrio de Vallecas, consolidándose como una de las tradiciones más famosas en la Nochevieja madrileña.
El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo / Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza Emperador Carlos V (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos).
Analizamos la orografía real sobre el mapa de Madrid. Haga scroll e interactúe con el mapa para recorrer el trazado desde el Bernabéu hasta Vallecas y conocer todos los secretos.
En colaboración con Chema Martínez, campeón de la edición de 2003 y una figura clave de esta competición, hemos recopilado consejos prácticos para quienes se animen a correr la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana este 2025.
Gracias a su experiencia y profundo conocimiento del trazado, el atleta español revela sus claves esenciales para que los corredores puedan disfrutar y afrontar con éxito esta icónica carrera de 10 kilómetros.
Antes de lanzarte a correr, es fundamental familiarizarte con el trazado. Identifica posibles dificultades, como desniveles o giros pronunciados, esto te permitirá planificar mejor tu estrategia y afrontar la carrera con mayor confianza.
El día del evento suele estar marcado por las aglomeraciones. Por ello, localiza con antelación los puntos donde se pueden dejar las prendas personales evitar estrés innecesario en los momentos previos al inicio de la prueba.
La distribución de los corredores se realiza en función de los tiempos acreditados previamente. Asegúrate de saber dónde se encuentra tu grupo de salida para evitar confusiones y estar preparado cuando arranque la competición.
Para evitar aglomeraciones, la organización divide la salida en bloques según los tiempos de los corredores. Es esencial que conozcas el horario asignado para asegurarte de estar en el lugar adecuado, en el momento indicado.
Con tantos corredores en la prueba popular, es fácil dejarse llevar por el ritmo de otros y agotarse antes de tiempo. Ajusta tu ritmo a tus propias capacidades y, si lo consideras, aprovecha la posible ayuda de liebres para gestionar mejor tu energía durante toda la carrera.
Opta por prendas ligeras y transpirables, como camisetas técnicas y pantalones cortos, será una gran ventaja. Evita estrenar zapatillas o ropa el día del evento, ya que esto podría causar incomodidades o rozaduras. Asegúrate de lavar tus prendas deportivas previamente.
Controlar la dieta en los días previos a la carrera es crucial. Evita comidas pesadas o excesos típicos de las festividades para garantizar un mejor rendimiento durante los 10 kilómetros. Una alimentación equilibrada será tu mejor aliado.
Tanto el exceso como la falta de líquidos pueden afectar tu desempeño. Mantén una hidratación adecuada antes de la prueba y evita beber en exceso justo antes de comenzar, ya que podría resultar contraproducente.
La San Silvestre Vallecana es una tradición navideña, es un evento para disfrutar, no debes obsesionarte con el rendimiento, el objetivo principal es pasarlo bien antes del fin de año.
Aunque muchos corredores intentan darlo todo desde el principio, no te obsesiones con el rendimiento. Es fundamental mantener un ritmo constante. Cruzar la meta con una sonrisa es el mejor premio tras completar este icónico desafío.
Las salidas se organizan en oleadas para garantizar la seguridad y fluidez del recorrido. Asegurate de conocer de qué oleada formas parte.
|HORA
|CAJÓN DE SALIDA
|16:50
|Handbike y sillas de atletismo
|17:00
|Oleada 1 (Marca inferior a 50')
|17:15
|Oleada 2 (Marca entre 50' y 60')
|17:35
|Oleada 3 (Marca > 60')
|17:55
|Oleada 4 (Marca > 60')
|18:20
|Oleada 5 (Marca > 60')
|19:55
|Elite - Internacional (Marca < 39' en hombres y 45' en mujeres)
El diseño de este año, creado por Alejandro Parrilla, captura el espíritu plural y festivo de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.
Con un estilo Doodleart, la camiseta aglutina decenas de elementos que representan a todos los corredores y rincones emblemáticos de Madrid como la Cibeles o la Puerta de Alcalá.
Además, un aspecto único de esta camiseta es que existen tres versiones diferentes, cada una con un diseño distinto. Algo nunca antes visto entre las históricas camisetas de la Vallecana.
Por si fuera poco, diez afortunados corredores recibirán una camiseta especial que incluirá un Golden Ticket y cuyo premio es una inscripción vitalicia para la carrera.
(*) Los trofeos de esta categoría serán entregados el día de la prueba en el Estadio de Vallecas a las 19:50.
Nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009
(16, 17, 18 y 19 años cumplidos)
Nacidos en 2003, 2004 y 2005
(20, 21 y 22 años cumplidos)
Nacidos entre 1991 y 2002
Se realizará una salida especial a las 16:50
La San Silvestre Vallecana nació en 1964 en el bar Bella Luz de Vallecas. Antonio Sabugueiro, junto a un grupo de amigos, imaginó traer el espíritu de la carrera de San Silvestre de São Paulo a Madrid. Aquella primera edición, el Gran Premio de Vallecas, contó con solo 57 participantes.
Sabugueiro no solo fue el ideólogo, sino el motor de su popularización. En 1978, aceptando el reto del periodista Pepe Domingo Castaño, abrió la carrera a los corredores populares, transformando un evento de élite en una fiesta multitudinaria.
"La San Silvestre Vallecana es mucho más que una carrera; es una tradición que despide el año en Madrid."
Nace el Gran Premio de Vallecas con 57 corredores participantes y poco más de 2km de recorrido.
Primera edición popular. La carrera se abre a todos, marcando el inicio del fenómeno social.
La participación se dispara y supera los 10.000 corredores gracias a nuevas campañas y patrocinio.
Más de 42.000 participantes. Etiqueta World Athletics Label y una de las 10K más festivas y únicas.
Por las calles de Madrid han volado los mejores fondistas de la historia que han dejado auténticas exhibiciones para deleite de un público que siempre acompaña a todos los atletas a lo largo de los 10 kilómetros de recorrido.
Considerado de uno de los mejores maratonianos, ganó en Vallecas en 2005 y 2006.
Récord de la prueba. En 2024 paró el crono en un increíble tiempo de 26:34.
Leyenda del maratón y primera ganadora de la categoría femenina en 1981.
Ganador en 4 ocasiones, uno de los grandes nombres nacionales en el palmarés.
Cada año más mujeres eligen la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana para despedir el año corriendo.
Lo que hace única a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana es la simbiosis entre la élite y la fiesta popular. Disfraces, música, nieve artificial y un público entregado en los barrios de Retiro, Vallecas y el centro de Madrid convierten los 10 kilómetros en una celebración de la vida.
La San Silvestre Vallecana y Madrid forman un matrimonio perfecto. No se puede entender la Navidad en Madrid sin la San Silvestre.
Descubre cómo es correr la San Silvestre desde dentro
|Año
|Ganador Masculino
|Tiempo
|Ganadora Femenina
|Tiempo
|2024
|Berihu Aregawi (ETH)
|26:32 (Récord)
|Marta García (ESP)
|31:19
|2023
|Berihu Aregawi (ETH)
|27:15
|Ababel Yeshaneh (ETH)
|30:32
|2022
|Joshua Cheptegei (UGA)
|27:09
|Prisca Chesang (UGA)
|30:19
|2021
|Mohamed Katir (ESP)
|27:45
|Degitu Azimeraw (ETH)
|30:26
|2020
|Daniel Simiu Ebenyo (KEN)
|27:41
|Yalemzerf Yehualaw (ETH)
|31:17
|2019
|Bashir Abdi (BEL)
|27:47
|Helen Bekele Tola (ETH)
|30:50
|2018
|Jacob Kiplimo (UGA)
|26:41
|Brigid Kosgei (KEN)
|29:54 (Récord)
|2017
|Eric Kiptanui (KEN)
|27:33
|Gelete Burka (ETH)
|30:54
|2016
|Nguse Amlosom (ERI)
|28:09
|Brigid Kosgei (KEN)
|32:07
|2015
|Mike Kigen (KEN)
|27:33
|Linet Masai (KEN)
|31:37
|2014
|Mike Kigen (KEN)
|27:32
|Gemma Steel (GBR)
|31:44
|2013
|Leonard Komon (KEN)
|28:03
|Linet Masai (KEN)
|31:34
|2012
|Tariku Bekele (ETH)
|28:29
|Gelete Burka (ETH)
|30:52
|2011
|Hagos Gebrhiwet (ETH)
|27:57
|Tirunesh Dibaba (ETH)
|31:30
|2010
|Zersenay Tadese (ERI)
|28:27
|Jessica Augusto (POR)
|31:59
|2009
|Moses Masai (KEN)
|28:01
|Vivian Cheruiyot (KEN)
|32:15
|2008
|Tadese Tola (ETH)
|27:53
|Marta Domínguez (ESP)
|33:05
|2007
|Josphat Menjo (KEN)
|28:35
|Vivian Cheruiyot (KEN)
|31:50
|2006
|Eliud Kipchoge (KEN)
|26:54
|Jelena Prokopcuka (LAT)
|31:27
|2005
|Eliud Kipchoge (KEN)
|27:34
|Paula Radcliffe (UK)
|31:16
|Año
|Ganador Masculino
|Tiempo
|Ganadora Femenina
|Tiempo
|2024
|Mohamed Massat
|29:07 (Récord)
|Esther Ramos
|34:38
|2023
|Nicolás Cuestas
|28:48
|Lorena Lorenzo
|34:30
|2022
|Nicolás Cuestas
|29:18
|Natalia Ruiz
|34:01 (Récord)
|2021
|David Bascuñana
|29:13
|Claudia Gómez
|34:10
|2020
|Edición virtual
|-
|Edición virtual
|-
|2019
|Rafael Vicente Loza
|29:39
|Katherine Tisalema
|34:13
|2018
|Jaouad El Bissis
|29:31
|Helena García
|34:58
|2017
|Borja Pérez Batet
|31:21
|Cristina Giurcanu
|36:06
|2016
|David Bascuñana
|30:11
|Cristina Giurcanu
|35:09
|2015
|Sergio Salinero
|30:42
|Clara Viñaras
|35:23
|2014
|S. Salinero / G. Bekele
|30:42
|Pilar García Díaz
|34:39
|2013
|Juan Antonio Cuadrillero
|30:42
|Pilar García Díaz
|36:35
|2012
|Juan Antonio Cuadrillero
|31:00
|Ana Burgos
|35:03
|2011
|Anouar Dabab
|29:36
|Recuerdo Arroyo
|34:59
Recogida presencial
Envío a domicilio (+5 €)
* El uso de la camiseta oficial es obligatorio para correr. La inscripción es intransferible salvo causa mayor justificada.
La carrera ofrece dos opciones de guardarropa, a elegir solo al inscribirse:
Guardarropa fijo en Vallecas (1 €)
Guardarropa móvil Salida-Meta (5 €)
Importante: Al recoger el pack runner te darán una pulsera para entrar al recinto del guardarropa y una bolsa de 40×50 cm, en la que deben ir todas tus pertenencias; la organización no aceptará nada fuera de esa bolsa.