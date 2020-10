Diez series para ver este largo puente en el que no podrás salir de casa

Este puente de todos los santos será diferente a todos. España está confinada. Casi todas las comunidades han declarado el cierre perimetral, y por si fuera poco el toque de queda y el frío hace que las actividades de ocio fuera sean cada vez más complicadas. Además, en Cataluña los cines y teatros han cerrado, y la oferta de títulos tampoco es muy halagüeña. Así que nos queda volver a las series, las que ya nos salvaron el primer confinamiento y que tantas horas de desconexión nos dio en los peores meses de pandemia.

En estos meses han llegado muchísimas series que merecen la pena, y que aunque muchos no se hayan enterado, han engrosado los catálogos de las plataformas digitales como Netflix, HBO, Filmin, Amazon o Movistar+. Os hacemos una selección de diez ficciones que no os podéis perder y con las que seguro se pasa mejor el encierro desde el sofá con una manta.

Patria (HBO)

El fenómeno del año. Puede que sea la serie española de la que más se ha hablado en mucho tiempo. Primero por aquella polémica por su lona promocional, pero luego por la calidad indudable de la ficción. Aitor Gabilondo se ha dejado la piel en la traslación a imágenes de la novela de Fernando Aramburu y ha logrado una serie que emociona, que nos hace revisar nuestra historia y nuestras heridas y que muestra como el terrorismo de ETA marcó a todos, incluso a las familias de los verdugos. Un reparto brillante (Elena Irureta y Ane Gabarain está espléndidas) y un nivel de producción excelente que recrean a la perfección el País Vasco de los 90 son sus mejores armas.

Vicky Luengo en Antidisturbios.

Antidisturbios (Movistar+)

Y si Patria ha sido el fenómeno del año, Antidisturbios es la que ha recibido las mejores críticas. No es para menos, la ficción creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña (El reino, Que dios nos perdone) es una de las mejores series que se han hecho en nuestro país. Como el mismo título dice, sigue a una patrulla de antidistrubios que acuden a un desahucio donde muere un inmigrante. Una policía de Interior investigará lo ocurrido.

Seis episodios de ritmo frenético, tensos, vibrantes, eléctricos. Un retrato de unos policías obligados a convivir con la violencia sin saber manejarla, y que son herramientas en un sistema corrupto y que falla. Un thriller político, una serie de acción. Antidisturbios es una joya que encima tiene a un reparto donde la gente descubrirá a Vicky Luengo, y confirmará el talento de actores como Raúl Arévalo o Patrick Criado.

Podría Destruirte (HBO)

La serie más potente de las que han llegado estos meses desde fuera de España y el descubrimiento de una creadora a la que hay que tener en cuenta: Michaela Coel. Ella escribe, dirige y protagoniza esta serie que habla del abuso sexual y el consentimiento basándose en una experiencia propia. Pero no lo hace desde el drama serio y autoconsciente, sino con una mezcla de tonos y géneros en los que la comedia ácida destaca por encima. Pero lo mejor es que habla de muchas cosas, y en todas abre debates sin dar sermones o subrayar lo que hay que pensar. Una serie inteligente que recuerda a la llega de Lena Dunham con Girls.

Michaela Coel en Podría destruirte.

El ala oeste de la casa blanca (Amazon)

Y ahora toca un clásico, pero es que hasta hace pocos meses El ala oeste de la Casa Blanca no estaba disponible en ninguna plataforma en nuestro país. Ahora se puede disfrutar en Amazon y uno se da cuenta de que sigue siendo igual de actual que 20 años. Aaron Sorkin habló de temas que todavía hoy sigue latentes en nuestra sociedad, y lo hizo con ese estilo tan personal que mezcla idealismo con diálogos ágiles y punzantes. A pocos días de las elecciones de EEUU es una serie imprescindible.

Vamos Juan (HBO)

De políticos va la cosa. Pero comparar a Jed Bartlet con Juan Carrasco no hace ningún bien a nuestros representantes. La serie de Diego San José estrenó en el confinamiento su segunda y brillante temporada. Un retrato irónico de un político cuñado y sin ideales que lo único que quiere es llegar al poder de cualquier forma. Risas aseguradas en una de las mejores comedias del año y con un Javier Cámara pletórico que hasta dirige un episodio de trama surrealista en el que su personaje acude a Turquía para ponerse pelo porque no hay políticos calvos que sean presidentes del Gobierno.

Quiz (Movistar+)

¿Se imaginan que se descubriera que un ganador de Pasapalabra hizo trampas? Pues eso fue lo que ocurrió en Reino Unido en pleno apogeo del programa Quien quiere ser millonario, que luego llegaría a nuestro país presentado por Carlos Sobera. Una miniserie dirigida por Stephen Frears que recrea con minuciosidad todo lo que ocurrió antes, durante, y después del programa que cambió la vida a sus protagonistas. Sin establecer juicios y dejando que el espectador decida si aquellos concursantes timaron a todo un país o no.

quiz

The Eddy (Netflix)

Una serie que ha pasado demasiado desapercibida pero que merece recuperarla en este encierro de puente es The Eddy, que está creada por el director de La La Land, Damien Chazelle, que además se encarga de la dirección de unos cuantos episodios. Una miniserie sobre un club de Jazz en París. Pero no uno de lujo y éxito, sino en un barrio multicultural. Una historia de reconciliación entre un padre y una hija, pero también sobre sueños que no se cumplen y con una banda sonora excelente.

Veneno (Atresplayer Premium)

Otra de las grandes series que demuestran que 2020 es el año de la ficción española. En este caso es la producción creada por Los Javis sobre la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, la mujer transexual que se hizo famosa en Esta noche cruzamos el Mississippi. Una historia llena de emoción y muy necesaria e importante, ya que pone en el centro la historia del colectivo y todas sus luchas. Además, han demostrado que hay muchísimas grandes actrices trans esperando a que se les den papeles.

Muerte en Salisbury (Movistar+)

Un interesantísimo thriller de intriga y con contenido político sobre un increíble hecho real ocurrido en 2018 en una pequeña ciudad del condado de Wiltshire, donde las Urgencias llegaron para atender a un hombre llamado Sergei Skripal y a su hija Yulia, que habían parecido inconscientes en el banco de un parque. Todo apuntaba a un posible envenenamiento por 'novichok', uno de los agentes nerviosos más letales desarrollado en la URSS entre las décadas de 1970 y 1980.

Venorn Subutex (Filmin)

La plataforma española sigue demostrando su buen olfato para adquirir las mejores series europeas. Lo demostraron con The virtues hace dos veranos, y con El colapso este año. Ahora también con esta adaptación de las novelas de Virginie Despentes sobre la caída en desgracia del propietario de una mítica tienda de discos, lo que sirve para radiografiar el cambio social y cultural en el país vecino.