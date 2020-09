Las joyas de HBO que no te puedes perder este septiembre

HBO llega a septiembre con todo el arsenal. El final del verano parece que será menos duro gracias a la cantidad de nuevas apuestas que trae la plataforma. La más importante para nuestro país es Patria, la adaptación de la novela de Fernando Aramburu que por fin se podrá disfrutar. La ficción creada por Aitor Gabilondo debería haberse estrenado en mayo, pero la pandemia hizo que no se pudieran terminar todos los capítulos y que atrasaran a finales de este mes. Antes, irá al Festival de Cine de San Sebastián.

No es la única apuesta española, ya que también llega el original Escenario 0 creado por Bárbara Lennie e Irene Escolar. Y por si fuera poco la primera serie creada por Luca Guadagnino, autor de Call me by your name.

Que dios nos perdone

Rodrigo Sorogoyen despuntó con Stockholm, pero se confirmó con este thriller policiaco sobre un asesino en serie que actúa en el Madrid de la visita del Papa a la capital. Una película rodada con pulso y ritmo y unas grandes interpretaciones de Antonio de la Torre y Roberto Álamo. Es de las primeras en llegar a HBO, lo hará el 4 de septiembre.

Los estrenos de HBO que no te puedes perder en septiembre

Crazy Rich Asians

Cuatro días después llegará una de las comedias sorpresa de los últimos años, que aunque en nuestro país pasó desapercibida, en EEUU fue un auténtico éxito. Se trata de Crazy Rich Asians, la adaptación del best seller del mismo nombre que cuenta el choque cultural al que se enfrenta la neoyorquina de ascendencia asiática Rachel Chu, cuando es invitada por su novio, Nick Young, a la boda del mejor amigo de éste en Singapur y conoce a la familia riquísima de su pareja.

Escenario 0

Seis de las mejores obras de teatro de nuestro país se convierten en películas para una serie antológica que coge el espíritu del mítico estudio 1 para ir un paso más allá. Una producción para enseñar la potencia de nuestros dramaturgos y de nuestros actores que ha sido creada por Bárbara Lennie e Irene Escolar. Las seis escogidas son Los mariachis, Hermanas, Mammon, Juicio a una zorra, Vania y Todo el tiempo del mundo. Se estrena el 13 de septiembre.

Las élites de la costa

El mismo día llega esta comedia con distanciamiento social que pone el foco en cinco puntos de vista diferentes y muy marcados a lo largo de EEUU. Cuando la cuarentena obliga a estos personajes a afrontar la situación de forma aislada, reaccionan con frustración, comicidad e introspección.

Bárbara Lennie e Irene Escolar en Hermanas, el primero de los episodios de Escenario 0. Gianfranco Tripodo HBO

Whe are who we are

El 15 de Septiembre llega otra de las más esperadas del mes, la primera serie del director italiano Luca Guadagnino, que además pasará por el Festival de Cine de San Sebastián para presentar esta ficción que explora la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia. Escrita por Paolo Giordano y Francesca Manieri junto al propio Guadagnino, la serie sumerge al público en la euforia y la angustia de ser adolescente.

El tercer día

Otra superproducción que también llega el 15 de septiembre es esta historia que en sus primeros tres capítulos, bajo el título de verano, están protagonizados por Jude Law en el papel de Sam, un hombre que se siente atraído por una misteriosa isla en la costa británica donde se encuentra con un grupo de isleños dedicados a preservar sus tradiciones a cualquier precio. "Invierno" es la historia que se desarrolla en los últimos tres episodios y está protagonizada por Naomie Harris (nominada al Oscar por "Moonlight") como Helen, una extranjera de fuerte carácter que llega a la isla buscando respuestas, pero cuya llegada precipita una batalla frenética para decidir su destino.

Patria

Es el estreno del año. La serie más ambiciosa de HBO y la más deseada por los espectadores. Una adaptación de la novela de Aramburu leída por millones de espectadores y en la que estarán puestas todas las miradas. Llega el 27 de septiembre, y será entonces cuando comprobemos si la historia de Miren y de Bittori, de sus familias y de sus heridas, está a la altura de la obra. Una serie que habla de los años de ETA y de las consecuencias que ha dejado en las familias de las víctimas y de los miembros de la banda.