The Umbrella Academy: así es el último 'pelotazo' de Netflix basado en un cómic de culto

“Voy a hacer café” es la respuesta que da Vanya Hargreeves cuando su hermano Número Cinco le confiesa lo que acaba de ver en su viaje al futuro: “El mundo acabará en ocho días y no tengo ni idea de cómo impedirlo”.

La serie está dirigida por el canadiense Steve Blackman y trata la historia de siete hermanastros con superpoderes que fueron adoptados por un excéntrico inventor multimillonario llamado Reginald Hargreeves. “En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz aunque ninguna de ellas estaba embarazada cuando empezó el día”, se menciona al principio del primer episodio.

El adinerado padre, que adopta a siete de ellos, pretende, de manera poco afectuosa y totalmente cuestionable, inculcarles valores que comulguen con la colectividad y la comunidad. Así lo explica en el primer capítulo —citando a Nietzsche—: “Hay que esforzarse para alcanzar la grandeza individual, pues no llegará de forma espontánea. Pero hay que recordar que ningún individuo es más fuerte que el colectivo. Los vínculos que os unen os hacen más fuertes que estando solos”.

De forma que, una vez fallecido el patriarca, los siete hermanos vuelven a reencontrarse en la mansión donde habían sido criados y entrenados. Se evidencia una profunda tensión y recriminación mutua entre varios, quienes tienen temas que resolver y que alguno que otro queda en el aire una vez finalizada la serie.

Ellen Page, quien da vida a Vanya, es quizá la actriz con más renombre después de aparecer en películas como X-Men y Origen. Representa a una tímida y “ordinaria” joven que, tal y como le confiesa su padre reiteradas veces, no tiene nada de “especial”. Los demás hermanos pueden crear rumores que se vuelven realidad, lanzar navajas y dirigirlas hacia su objetivo, saltar de un espacio a otro y hasta hablar con muertos —siempre y cuando Klaus (Robert Sheehan), quien posee dicho poder, esté sobrio y rehabilitado—.

El actor irlandés Robert Sheehan vuelve a dar vida a un personaje extrovertido y adicto a las drogas similar al papel que le hizo saltar a la fama en la serie Misfits, también disponible en la plataforma. A lo largo de la trama se van desgranando matices que ahondan en este personaje aparentemente impenetrable. Amará, como se explica en el nudo de la serie, a un chico llamado Dave más que a su propia existencia.

Número Cinco en The Umbrella Academy Netflix

Sin duda el actor revelación de la nueva producción de Netflix es el adolescente de quince años Aidan Gallagher. Le toca interpretar a Número Cinco, uno de los papeles más complicados y fascinantes: un hombre de cincuenta y ocho años atrapado en el cuerpo de un niño de trece, con todas las dificultades de actuación que conlleva tal papel. Gallagher no solo ha sido elegido por ONU Medio Ambiente como embajador de Buena Voluntad para América del Norte sino que también incentiva la alimentación vegana en sus redes sociales. Número Cinco es perseguido por Cha Cha y su compañero Hazel, un dúo de villanos que nos recuerda a un prolongado matrimonio venido a menos.

El elenco de hermanos lo completan Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison) y Justin H. Min (Ben).

De cantante a creador de 'The Umbrella Academy'

Cuando Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, consiguió la primera posición en Los 100 + Pedidos de 2005 de MTV Latinoamérica con el tema de Helena, ignoraba que, casi quince años más tarde, una vez disuelto el grupo pop-punk del cual formaba parte, volvería a acaparar la agenda mediática con la adaptación de su novela gráfica por parte de Netflix: The Umbrella Academy. El cómic en el que está basada la serie se publicó en 2007 y está compuesto por tres volúmenes.

La serie, además de tener una estética predominantemente oscura que contrasta con elementos coloridos y que evocan a la fotografía de Watchmen, también se aprecian detalles de la anterior vida de Way. El creador de The Umbrella Academy vio con sus propios ojos, a pocos metros del World Trade Center de Nueva York, el atentado de las Torres Gemelas. Desde entonces, el fin del mundo se convirtió en tema recurrente para el artista estadounidense. Los videoclips del penúltimo álbum del grupo pop-punk, Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, tienen una temática futurista y apocalíptica ambientada en 2019, tal y como ocurre con la serie.

Fotograma extraído del videoclip "Na Na Na" de My Chemical Romance YouTube

The Umbrella Academy, que todo indica que nos sorprenderá con una segunda temporada y tiene una banda sonora envidiable a lo largo de los diez capítulos, finaliza con una canción de Simon & Garfunkel, Hazy Shade Of Winter, versionada por Gerard Way.