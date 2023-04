Picasso, música clásica y el mejor festival de moda: estas son las novedades de abril en CaixaForum+

En los últimos años todos nos hemos familiarizado con el concepto de streaming, un salto de calidad respecto a la televisión tradicional en cuanto a posibilidades y comodidad para el espectador. El ecosistema de canales y plataformas es muy extenso y es en este universo digital donde encontramos la apuesta de CaixaForum+, un servicio puesto en marcha por Fundación “la Caixa” en el que la cultura, las artes y las ciencias son las grandes protagonistas.

Desde el comienzo de su andadura, CaixaForum+ se ha consolidado como una alternativa de calidad con contenidos audiovisuales que alcanzan buena parte de todas las ramas del conocimiento. Pero el catálogo no deja de crecer y, entre sus próximas novedades, la plataforma presenta varias opciones muy interesantes de corte documental, entre las que destacan los títulos del Mortiz Feed Dog, el único festival del país que une cine y moda.

Desde el día 10 y hasta el 23 de abril podrán verse gratis diez obras presentadas en el certamen. Cuatro de ellas están firmadas por Olivier Nicklaus, un cineasta francés cuya trayectoria se ha gestado, principalmente, en grabaciones en torno al fenómeno que supone el mundo de la alta costura y de la moda.

Su talento y su particular manera de captar esta realidad le ha encumbrado como un personaje clave a la hora de retratar la evolución de este universo, como demuestra la gran expectación que el estreno de estos documentales ha generado allí donde se han proyectado in situ. CaixaForum+ facilita la labor a todo el que esté interesado dando la oportunidad de contemplar estos metrajes desde su propio dispositivo. Son ‘Go Global’, ‘Apocalypse Mode’, Antifashion’ y ‘Azzenide Alaïa: The Couturier Who Shaped Women’.

El otro gran nombre al que da protagonismo el festival es el de Vivienne Westwood. Se trata de un tótem en el mundo de la moda cuyo legado ha cobrado aún mayor interés dado su reciente fallecimiento. Por eso, en este Mortiz Feed Dog es protagonista de dos documentales: ‘Vivienne Westwood: Do It Yourself’ y ‘Westwood: Punk, Icon, Activist’. En ellos se aborda no solo su faceta más profesional y transgresora, sino aspectos más personales que configuran una completa semblanza sobre su trayectoria y su activismo.

Además de estos documentales ‘de autor’, con motivo del Festival Mortiz Feed Dog, el catálogo de CaixaForum+ también incluye los visionados de otras cuatro obras que abordan el tema desde una perspectiva más genérica: ‘All Man: The International Male Story’, ‘Calendar Girl’, ‘Girl Gang’ y ‘Tramps!’.

Westwood, Do It Yourself es una de las propuestas que giran en torno a la figura de Vivienne Westwood.

El nutrido catálogo de la plataforma online de la Fundación “la Caixa” también tiene otros títulos sobre el mundo de la moda como la celebrada serie ‘Prêt a regarder!’, conducida por Rossy de Palma.

Picasso y su pasión por los toros

Además, CaixaForum+ también presenta este mes otras novedades en otros ámbitos. Es el caso del documental ‘Picasso y la tauromaquia’, una película de 51 minutos en el que se explora una de las querencias más famosas del artista malagueño: los toros. Fue una pasión sobre la que sus manos volvieron una y otra vez en sus obras, dejando para la posteridad dibujos, esculturas y todo tipo de material en el que quedaba reflejada esta afición que le acompañó desde su infancia hasta sus últimos días.

PIcasso con una máscara de toro de mimbre. Cannes (1959)

Precisamente el estreno en la plataforma de Fundación “la Caixa” de ‘Picasso y la tauromaquia’ se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista, por eso los toros son una (buena) excusa para hacer un recorrido vital por su biografía y su obra.

La obra, dirigida por Hilka Sinning, cuenta con opiniones autorizadas para entender esta relación entre Picasso y los toros; entre ellos aportan su testimonio su nieto y coleccionista de arte, Bernard Ruiz-Picasso; el artista Miquel Barceló; el director del Museo Picasso de Málaga, José Lebrero Stals, y su biógrafa, Sophie Chauveau.

Marin Alsop: rompiendo techos de cristal

‘The Conductor’ es otro de los documentales que estrena CaixaForum+ y que, como en el caso del de Picasso, se articula en torno a una de las grandes figuras del mundo de la cultura. En este caso se trata de la directora de orquesta Marin Alsop. La suya es una historia de superación contra los estereotipos que comenzó a los nueve años con un prejuicio que convirtió en su particular mantra de motivación: el que dirigir una orquesta no era un oficio para mujeres.

Tardó décadas, superó todo tipo de obstáculos y gracias a su tesón y su talento fue capaz de quebrar ese techo de cristal que se cernía entre ella y su sueño. El documental de Bernadette Wegenstein da fe de todo este proceso a través de entrevistas con ella y gente próxima que ponen en perspectiva esta lucha de una pionera que abrió la puerta a todas las demás. La película incluye una banda sonora a la altura con escenas reales de Alsop en algunos de sus conciertos.

En paralelo a la novedad que supone ‘The Conductor’, CaixaForum+ también incorpora a su repertorio un concierto en el que Marin Alsop dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca en un programa con obras de Grażyna Bacewicz, Einojuhani Rautavaara y Antonín Dvořák. El concierto formará parte del canal que la plataforma tiene junto con medici.tv, colaborador especializado en música clásica.

