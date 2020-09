Enrique Ponce y Ana Soria, protagonistas por sorpresa del informativo de Piqueras: el motivo

En el informativo de Telecinco de este pasado miércoles por la noche, presentado por Pedro Piqueras (65 años), se vivió un hecho sorprendente para la gran mayoría de los espectadores. Casi al final del telediario, el presentador dedicó un vídeo y unas palabras a los toreros y sus célebres romances que traspasan la barrera de la prensa del corazón y 'llegan' a las plazas.

"Suele ser algo tradicional. Las parejas de toreros, sobre todo si eran famosas, tenían tanta o más repercusión mediática que lo que pasaba en los ruedos", aseguró recordando figuras como la de Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín mientras en imagen aparecían también Rocío Jurado y Ortega Cano (66). Lo que pocos se podían imaginar, aunque sentido no le faltase, es la aparición en esa lista de Ana Soria (22) y Enrique Ponce (48).

"Este verano, la relación entre Enrique Ponce y una joven y bella almeriense, que ha estado en boca de todos y en todas las portadas de las llamadas revistas del corazón", añadió introduciendo vídeo de la noticia en sí que hablaba de una "época incierta para el sector taurino" por culpa del coronavirus y que "lucha por abrir sus puertas". Después, el reportaje recordó otros romances de toreros como el de Lupe Sino y Manolete en la posguerra; Luis Miguel Dominguín con Ava Gadner; Curro Romero y Concha Márquez Piquer o Paquirri e Isabel Pantoja (64), "una historia que mantuvo en vilo al país". "El idilio del momento, Ponce y Soria, atrae ahora los flashes. La tauromaquia, siempre vestida de luces", terminó la voz en off.

Enrique y Ana, el romance televisivo del verano

Ana Soria y Enrique Ponce se han convertido, por méritos propios, en la pareja del verano. Desde que se anunciase la ruptura matrimonial entre el torero y su mujer Paloma Cuevas (47) tras 24 años de matrimonio, no hay día ni semana en la que los protagonistas de esta historia de amor inesperada sean noticia en los medios de comunicación. Enrique y Ana han decidido no esconderse y así lo están demostrando en las que están siendo sus primeras vacaciones como pareja oficial.

Y la televisión se ha convertido en su 'nueva mejor amiga'. De hecho, haciendo un repaso tanto Ana como Enrique han intervenido en Sálvame y se han puesto en contacto con distintos colaboradores de televisión este verano. A finales de julio, y para sorpresa de todos, Ana Soria llamaba en directo al programa vespertino de Telecinco para defender su amor por el torero y pedir respeto. "No tengo que justificarme, me da igual la gente, que crean lo que quieran. Os pido un poco de intimidad, él empieza a torear y todo esto le afecta".

Estas palabras acontecieron escasas semanas después de que el propio Enrique Ponce entrase en directo con Kiko Hernández (44) el 6 de julio: "Estoy ilusionado", declaraba el valenciano en directo. Una confesión en la que quiso aclarar que conoce a esta chica desde hace relativamente poco tiempo. "Es mentira que lleve un año y medio con Ana Soria. La conocí hace unos meses y ya está. Es mentira", aclaró.

"No me interesa nada de esto, solo pedimos respeto. No quiero entrar en más. Pido respeto por la familia de Ana, por Ana, por su gente, y por la otra parte... ", sostuvo el diestro saliendo en defensa de la que cataloga como su nueva "ilusión", y añade: "Paloma y yo nos llevamos muy bien. No tenemos ningún problema. Todo esto hace daño. Hace daño a todos".

