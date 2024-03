Julia Janeiro no tiene relación hoy con el hermano de Carlo Costanzia: fue en el verano de 2023 y ella "salió espantada"

La noticia veía la luz este pasado miércoles, 27 de marzo de 2024, a través de una revista del corazón: Julia Janeiro (20 años), la hija de María José Campanario (44) y Jesulín de Ubrique (50), mantenía, presuntamente, en la actualidad, una "relación estrecha" y "sale" con Pietro Costanzia, el hermano de Carlo Costanzia (31), hijo de Mar Flores (54).

Un joven que, según ha visto la luz, está detenido por una presunta y violenta agresión a machetazos. Qué duda cabe de que se trata de una delicada situación para la familia Campanario Bazán, máxime si se tiene en cuenta que la hija mayor de María José y Jesulín luchó, desde su mayoría de edad, para vivir en el anonimato y no convertirse, pues, en un personaje público.

Un juez le dio la razón y los medios, paulatinamente, dejaron de hablar de ella en los medios de comunicación. No obstante, la joven, muy a su pesar, vuelve a la primera línea mediática. EL ESPAÑOL pudo conocer, hace unas horas, el enfado mayúsculo de sus padres por esta nueva exposición mediática de la que ella no tiene nada que ver. Ahora, este medio, a través del abogado de Campanario, Antonio González Zapatero, conoce la verdadera intrahistoria de esta relación entre los jóvenes.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique, en una fotografía tomada en junio de 2019. Gtres

González Zapatero aclara, en primer lugar, que su cliente, María José Campanario y, por extensión, su hija, Julia, va a interponer las acciones legales que se estimen oportunas. "Todo se verá en los juzgados. La familia se defenderá en el juzgado, como ha hecho siempre", apunta el letrado.

En esa línea, defiende el abogado de la familia que Julia y Pietro, el hermano de Carlo, no mantienen en la actualidad ningún tipo de relación, ni amistosa ni sentimental. Cero comunicación y contacto. "La realidad es que la foto de la revista es de julio o agosto de 2023 y hoy no tienen relación ninguna. (...) Fue una relación que duró exactamente menos de un mes y Julia salió espantada", se apostilla.

Siempre según la versión que se traslada, no sólo no tendrían Julia y Pietro una historia de amor en la actualidad, sino que en la detención de este joven "también han arrestado a la novia actual de él, que se encontraba en su casa". Sea como fuere, lo que se deduce de estas manifestaciones es que la hija de María José Campanario no tiene relación alguna con este joven, que todo forma parte del pasado.

González Zapatero insiste, vía WhatsApp: "Julia Janeiro Campanario es una persona anónima y así quiere seguir siéndolo".

María José y Jesulín, en una imagen reciente, el día en que éste cumplió 50 años. Gtres

"María José tiene claro que no va a dar un paso atrás. Hace años que tomó la decisión de apartar a sus hijos y un juez le dio la razón", pudo conocer, hace unas horas, este medio. La propia María José ha hecho público, a ese respecto, dos contundentes mensajes en su red social a raíz de la portada de la mencionada revista.

"Para los fotógrafos y medios de comunicación que aún no se hayan enterado: mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez. Os volvemos a pedir que no fotografiéis a nuestros hijos y no publiquéis fotografías de los mismos. (...)", reza el inicio de su suerte de comunicado.

Y añade: "Dicho lo anterior, nos vemos en la obligación de comunicar que, de seguir con las persecuciones a las personas anónimas de nuestra familia, seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que fueran oportunas, a aquellos medios que publiquen vídeos o fotografías de los mismos, incluyendo también su contenido en redes sociales".

EL ESPAÑOL ha podido conocer, además, que María José se ha indignado especialmente ante el hecho de que pongan en su boca declaraciones o impresiones que jamás ha realizado en torno a la vida sentimental de su hija. Campanario defiende que, en contra de lo que se ha aseverado, "no ha compartido con nadie su impresión o parecer".