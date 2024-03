Sandra Barneda se sincera sobre el amor tras compartir su primera foto con Pascalle Paerel: "Estoy muy bien"

Este pasado lunes, 25 de marzo de 2024, la presentadora y escritora Sandra Barneda (48 años) ejercía de maestra de ceremonias presidiendo un acto público organizado por Biow, el regenerador celular y reductor del estrés oxidativo. El rostro de Mediaset ha desvelado su experiencia con Biow y cómo éste contribuye a mejorar el rendimiento y ralentizar el envejecimiento.

Tras la gala, Barneda ha podido charlar unos minutos con EL ESPAÑOL. La presentadora no esconde que vive un excelso momento tanto a nivel profesional como personal. Conduce, con gran maestría y solera, tres programas en Mediaset España y en el plano personal está de nuevo ilusionada junto a la bailarina holandesa Pascalle Paerel.

A Sandra no le gusta hablar de su vida privada en público, por eso hay que leerla entre líneas y, sobre todo, observarla, porque a veces sus ojos y su expresión hablan por sí solos. En esta ocasión, Barneda no ha esquivado -casi- ningún tema: tan pronto se pronuncia sobre el cáncer de Kate Middleton (42) como de su nueva compañera en Mediaset, Alba, una presentadora creada por Inteligencia Artificial.

[Así es Pascalle Paerel, la novia de Sandra Barneda: bailarina holandesa, madre y 15 años menor que la presentadora]

La presentadora Sandra Barneda posando después de la presentación de Biow. Gtres

Ha hablado de regeneración celular, antienvejecimiento. ¿Usted se cuida y descansa bien?

Sí, es regeneración, es calidad. Bueno, en el descanso nos regeneramos. Todo eso implica en una reducción del estrés oxidativo y en una mejora celular en todos los sentidos. Esto es sólo el principio: los estudios científicos no van a parar de dar resultados. ¿Los límites de Biow? Todavía no los conocemos.

¿Tiene uno en casa?

Sí, sí, yo ya lo tengo desde hace más de cuatro años. Lo primero que noté fue el descanso. Era levantarme y lo que sentía era ya no tanto las horas que dormía, sino cómo me despertaba. Me levantaba con muchísima más energía y sensación de descanso. Luego, yo donde duermo es donde hago también el deporte, o sea que también puedo sentir que me recupero mejor.

Usted se encuentra mejor desde que hace deporte. ¿Para hacer deporte hay que estar bien?

Es así, esa frase me gusta. En realidad, para hacer cualquier cosa hay que estar bien. Y a veces hacemos las cosas y nos esforzamos para estar bien. Creo que hay que empezar a cambiar mentalidades y hay que estar bien primero. ¿Y cómo estamos bien? Pues cambiando nuestra mente, el hábito.

A nivel profesional, usted lleva un alto ritmo.

Hoy lo he pensado. Esta mañana lo he pensado, que cómo aguanto el ritmo.

Barneda, durante la presentación de la gala, el pasado lunes, 25 de marzo.

¿Diría que está en un buen momento profesional?

Estoy en un buen momento profesional. En muy bueno. Pero para sostenerlo hay que estar bien internamente y yo lo estoy. Estoy en un buen momento profesional y personal. A nivel profesional, eso de que la siembra da la recogida... lo está dando. Fíjate, un formato como La isla de las tentaciones, séptima temporada. Está dando datos buenísimos que prácticamente ni se ven y la carga de publicidad que tenemos. Es un formato transgeneracional; parecía que en el reality estaba todo inventado y no.

Por no hablar de Supervivientes...

Ahí está también. Vuelve cuatro puntos por encima de la edición anterior. Con los datos televisivos que tenemos ahora parece un milagro. Y Así es la vida es un formato que empezó con una corta vida de dos o tres meses y ahí se ha quedado. Ha encontrado su hueco en su corta duración. Y con su carga publicitaria, que es la más alta de Mediaset.

En cuanto a Supervivientes, ¿qué trama le está enganchando más?

Eso como las palomitas. Ahora están algunos, pero otros están como silentes. A mí me gusta esta mezcla de la convivencia -que da más juego- y la de la supervivencia pura y dura. Hay un casting muy bueno porque está Gorka, Torres, Mario o Aurah, que me está sorprendiendo muchísimo por todo lo que está dando. También tenemos a Blanca Manchón, que es una campeona olímpica, que yo creo que todavía está en modo tranquilo y que despertará más tarde. No nos olvidemos que Supervivientes es una carrera de fondo. Son tres meses donde van a vivir diferentes etapas y bajones.

Como el de Carmen Borrego. ¿Cómo la ve?

Pues no sabemos si va a poder continuar en el concurso. Yo la he visto muy fastidiada, muy tocada. Y veremos qué ocurre, nadie se imagina lo duro que es hasta que llega allí. Zayra lo decía, que ha tenido que abandonar, que nadie se imagina la dureza del reality. Es el reality más duro y más completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Barneda (@sandrabarneda)

¿Abandonará Carmen?

Carmen ahora mismo está con ánimos. Nos ha dicho que quiere continuar, que para ella su aventura no ha terminado, pero, evidentemente, decía que tampoco se encuentra bien. Está aislada ahora mismo y la siguen evaluando los médicos. Tiene un cuadro de ansiedad muy fuerte.

Hablemos un poco de actualidad. ¿Qué le parece la noticia del cáncer de Kate Middleton? ¿Usted contribuyó a la especulación?

No, yo desde el principio dije que algo grave estaba ocurriendo para que hubiera este silencio. Había muchas teorías al respecto, como que podía estar en coma. Recordemos que el actual Rey pues está con un cáncer, y no sabemos su gravedad. Luego se lanzaron nuevas teorías, como la guerra de poder. A mí me sorprendió. Yo soy de las que piensa que las imágenes que se dieron de ella -saliendo de compras con su marido-, antes del anuncio, no era ella. Sigo siendo de esa teoría. Yo sabía que no estaba bien, no me imaginaba el cáncer y me ha sorprendido muchísimo. La Corona británica está viviendo un momento muy, muy complicado.

¿La prensa tiene parte de culpa?

Es una muestra más de que a veces los personajes públicos están sometidos a una fuerte presión mediática. Pero, ¿quién empieza? ¿Cómo solucionas todo esto? Es un tema complejo del que yo no tengo la solución.

Hablando de tecnología, ¿qué le parece Alba, la presentadora creada por Inteligencia Artificial? Ha creado mucha polémica.

No me he enterado mucho de la polémica. Yo soy partidaria de la Inteligencia Artificial. La IA va a ser un potenciador del cerebro humano, y nosotros somos la matriz. No nos olvidemos: nosotros la hemos creado. Nosotros somos el producto mejorado, a través de la Inteligencia Artificial. Hay algo que no tienen ellos, que es el motor: es el alma. Hay algo más: nosotros somos algo más. Creo en eso.

¿Que una presentadora así esté ahí? Me parece bien. Me parece un juego, me parece algo más. No pueden existir sólo móviles. Lo que está claro es que todo va a cambiar. Los puestos de trabajo se van a mover y nosotros tenemos que ser más flexibles, abrir nuestra mente. Modificar nuestro cerebro para vivir de otra manera.

Pascalle Paerel y Sandra Barneda en una foto extraída de las redes sociales de la presentadora.

¿No cree que pueda quitar puestos de trabajo?

Bueno, como la Revolución Industrial quitó puestos de trabajo y creó otros. Si es una amenaza y si ocurre, tendremos nosotros que reciclarnos. Pero no voy a ir en contra del futuro. No voy a decir 'esto no' porque me perjudique a mí, eso es egoísta. O nos dedicamos a otra cosa, que no se acaba el mundo. Creo que se ha acabado ya lo de estar 25 años en un mismo oficio. Podemos reinventarnos continuamente.

¿Tiene en mente volver a escribir?

Tengo una novela parada. He decidido, para no aumentar mi estrés oxidativo, realmente ser realista. Ahora mismo, con el volumen de trabajo que tengo, con tres programas, no puedo hacer frente a una novela. Engañaría a la gente. Para escribir necesitas tiempo, calma y muchas horas de soledad. La novela está en marcha, pero la he detenido.

Si le pregunto por amor, ¿qué me dice?

Pues muy bien, gracias. Hasta ahí voy a hablar.

Por fin se ha atrevido a mostrar en redes su amor...

No hablo de ello.

Por último, ¿está feliz por Nagore, que también ha rehecho su vida?

(Silencio)