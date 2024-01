Fan de Isabel Pantoja y animalista: así es Bruno Vila ('Mozos de Arousa'), el gallego que bailará con las 'estrellas'

2023 fue un gran año para tres jóvenes, llamados Borjamina (29 años), Raúl (25) y Bruno (22). Un buen día se presentaron a un casting de televisión para concursar en el espacio Reacción en cadena, que comenzaba a presentar Ion Aramendi (46). Estos tres chicos se dieron cuenta de que el programa de Mediaset España estaba creado para ellos -siempre sintieron una conexión especial con las palabras-, y no se equivocaron.

Los ficharon al instante como equipo imbatible bajo el nombre Mozos de Arousa, y, en las primeras emisiones del formato, el público quedó atrapado con el encanto de este televisivo trío, formado por dos hermanos -Borja y Raúl- y un amigo -Bruno-. Reacción en cadena fue un programa al que le costó fidelizar con la audiencia, pero gracias a estos tres amigos los espectadores se encariñaron tanto con ellos como con el formato.

"Quién nos lo hubiese dicho hace un par de meses cuando hicimos el casting. Reacción en cadena nos está haciendo disfrutar, aprender, reír... ¡Pero lo mejor es que gusta en casa! A mayores y a jóvenes. Gracias por estar ahí cada día siguiendo nuestras respuestas", expresó hace un tiempo el benjamín de los tres, Bruno Vila. Ahora, éste último se ha convertido en noticia por su nueva andadura en televisión.

Los tres concursantes, llamados Mozos de Arousa, en una imagen de las redes sociales de Bruno.

Tal y como ha avanzado Algo Pasa TV, Bruno Vila formará parte del casting de Bailando con las estrellas, el nuevo reality que está a punto de llegar a Telecinco en el que varios rostros demostrarán su pericia en el baile, gracias a la ayuda de diversos coreógrafos profesionales.

De este modo, Vila se une a un plantel de personalidades ya confirmadas, como Miguel Torres (37), Ágatha Ruiz de la Prada (63), Elena Tablada (42), Mala Rodríguez (44), Adrián Lastra (39) y Sheila Casas (36). Bruno Vila, pues, da el gran salto para convertirse, de una vez por todas, en toda una 'estrella', un personaje conocido.

Ahora bien, ¿qué datos se conocen de este joven gallego, natural de Vilagarcía de Arousa? De los tres amigos, es el más joven y es el que suele descubrir la palabra secreta en la sección del programa 'Complicidad ganadora'. Bruno conoció a los otros miembros del grupo seis años atrás cuando formó parte de la Asociación Xuvenil Arousa Moza, creada por Borjamina y Raúl.

"La naturaleza tiene esa capacidad de recordarnos que la vida está para beberla a sorbos", se puede leer en el Instagram de Bruno Vila, y lo cierto es que este enunciado lo define a la perfección. Vila es un joven apasionado que siempre tuvo claro que hay que perseguir los sueños por más inalcanzables o difíciles que se presenten.

Antes de que la televisión llamara a su puerta, Bruno quiso enfocar su carrera y futuro laboral en el Derecho, y se veía como prometedor abogado. Estudiante de cuarto curso de Derecho, Vila tomó la decisión de paralizar sus estudios en el segundo cuatrimestre del pasado curso, justo cuando en mayo de 2023 lo contactaron -a él y a sus dos amigos- para enrolarse en la nueva aventura de Ion Aramendi.

Eso sí, tuvo claro que cuando la etapa televisiva concluya retomará sus estudios. Ese momento académico tendrá que esperar ante el nuevo fichaje de Bruno. Es aficionado a los juegos de mesa y siente una auténtica devoción por el folclore español.

Sin ir más lejos, se conoce al dedillo todas las letras de las canciones de Isabel Pantoja (67). No sólo su música: también ha memorizado algunas de las frases más emblemáticas de la intérprete de Marinero de luces.

Desde el plató del programa, incluso, le mandó un mensaje de agradecimiento a la tonadillera: "Todas esas frases nos las has regalado tú, Isabel. Gracias por enriquecer nuestra cultura popular". Por otro lado, gracias a sus redes sociales, donde se arrojan algunas pistas, se conoce de Vila que es un amante de los animales, de los viajes y de la naturaleza.

Bruno Vila en una fotografía publicada en sus redes sociales.

De momento, no tiene perros, pero es un sueño que aún le queda por cumplir. Para cuando llegue ese momento, ya tiene pensado los nombres de sus mascotas: Ticio, Cayo y Sempronio". O lo que es lo mismo: los nombres de los padres del Derecho Romano, "una asignatura muy fastidiada".

El mundo de la tele le divierte a Bruno. "Pasamos por maquillaje y la estilista nos comenta qué look llevaremos ese día. Luego grabamos dos programas, paramos para comer y un tercero por la tarde. Al terminar nos traen de vuelta para el hotel en el que solemos estar. Ahí aprovechamos para descansar, practicar un poco o ver el programa que emitan ese día", explicó hace unos días durante una entrevista con EL ESPAÑOL.

"No sé qué haré cuando salgamos del concurso. Me encantaría saberlo porque la incertidumbre es algo que los seres humanos no llevamos muy bien. Quiero terminar la carrera, eso sí, lo tengo claro, el resto lo iremos viendo. Pase lo que pase, ya me siento muy agradecido a la vida por esta experiencia", expresó, sin conocerse aún su fichaje por Bailando con las estrellas.

Hace unos días, Bruno Vila se despedía así de 2023, el año que le cambió la vida: "Para mí ha sido el año más increíble de mi vida. He vivido cosas que no pensaba que fuese a vivir 365 días atrás. Siento que he reconectado con la suerte, con que las cosas vayan bien. Ha sido impresionante conocer a tantas personas que nos animan cada tarde desde casa, me llega al corazón ese poder que tiene la televisión para conectar personas".

Y remachó: "Algunos de mis objetivos de enero de este año se han cumplido, otros no. Pero si lo pienso bien he alcanzado metas que ni tan siquiera me había propuesto. He arriesgado apostando por Reacción en cadena en vez de intentar terminar la universidad, tampoco me he ido a Australia, cosa que llevaba más de un año preparando. Soy más feliz que hace un año, vivo más tranquilo, puedo dedicar tiempo a lo que me gusta".

