Así es Carlota, hija de Melendi, que ahora debuta como modelo: su salvavidas y su orgullo como padre

Este 2023 ha sido un gran año para Ramón Melendi Espina (44 años), conocido artísticamente como Melendi. Además de estrenar su reciente quinta paternidad, en lo profesional ha vuelto a recordar sus primeros años como cantante.

Todo esto se suma a que su hija mayor, Carlota Melendi (18), cumplió su deseada mayoría de edad el pasado mes de agosto y, por fin, se está dedicando a una de sus pasiones: la moda.

Desde su nacimiento, el artista siempre ha presumido de su primogénita, pero ahora tiene más motivos para hacerlo. Con tan solo 18 años, acaba de protagonizar su primer reportaje fotográfico como modelo y debuta así en el papel cuché.

[Melendi se convierte en padre por quinta vez y lo anuncia en un concierto: "Tendré toda la vida para disfrutar de ella"]

Melendi junto a su hija Carlota. Instagram

La joven ha escogido un camino completamente diferente al de su padre, aunque sigue estando ligada a las cámaras. No será cantante, pero Carlota está apostándolo todo para triunfar en lo que realmente le gusta: ser modelo. Una profesión a la que se dedica y que se le da bastante bien. "Por fin ha salido algo que me hacía muchísima ilusión, dando un pasito más", ha compartido junto a una imagen de ella posando.

Al cumplir la mayoría de edad, la hija de Melendi decidió abrir al público su cuenta de Instagram, en la que ya acumula más de 30.000 seguidores en tan solo cinco meses. Es ahí donde comparte algunas publicaciones de sus sesiones fotográficas y donde demuestra que es el orgullo de su padre: "Eres la uno", "Por dentro y por fuera", son algunos de los mensajes que le ha escrito de manera pública.

Carlota es fruto de la relación que el cantante tuvo con Miriam Martínez de la Vega, la que era su novia en 2005. Melendi se convirtió en padre a los 26 años, justo cuando publicó el primero de sus discos, Que El Cielo Espere Sentao... y que le llevó al éxito nacional. De hecho, en 2008, el artista aprovechó para escribirle una canción que lleva como título Carlota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota (@carlotamelendii)

Aunque la modelo apenas cuenta con cinco publicaciones en su cuenta de Instagram, está muy activa por stories, donde demuestra que es una auténtica fan de su padre. El pasado fin de semana, acudió junto a él a la sorpresa que el asturiano dio a sus seguidores en el parque de El Retiro.

La realidad es que Carlota es el orgullo de su padre, quien incluso le llegó a dedicar una especial felicitación por su cumpleaños. "Hace 18 años vino a salvarme de mí mismo, no fue de la noche a la mañana, como todo cambio profundo trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz, no es fácil. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices", comienza el escrito.

Aprovecha esta carta de amor pública para mostrar a sus seguidores cómo es: "Es una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido. Te quiero con todo mi corazón, hija. Feliz vida que recién empieza".

Sigue los temas que te interesan