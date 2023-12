2 de 4

El pasado domingo, 17 de diciembre, Ana Obregón bautizó a su nieta, Ana Sandra. Entonces hubo fotos de la actriz junto a la pequeña, así como de su selecto grupo de invitados en la puerta de la iglesia donde tuvo lugar la ceremonia. Pero no ha sido hasta ahora cuando han salido a la luz todos los detalles en la revista ¡HOLA! La bióloga es la única protagonista de la portada de la cabecera rosa, que recoge algunas de sus declaraciones: "He tirado la casa por la ventana, me he vuelto loca, todo está espectacular. Llevaba años sin celebrar la Navidad".