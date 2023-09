Toñi Moreno, sobre Teresa Campos: "He perdido a mi maestra. Era la persona más inteligente que he conocido"

Este pasado martes, 5 de septiembre, fue un día aciago y complicado para la comunicación y la televisión. A las 5:25 horas de la madrugada perdía la vida la emblemática María Teresa Campos a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Sus restos mortales se trasladaron al tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, en Madrid, donde fueron velados durante todo el día.

Fueron muchas las personalidades que no dudaron en desplazarse al tanatorio para darle el último adiós. Familia, amigos, compañeros de profesión e incluso admiradoras y fans. Todos se dieron cita en el último adiós a la gran comunicadora. EL ESPAÑOL estuvo presente y pudo entrevistar a una persona muy especial para la malagueña de adopción: Toñi Moreno (50 años).

La comunicadora se despidió de su "maestra" en la tarde de este pasado día 5. Emocionada, no esconde Toñi que ha sido un día "triste", pero también sostiene que Teresa Campos estaría muy feliz si viese los emotivos homenajes que se le han hecho en todos los medios de comunicación.

La presentadora andaluza en su encuentro con los medios, este pasado martes 5. Gtres

Día complicado hoy, difícil y duro. ¿Cómo está, Toñi?

Es un día muy triste, la verdad. Yo he perdido a mi maestra. Yo he estado muy en contacto con ella y con las hijas durante todo este tiempo, pero no por menos esperado es menos doloroso.

¿Cree que se le ha despedido como se merecía?

Os digo una cosa, estoy emocionada porque vengo de Sevilla y no paraba de ver la tele y los programas. Ella estaría súper feliz por el tratamiento que se le ha dado. Con el cariño, cómo en todos los programas la estáis tratando. Sería feliz, porque lo que más quería en el mundo es que la gente la quisiera.

¿Qué recuerdo especial conserva de ella?

Yo es que no he parado de reírme hoy recordando todas las cosas. Ella conmigo era muy cañera, me ha dado mucha caña. He aprendido mucho de ella. Era la persona más inteligente, más rápida, con el sentido del humor más ácido que he conocido. Era una mujer muy culta, muy buena compañera y, sobre todo, muy generosa. Generosa en todos los sentidos: era una manirrota también. Era muy grande. Todo lo que está pasando se lo merece.

Teresa Campos fue una mujer con un gran compromiso social, empoderada ya en aquella época.

Ella era feminista antes de que se inventara el concepto. Ella hizo cosas en Málaga cuando las mujeres lo que hacíamos era cuidar de nuestros hijos y de nuestros maridos. Ella luchó por sus sueños, ella eligió y, además, cuando le decía 'qué valiente fuiste', ella respondía 'no, no, yo viví como quise'. Peleó por lo que quiso.

Se ha conocido que una calle en Málaga llevará su nombre...

Me hubiese gustado que ella lo viera en vida. Que lo hubiera vivido, pero nunca es tarde. ¡No voy a ir yo ancha por esa calle!

¿Cómo era Teresa? ¿Sabría definirla?

Ella tenía unos arranques... Ella no se callaba por nada. Nadie la compró, no se vendió nunca. Luego tenía su genio también. La gente la quiso mucho en televisión porque era verdad. Cuando se enfadaba, lo hacía de verdad. Pero le duraba poco. Yo le decía 'eres la mujer gaseosa. Te duran los enfados veinte segundos'.

Terelu Campos y Carmen Borrego a su llegada al tanatorio este martes, 5 de septiembre. Gtres

¿Cómo vio su final? ¿Duro?

Sus hijas, que han sido las hijas más maravillosas del mundo, han sabido preservar y protegerla para que el recuerdo que tengamos todos de María Teresa Campos sea el que ella quería. Era estimadamente coqueta; no salía a la calle sin pintarse el rabillo del ojo. Las hijas lo han hecho estupendamente.

¿Qué relación tiene con sus hijas?

Mucha, mucha, yo he estado hasta el final. No he venido antes porque esta mañana tenía trabajo y luego me he llevado cinco horas en un AVE, que ya sabéis cómo está la comunicación. Pero sí, he estado hablando mucho. Son mis amigas y yo me siento parte de la familia.

¿Qué le diría, como amiga, a la prensa de parte de Teresa?

Que gracias. Os lo digo de verdad: ella estaría hoy feliz. Yo creo que la gente se ha volcado tanto con ella por todo lo que ella dio.

