Ana Obregón ultima los detalles del hermético bautizo de su nieta: así será el gran homenaje a Álex Lequio

La actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años) está disfrutando de un final de verano de ensueño en su casa de Palma de Mallorca, El Manantial, situada en el exclusivo enclave de La costa de los pinos. La artista vive intensamente estos días junto a su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, y parte de su familia. Entre ellos, su querida sobrina Celia Vega-Penichet (31).

Cierto es que la bióloga y guionista, como informó EL ESPAÑOL, ya pasó unas semanas en el pasado mes de julio en la isla, pero regresó a Madrid en torno al 23 de julio -día de las Elecciones Generales-, y su intención inicial era no volver. Pero, finalmente, se animó.

García Obregón se encuentra descansando en familia, pues le espera un mes de septiembre, y un nuevo curso laboral, bastante ajetreado. De entrada, en este mes recién inaugurado Ana Obregón, como avanzó este medio y confirmó vía exclusiva ella en ¡HOLA!, celebrará el bautizo de la pequeña Anita. El que está llamado a ser el gran y último homenaje a su hijo, Álex Lequio

Ana García Obregón en una imagen de sus redes sociales.

Será un festejo íntimo y familiar y, según deslizan a EL ESPAÑOL, la actriz de Ana y los 7 está guardando con mucho celo y precaución todos los detalles del gran día de la hija biológica del malogrado Álex. Existe un gran hermetismo en torno al sacramento.

Este periódico ya se hizo eco hace unos meses de que a Ana García Obregón le hace especial ilusión que este bautismo tenga lugar en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, donde los Obregón han vivido grandes y trágicos momentos, como la misa funeral de Álex Lequio. Eso sí, de momento se desconoce día y lugar oficial de esta cita familiar que se las promete feliz y, sobre todo, emotiva y un tanto dura.

Lo que parece confirmado es que habrá una notable y significativa ausencia: la de Alessandro Lequio (63), a todos los efectos abuelo biológico de la pequeña Ana Sandra. El conde italiano, de momento, no ha conocido personalmente a la menor, por más que su entorno sostenga que esa emotiva visita sí tendrá lugar, aunque en la más absoluta intimidad.

"Lequio no es hombre de exclusivas en revistas. Por eso apuesto a que no irá al bautizo. Conociendo a Ana, algunas fotos aparecerán en su revista", desliza una persona bien informada. ¡HOLA! entrevistaba hace unas semanas a Obregón en un excepcional reportaje junto a Ana Sandra.

En la interviú, Ana habló de su agitada llegada a España con la menor y de la ayuda que tuvo en todo momento por parte de una profesional.

Una cuidadora o suerte de nanny de la que EL ESPAÑOL escribió algunas líneas en ese momento. Si bien entonces se hizo trasladar que Ana Obregón contrató a esta mujer en Estados Unidos, la realidad es otra bien distinta. La intérprete ya viajó con esta profesional -enfermera, además, de profesión- a Estados Unidos.

La nanny fue la persona que cuidó, hasta el final de sus días, a los padres de García Obregón en su última etapa en la residencia de Alberto de Alcocer, en el centro de Madrid. Ana le tiene un gran cariño desde hace años. Cariño y mucha confianza, como trasladaron a este medio hace unas semanas. Cuentan que esta mujer está "a tiempo completo" en casa de Ana, en La Moraleja.

El testamento de Ana

El tierno beso entre Ana Obregón y su hijo Álex en una imagen de archivo. Gtres

En la citada revista, Ana García Obregón arrojó pinceladas de la personalidad de Ana Sandra: "Es clavada a Aless. Pero no solo físicamente, sino de forma de ser. Tiene la misma risa alegre, agradecida, se porta increíble, y es glotona, como era Aless".

En este punto de su relato, Obregón descubre uno de los aspectos que más se han comentado desde que vio la luz su maternidad por gestación subrogada: quién cuidará de la menor cuando ella fallezca.

"Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Además, va a ser su madrina de bautismo. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras. (...) Todo está pensado desde el minuto uno", manifestó.

Insistió García Obregón en su rentrée que a Ana Sandra no le faltará nada de amor, que lo recibirá a raudales. Además, no descartó darle un "hermanito o hermanita": "No le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser muy querida por toda la familia, que somos una piña. (...) Me voy a pensar que mi niña tenga un hermanito o una hermanita. Lo que pasa es que tiene 11 tíos y todos ahora se van a casar y van a tener bebés. Va a ser una niña con 20 primos de su edad".

Terminó la interviú Ana Obregón defendiéndose de las críticas por su edad: "Qué machismo más grande. ¿Quién soy yo para juzgar la bendición que es una vida nueva? ¿Pero dónde está el corazón de la gente?".

En las últimas horas, Ana, desde Mallorca, le ha dedicado unas palabras a su nieta, que demuestran el momento vital que atraviesa: "La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro terminaron limpiando mi corazón. Como tú decías, Aless: 'Colecciona momentos, no colecciones cosas porque al final es lo único que te llevas'. Y yo me llevaré infinitos momentos maravillosos contigo y con tu hija".

