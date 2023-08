Alba Melendo, la estilista madrileña de las famosas más top: "Karol G. es exigente. Forma parte de su excelencia"

A más de 9.000 kilómetros de distancia de España se encuentra Alba Melendo (37 años), la estilista de grandes personalidades del momento. Si bien la vida de Melendo está en París, en la actualidad se encuentra de vacaciones en México.

Alba comenzó en el sector periodístico. Estudió en la Universidad CEU San Pablo de Madrid aunque siempre supo que quería ser estilista. Ya en el último año de carrera empacó sus cosas y se fue de Eramus a la ciudad italiana de Milán, donde encontró su primer trabajo como asistente de moda. Y allí se quedó siete años. Volvió a mudarse a la capital francesa con su marido y su hijo de cuatro años, y ya lleva allí más de nueve años.

Ahora es dueña de una empresa, A+ Creatives, dividida en tres departamentos, uno de celebrities, otro de estilismo a nivel editorial, y otro de creación de contenido. Su currículum habla por sí solo: ha vestido a famosas como Georgina Rodríguez (29), Ester Expósito (23), Ángela Molina (67) y Aya Nakamura (28). Sigue haciéndolo con Karol G (32) y Bad Gyal (26), entre otras. Ha participado en campañas con firmas como Lancôme, Carolina Herrera e Isabel Marant, y comparte su trabajo en las redes sociales para marcas de lujo. EL ESPAÑOL habla con ella.

¿Cómo le surgió la oportunidad de trabajar con Karol G?

Empecé a trabajar con Carol -así le llama ella- gracias a Pedro Artola, el director de todos sus vídeos e íntimo amigo mío. Él vivía en París y trabajaba en Jacquemus, luego él se mudó a Barcelona y fue entonces cuando me llamó para que fuera su estilista durante Provenza, una de sus canciones que grabó en Lanzarote. Yo no pude hacerlo, pero luego me contrataron para hacer sus looks de verano, que fue cuando se despidió del pelo azul y pasó al rojo. Ahí empezamos con Mientras me curo del cora', Cairo, y todas las demás. A día de hoy sigo trabajando con ella y me hace muy feliz ver todos sus éxitos.

¿Cómo es Karol en la intimidad?

Es una persona muy generosa, muy justa y muy inteligente, y la verdad es que da gusto trabajar con ella. Estoy muy orgullosa de todo el crecimiento que está teniendo. Me hace mucha ilusión.

¿Qué destacaría de ella?

Su corazón y su gran persona. Es una chica súper humilde, que cuida mucho a su equipo y la verdad es que me gusta mucho trabajar con ella.

¿Qué recuerdo especial tiene a su lado?

Ha habido muchos durante este año y medio que llevamos trabajando juntas. Pero, por ejemplo, en su cumpleaños nos invitó a República Dominicana y estuvimos allí con ella, que siempre te da momentos buenos. Pero también otro, del día que la conocí. La primera vez que la vi fuimos a la fábrica de Ferrari y Carlos Sainz nos llevó a todos en un coche de Fórmula 1, para que veas. Es una persona súper generosa con su equipo y con su gente. Es muy exigente también, pero forma parte de su excelencia. Y no solo es así con el equipo de estilismo, sino con toda la gente que le rodea a su alrededor, que es mucha.

¿Cómo fue trabajar con Shakira en el videoclip de TQG?

Siempre que estoy trabajando con otros artistas es gratificante. Fue un rodaje duro, muchos días y muchas horas, pero está recogiendo muchos éxitos y tiene miles de reproducciones. Yo no tuve mucho contacto con Shakira porque no manejo a su estilista, pero nos pusimos de acuerdo en la parte creativa. Yo sé que para Carol fue un placer, y para mí también.

Hemos visto cómo su cuerpo ha cambiado bastante de aquí a un año atrás, ¿ha afectado eso de alguna forma en su estilismo?

Carol es una persona que siempre ha estado muy contenta con su cuerpo y siempre lo ha mostrado. Antes de que empezara la gira y con su entrenadora personal se ha puesto más en forma, pero creo que ella siempre ha sido una persona muy libre a la hora de vestir y siempre ha intentado vestirse como se sintiera bien. ¿Ha tenido un cambio físico? Sí, pero no se le tiene que dar más importancia. Siempre ha sido una persona arriesgada que se ha puesto minifaldas, porque no tiene ningún problema con su cuerpo, y tanto ella como muchas mujeres representan el body positive, y creo que ella es una súper defensora de ello.

También ha cambiado su color de pelo unas cuantas veces, ¿tiene que pedirle permiso a usted o a su equipo?

Qué va. Ella se lo cambia según le va apeteciendo. Es una mujer muy libre y no necesita el permiso de nadie. Lo comparte con nosotras, con su equipo, con su manager y con su empresa para saber nuestra opinión, pero luego ella toma sus propias decisiones. Que juegue con su pelo es una parte de su identidad que la caracteriza. Es increíble ver a sus fans como también se lo van cambiando y van yendo a sus shows con pelucas del color de su pelo. Es un movimiento. Y es que en la comunidad latina ella es un absoluto referente, una mujer súper influyente y, sobre todo, una persona que también está súper volcada con su gente, incluso tiene una fundación que se llama Me curo del cora', que ayuda a mujeres a lograr una reinserción social.

Si tuviera que definir su estilo, ¿qué palabras utilizaría?

Es una mujer muy libre, atrevida y ecléctica, y que no se nos olvide que ella canta música urbana, el reggaeton, y siempre va a tener ese punto atrevido en sus looks.

También ha trabajado con otras famosas como Georgina Rodríguez, ¿se parecen en algo a la hora de vestir?

En nada. Pero lo importante es que, como profesionales, tengamos una conversación con las artistas y veamos cuáles son sus objetivos, ayudarles un poco a trazar ese camino y que tengan una relación con las marcas. Digamos que es construir una imagen especial y, aunque Karol o Bad Gyal no se dediquen a la moda, sí son artistas y se deben a su imagen, y creo que es una forma divertida e interesante de comunicarse con su público y de poder expresarse de otras formas.

Cuénteme cómo fue vestir a Georgina.

Trabajamos juntas durante la primera temporada de su documental, Soy Georgina, que justo coincidía con la red carpet en la que ella se vistió de Jean-Paul Gartier en Cannes. También vino a París y la llevé a que visitara tiendas para varios trabajos. Le deseo lo mejor.

¿Y a Bad Gyal?

Alba -su nombre de pila- está creciendo muchísimo como artista. Van a salir cosas muy chulas y videoclips que ya están grabados con colaboraciones de otros artistas.

¿Y a Ángela Molina?

Fenomenal. Estuve con ella para una portada de Vogue España de hace más de un año y ella es un icono en España y una mujer bellísima. Fue un placer.

¿Cómo es vivir con el ajetreo de estar con una artista de talla mundial, dedicarle tiempo a otros proyectos y tener vida social?

Es un poco complicado. De hecho, es el eterno problema: la conciliación. Yo tengo un niño de cuatro años y claro... Fíjate, empecé a contar los vuelos en agosto del año pasado y la última vez que conté llevaba 112. Así que es una vida bastante intensa. Un no parar. Pero claro, cuando tienes oportunidades lo haces, porque eres freelance y es lo que toca. Un día puedes tener trabajo y al día siguiente no.

¿A quién le encantaría vestir?

Bueno, es un sueño inalcanzable y soy muy old school para estas cosas, pero me encantaría a Dolly Parton (77) o a Cher (77). Aunque también me gustaría trabajar con otros cantantes internacionales.

