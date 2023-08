Así es el lujoso hotel que Edwin Arrieta reservó para pasar unos días de amor junto a Daniel Sancho en Tailandia

El caso del asesinato de Edwin Arrieta (44 años) a manos de Daniel Sancho (29) parecía tener todas las cartas marcadas y todas las respuestas contestadas desde el principio. Sin embargo, a medida que se ha ido avanzando en la investigación, se ha ido llegando a callejones que complicaban el trabajo policial, el cual está a punto de conformar el primer informe de la investigación.

La conclusión de este trabajo primario llevará a las autoridades a dar una rueda de prensa este martes para esclarecer los hechos que ya se han demostrado. Desde un principio, Daniel Sancho comunicó a la Policía de Tailandia que colaboraría en la investigación. Sin embargo, las fuerzas de seguridad han encontrado incongruencias en las declaraciones del chef español que añaden más problemas a su ya de por sí tenebroso futuro.

Una de estas se encuentra estrechamente relacionada con la forma en la que Edwin Arrieta habría sido asesinado. Sancho mantuvo desde un inicio que se debió a un golpe accidental tras una discusión. Sin embargo, hay un hecho que desmonta esta versión: el hotel que el cirujano colombiano reservó para que ambos pasaran unos días de amor y por el que Arrieta nunca llegó a pasar. Sí Sancho, quien estuvo una única noche en él.

¿Cuál fue la versión de Daniel Sancho sobre la muerte de Arrieta?

Según el relato mantenido por Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho (48) y la también actriz Silvia Bronchalo (48) se encontró con Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación sentimental, en una villa de Tailandia. Allí discutieron y forcejearon porque el joven chef español no quería tener un encuentro íntimo con el cirujano de origen colombiano. El médico cayó y se golpeó en la cabeza con un lavabo.

Así fue la versión ofrecida por Sancho. Sin embargo, existen varias cuestiones que pusieron rápidamente esta versión en duda y una de ellas es el lujoso hotel que Arrieta había reservado para pasar unos días junto a su amante. Por su parte, Daniel habría alquilado esa otra villa, a unos 50 minutos del hotel, horas antes de la muerte del médico.

Sin embargo, Sancho ya había pasado previamente unos días en la misma isla, llegando a alojarse en un lujoso hotel que había sido reservado por Arrieta y donde la pareja iba a pasar unos días de escapada romántica, tal y como adelantó el programa Fiesta de verano. No obstante, el cirujano nunca llegó a pasar por él mientras que el chef español solo pernoctó allí durante una jornada. Él fue quien realizó el check in y el check out en el mismo, demostrando que conocía la reserva de su pareja.

Cuando Arrieta llegó a la isla, Sancho le recogió en moto y se lo llevó a la villa que había alquilado y donde posteriormente acabaría con su vida. El hecho de que la pareja no acudiera al hotel, como Edwin había planeado, y de que después sucediera lo que sucedió en el bungaló reservado por Daniel, invitan a pensar que se trató de un crimen planeado por el joven y no una cuestión fortuita.

Daniel Sancho solo llegó a dormir una noche en ese maravilloso hotel en el que dejó sus pertenencias antes de acudir a su encuentro con su amante. Otro hecho que demostraría que el hijo de Rodolfo Sancho tenía planeada la muerte de Edwin y que no se habría tratado de algo fortuito es que a la mañana siguiente de haber cometido el crimen se fue a desayunar a un lujoso restaurante, el mismo en el que había afirmado haber cenado con la policía tras ser detenido, hecho que después ha sido desmentido.

¿Cómo era el hotel que había reservado Arrieta para estar con Sancho?

Edwin Arrieta había ideado un plan romántico para pasar unos días junto a Daniel Sancho, con quien mantenía una curiosa relación sentimental. Por ello, había reservado un lujoso hotel en Tailandia durante cuatro noches, las que pensaba que pasaría junto al chef español antes de encontrar su desagradable final en una villa cercana.

El cirujano colombiano había llamado desde su país para comunicar que iría a este privado y espectacular hotel junto a otro huésped. El nombre de este era Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. Y el complejo turístico en el que ambos iban a pasar unos días estaba repleto del más mínimo detalle.

La estancia que iban a compartir contaba con piscina y jacuzzi en la terraza de la misma, una cama de matrimonio de enormes dimensiones, una televisión de lujo en la habitación, amplias zonas de estar y un estilo abuhardillado y en forma de cueva entre madera y piedra. Además, la habitación tiene vistas al mar desde todos los puntos, tanto desde el interior de la misma como desde fuera.

El hotel se encontraba en un entorno idílico y paradisiaco con playa propia, un lujoso restaurante con vistas a la costa y con servicio en la propia arena con actuaciones en directo y sala de fiestas además de una zona de copas más elevada. Por último, el complejo también contaba con una opción de lo más romántica que permitía cenar en un espacio privado en la arena a la luz de las velas bajo una tienda de campaña de espectaculares telares blancos.

