3 de 10

Harper Seven, la hija menor de los Beckham, parece ser una artista del maquillaje. Así lo desvela el futbolista con esta divertida imagen en la que se ve a la pequeña experimentando en el rostro de su padre. "Papá, aparentemente, necesitaba un poco de polvo y contorno (no estoy seguro de lo que eso significa, pero me veía mejor fuera lo que fuera)", ha escrito David, presumiendo de un momento tierno junto a su "pequeña maquilladora". Para que no se pierda ningún detalle, el deportista menciona en el texto a su mujer, Victoria.