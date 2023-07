Rebeca Pous: "Siendo catalana, no soy para nada independentista. Amo a mi país"

Fue uno de los rostros habituales de las revistas juveniles de finales de los 90 como fueron Bravo o Superpop. Ha publicado más de 35 sencillos y seis discos y recopilatorios. Y es la voz del eterno hit Duro de pelar, un tema que desde que se lanzara en 1996 se ha versionado decenas de veces para anuncios de publicidad.

Rebeca Pous (48 años) es una de las artistas más conocidas y más queridas por el público. La catalana se ha vuelto a subir a un escenario para sorprender a sus fans con una actuación durante la segunda jornada del Mad Cool, el festival de música que se ha celebrado estos días en Madrid y en el que han participado numerosos artistas internacionales como Sam Smith, Red Hot Chili Peppers o The Prodigy.

Concretamente, la cantante catalana ha sido una de las sorpresas del espacioVibra Mahou, que se convirtió en el punto de encuentro de referencia del festival con un gran homenaje a las tómbolas.

Menuda sorpresa para todos su actuación en Mad Cool. ¿Está contenta?

Estoy encantada. Cuando me hicieron la propuesta no me lo podía creer. Pensé: 'Dios, qué maravilla, qué fantasía todo! He dado y daré siempre lo mejor de ti.

¿Con qué está ahora? No para con sus redes, su música, sus cameos en cine y televisión...

Ahora estoy en una gira que empezó en febrero y acabará en noviembre, si Dios quiere, de más de 50 fechas en festivales, un poco de todo. He sacado tres tres singles en digital uno es Tu gatita, el clásico del reguetón de hace mil años, luego Ritmo de pelar, que es una maravilla, y luego hemos hecho una edición física de Bola de Dragón para todos los amantes del anime, del cosplay y de todo el manga en catalán y en castellano.

Tenemos que hablar de 'Duro de pelar', que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Quizá le puede pasar un poco como a Celine Dion con la banda sonora de 'Titanic'. Ella dice que no puede ni ver la película, ni escuchar la canción. ¿A usted le pasa?

No a mí, no a mí por suerte no. Yo adoro Duro de pelar porque es mi marca, me identifica. Tengo más de 50 singles y un montón de álbumes, pero la gente cuando tú les ves las caras de felicidad y cuando cantan conmigo esa canción, no la puedes odiar, la tienes que amar hasta el día del último día de tu vida.

Usted lanzó por redes sociales un tuit que se ha viralizado que dice que los artistas en España no se suelen posicionar en temas políticos. Por ejemplo, Lady Gaga, Beyoncé Jennifer López en 2020 dijeron que había que votar a Joe Biden. ¿Qué es lo que pasa con los artistas españoles que no se manifiestan?

Bueno, yo me acuerdo una vez, hace algunos años que le vi una entrevista a una amiga y le dije que era de Ciudadanos, que primero había votado a Convergència i Unió y que, visto lo visto, empecé a votar a ese partido cuando estaba Albert Rivera. Joder, la que me cayó.

Yo siendo de Barcelona, siendo catalana, no soy independentista para nada. Amo a mi país. Sí que es verdad que no se es profeta en nuestra tierra, porque en Cataluña los que cantamos en castellano tenemos nuestra censura. Quiero decir, en TV3 es muy difícil salir. Es más fácil que te inviten cantando en inglés que en castellano. Obviamente no sé lo que pasará. A ver si puedo ir a votar y no por correo.

Ahora que no está Albert Rivera, permítame que le haga la pregunta de a quién votará.

Yo realmente le podría dar opciones pero estoy encantada de que se haya ido Colau en estas pasadas elecciones, porque nos ha dejado una ciudad hecha un desastre, con mucha delincuencia y toda llena de obras. Creo que se le han dado muchas oportunidades y no las ha sabido aprovechar.

Qué piensa de esos artistas que están trabajando en su música, en sus proyectos, etc, y de repente se abren un Only Fans para encontrar una nueva fuente de ingresos, como por ejemplo La Mala Rodríguez. ¿Usted se lo ha pensado?

No sabía que la Mala Rodríguez se había abierto un perfil en esa aplicación. Yo tengo cuenta en Only Fans, pero no la tengo activa. En Estados Unidos hay muchas artistas que lo tienen, pero no quiere decir que se desnuden, sino que dan un contenido que solo lo pueden ver previo pago. Yo dejé sin empezar., pero bueno si a La Mala Rodríguez le va bien y así se puede financiar luego sus discos y sus videoclips...

Los que la hemos seguido históricamente en sus intervenciones televisivas no podemos por menos que recordar a su madre, que tantos momentos nos ha entregado. ¿Cómo se encuentra ella?

Está bien, vivo con ella y me encargo de ella. Esta guapísima, no tiene ni una arruga, pero ya la edad pesa un poquito y no puede acompañarme a todo lo que le gustaría, Aún así, le encanta el mundo de la farándula, de la música, de los conciertos y si fuera por ella iría todos.

Bueno, ella tuvo una juventud y un pasado apasionante como cantante de éxito en los 70.

Sí, fue una de las top, una de las voces más privilegiadas que había en ese momento. La llamaban 'La voz más elegante de España' y ha ganado varios premios internacionales. Como todas las artistas de la época, Salomé, Betty Misiego o Karina, ha dejado un legado importante.

Y además de una artista increíble, una mujer guapísima que conquistó a grandísimos hombres. Incluso se llegó a rumorear que Jesús Hermida podría ser su padre.

Sí, siempre ha habido ese rumor y mi madre ha tirado balones fuera. Yo no me meto en eso. Tengo cartas de él, tengo postales que ellos escribían en la época, cuando él era corresponsal. Tuve el placer de conocerlo cuando era directivo de Antena 3, me trató siempre muy bien y hasta ahí puedo leer.

La artista durante una actuación en el Orgullo Gay de Madrid. Gtres

Usted ha sido una pieza fundamental para La fábrica de la tele, por su participación en Cazamariposas, también como colaboradora de Sálvame y por sus muchas entrevistas en el Deluxe. ¿Cómo asumió el fin de Sálvame y qué rumbo cree que puede ir tomando la cadena ahora?

La verdad que me da muchísima pena, porque creo que Sálvame lo necesitamos todos. Hay un público que siempre lo va a consumir, nos ha hecho mucha compañía sobre todo durante el confinamiento. Son 14 años. Me parece mal cómo se ha gestionado lo de Jorge Javier, porque aunque yo, por ejemplo, no he tenido mucha relación con él, considero que se ha entregado a esta cadena y ha seguido sus directrices. Entonces despedirse por la puerta de atrás no me parece nada bien. Tengo una relación muy, muy buena con ellos.

Hablando precisamente de Jorge, volvemos a hablar de que por posicionamientos o por opinión política a veces te pueden apartar hacia un lado, incluso siendo una gran estrella de la televisión o de la música...

Sí, la verdad es que sabemos que somos números, sabemos que puedes estar mucho de moda y luego pues las discográficas o las productoras o los canales de televisión, pueden olvidarte o arrinconarte, pero yo jamás me imaginé que esto iba a pasar con él.

Usted ha hecho de todo, ha bailado, actuado, producido, etc Cuéntenos algo sobre su faceta de astróloga.

A mí siempre, como buena escorpión, me ha gustado mucho el mundo oculto, el tarot, los santos, los astros y el horóscopo sobre todo. Entonces en el programa El Circ, con Fran Blanco, hacíamos el ránking del horóscopo sexual semanal, que tuvo mucho éxito. Ha durado dos años. Lo hacía con un amigo astrólogo, porque todo eso está contrastado. Él me decía cómo estaban los astros y yo le ponía todo el tono picante, sexual, porque a mí lo que me interesaba era el plan sexual.

¿Está enamorada?

Sí, Marco es siete años más joven, éramos amigos y más adelante ya me decidí. Es un chico estupendo y estoy encantada de la vida.

Así que fue él quien fue detrás de usted.

Sí que insistió. Intentaba quedar y yo me resistí bastante. Tuvimos algunas citas, pero hasta después de unos meses largos no caí en las redes.

¿Qué le diría a todas aquellas personas que piensan que la edad importa en el amor?

Que no importa, aunque es verdad que si hay una diferencia muy grande, algo se nota, por la actividad física, las ganas... Por ejemplo. yo estoy de vuelta de todo, él está, como quien dice, empezando a vivir. Pero el que más tiene que perder entre comillas es él, porque yo me llevo al jovencito. No le damos importancia a la edad.

De todos modos, por usted no pasan los años. ¿Cuál es su secreto?

Bueno, he cogido kilos, tengo retención de líquidos, tengo celulitis, tengo de todo. Yo en el 96 era un palo, era una tabla por delante y por detrás, que me tenía que poner relleno para tener forma de mujer. Empecé con 17 años, súper niña y yo sólo tenía cabeza y rizos. ¡Lo que daría ahora por esa talla! Pero bueno, la piel es de genética, porque mi madre con su edad no tiene ni una arruga. Igualmente tampoco he hecho grandes estragos, no me he drogado nunca, no bebo alcohol, no fumo y también hay buenas cremas.

