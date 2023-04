Qué fue de Meli Camacho, la amiga íntima de Teresa Campos y aliada en su último proyecto en YouTube

María Teresa Campos (81 años) fue, hasta su último día en la profesión -antes de jubilarse-, una de las comunicadoras más importantes de España, pionera de grandes y revolucionarias ideas en la televisión, y su vasto currículum en radio y televisión es el fiel reflejo de ello.

Campos no sólo lo ha demostrado todo en el medio audiovisual -al que tanto le debe y que éste tanto ha aprendido de ella-, también ha dado trabajo a muchos profesionales. Compañeros que, a base de años y veteranía, se convirtieron en familia y equipo en sus distintos espacios de televisión.

Teresa Campos puede presumir de haber contado en sus programas con los colaboradores más punteros de la televisión, y siempre tuvo especial ojo o intuición para contratar a fichajes potentes. La protagonista de este artículo es amiga íntima desde hace décadas de la gran comunicadora, y una compañera de profesión: la periodista y prescriptora de medicina estética, salud y belleza Meli Camacho.

María Teresa Campos junto a su gran amiga Meli Camacho en una imagen de sus redes, cuando empezaron a grabar su programa en YouTube.

Meli es madrileña de nacimiento. Licenciada en Periodismo, pronto cayó prendada por el ámbito de la medicina y de la cirugía plástica. La relación de Meli y Teresa se remonta a varias décadas atrás. En concreto, a un buen día en que la profesión las unió y ellas trenzaron una bonita amistad.

Fue gracias al programa Protagonistas, dirigido por Luis del Olmo (86). María Teresa Campos vio algo en ella y le ofreció la oportunidad de participar en la emblemática sección Apueste por una.

Más allá de su relación personal, ambas amigas y profesionales coincidieron en el extinto ¡Qué tiempo tan feliz!, en Telecinco, el último programa que condujo María Teresa hasta su cancelación en 2017.

Camacho es experta en temas de belleza, nutrición y salud. Además de su exposición en televisión -Meli ha intervenido en diferentes programas de distintas cadenas, casi siempre como colaboradora, para hablar de salud-, la amiga de Teresa ha publicado, además, un libro, Los Consejos de Meli: una guía indispensable para cualquier problema estético y de salud.

Teresa Campos y Meli posando en uno de los salones de la antigua casa de la presentadora, en Molino de la Hoz.

Renglón aparte merece su trabajo en clínicas madrileñas y en la unidad estética del hospital Pío XII, en Madrid. "Meli es la amiga más discreta de Teresa, su confidente. Teresa tiene un número muy reducido de amigas, las conocidas. Las que salieron en el reality jugando a las cartas. Y luego está Meli, ella es de otra condición", explica a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia, cercana a la familia Campos.

La discreción ha sido la máxima de Camacho, siempre. Nunca se ha salido de esa línea que ha marcado su vida. "Muchos hablan de los secretos que ha sabido guardar Gustavo, el chófer, pero la que también conoce a Teresa mejor que se conoce ella misma es Meli", añade el informante. Sólo en 2016 rompió su silencio para defender el honor de Teresa tras las feroces críticas que recibió por su reality Las Campos.

"Los españoles somos la vieja del visillo. No hay nada que nos pueda dar más morbo que mirar lo que hacen los demás. (...) El escarnio y lo que está habiendo con tan poco respeto y vergüenza, me parece que no hay derecho. Yo a Teresa la veo feliz y contenta. Ella es una persona emocionalmente muy sensible", aseguró en el espacio Sálvame.

Junto a Camacho, María Teresa emprendió su proyecto más especial y revolucionario en 2020: crear su canal de YouTube. El espacio se llamaba, en un principio, Enredados por María Teresa Campos. El programa arrancó con un gran éxito. 100.584 visualizaciones obtuvo su primer capítulo, y los suscriptores, lo verdaderamente importante en las lides de YouTube, comenzaron a subir como la espuma. De mil en mil: Teresa Campos era rentable en la red.

Las próximas entregas confirmaron la excelente acogida: entrevistas como la de David Broncano (38) -292.803 reproducciones-, la de Jorge Javier Vázquez (52) -276.856- y la de Toñi Moreno (49) -99.741- y Los Javis-102.531-, sellaron y certificaron el éxito. La Campos estaba imparable.

Pronto el programa comenzó a experimentar cambios, tanto visuales como internos. Teresa cambiaba el nombre de la cabecera y en vez de Enredadas en la red, de repente se llamaba Enredados por María Teresa Campos. Un sorprendente cambio que no fue el único: el espacio viró con entrevistas de Teresa y, ya al final, se incluye una pequeña sección con Meli Camacho.

Sin embargo, las visitas al canal comenzaron a escasear. El éxito se convirtió, poco a poco, en un fracaso y acabó con el cierre del programa. El episodio más desagradable, a nivel profesional, que vivieron las dos amigas fue en ¡Qué tiempo tan feliz! En agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Mediaset con 600.006 euros por emisión de publicidad encubierta de productos y servicios durante la emisión de uno de los programas.

Lejos de ese disgusto laboral, Meli siempre ha sido un apoyo importante en la vida de Teresa. Incluso, cuando la andaluza rompió su relación sentimental con Edmundo Bigote Arrocet (73) Camacho animó a Campos para que saliera a cenar. En una de esas cenas, María Teresa conoció a un buen amigo de Meli, Emilio Javier Gómez Plaza. Eso sí, pese a que se rumoreó que entre Teresa y Emilio Javier podría haber más que una amistad, este extremo nunca se confirmó.

En la actualidad, Meli Camacho continúa con sus consultas relacionadas con la medicina estética, salud y belleza. "Tiene también una sección en el telediario de 13TV. Gracias al éxito de sus consejos, su blog es uno de los más referenciados en el mundo de la belleza y la salud. Su incansable búsqueda y su permanente afán por ayudar a las personas a mejorar su bienestar, así como a elevar su autoestima, la han llevado a descubrir soluciones, remedios y productos que han marcado huella dentro del mundo de la cosmética y la medicina natural", se lee en la web de Planeta de Libros.

