Georgina y Cristiano, en su día más amargo: el primer año de Bella y el aniversario de la muerte de su hijo Ángel

El 18 de abril de 2022 siempre será una fecha agridulce para Georgina Rodríguez (29 años) y Cristiano Ronaldo (38). El que pudo haber sido uno de los días más felices de su vida, también se convirtió en el más triste. La pareja daba la bienvenida a su hija menor, Bella Esmeralda, a la vez que despedía a su hijo Ángel, quien murió al momento del parto.

"Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro bebé. Es el dolor más grande que cualquier padre puede experimentar. Sólo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría. Nos gustaría agradecer a los médicos y enfermeras por toda la atención y el apoyo brindado. Estamos devastados y pedimos privacidad en este momento tan difícil. Nuestro niño, eres nuestro ángel. Nosotros te amaremos por siempre", comunicaba la pareja hace justo un año.

Este martes, 18 de abril de 2023, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo conmemoran ese día tan amargo, marcado en rojo en sus respectivos calendarios. Aunque celebran el primer año de vida de su hija menor, la pareja rememora la tragedia de perder a un hijo.

[Georgina Rodríguez desvela que sufrió tres abortos antes de la pérdida de uno de sus mellizos en el parto]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La propia Georgina confiesa en la segunda temporada de su serie de Netflix que hace un año vivía el peor y el mejor momento de su vida "en un instante". La modelo abre su corazón y entre lágrimas cuenta cómo vivieron ella y su familia esa difícil situación, así como las secuelas emocionales que le dejó.

"Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló", recuerda. Luego añade: "Te preguntas cómo voy a seguir... No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos".

Georgina y Bella Esmeralda, en una imagen compartida por la modelo. Instagram

Pero fueron precisamente sus vástagos mayores quienes le dieron fuerza para mirar el presente y el futuro. Eso sí, sin olvidar ni un sólo instante a Ángel. "Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: '¿Así estaría él?'. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: 'Vuestro hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miréis al cielo, pensad en él".

Para Cristiano Ronaldo, el dolor fue el mismo. "Es probablemente el peor momento que he vivido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo vaya normal y cuando tienes ese problema es difícil. Como seres humanos, Georgina y yo tuvimos momentos bastante difíciles, porque no entendíamos por qué nos pasó a nosotros", confesó el pasado noviembre en una entrevista con el periodista Piers Morgan.

Ese doloroso recuerdo se hará más fuerte este martes, con el primer cumpleaños de Bella Esmeralda, la menor de los cinco hijos de la pareja y, en palabras de Georgina, su "gran bendición".

La pequeña alcanza el primer año de vida rodeada de sus cuatro hermanos -Cristiano Jr. (12), los mellizos Eva (5) y Mateo (5), y Alana Martina (5)- poco después de que la familia al completo comenzara su aventura fuera de Europa. Desde el pasado enero, el astro portugués y la modelo de Jaca viven en Arabia Saudí, sede del Al Nassr Football Club, el actual equipo de Ronaldo.

El recuerdo de Ángel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo con el eco de sus mellizos. Instagram

En su documental, Georgina asegura que siempre le habla a sus hijos de su hermano Ángel, quien por adversidades del destino no pudo vivir. La modelo no sólo lo mantiene presente en sus discursos, sino también en su piel. El pasado verano, durante sus vacaciones en Cerdeña, la de Jaca rindió homenaje a su bebé fallecido con tatuaje de un angelito sujetando una luna entre sus manos.

Cristiano Ronaldo, por su parte, relató en aquella entrevista de 2022 que mantiene las cenizas de su pequeño en una capilla situada en una de sus casas. "Las guardo conmigo, las de mi padre y las de mi hijo. Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar", confesó.

Sigue los temas que te interesan