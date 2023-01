7 de 10

La que fuera concursante de Gran Hermano no puede ocultar la emoción que siente al convertirse en presentadora de la nueva edición de Pesadilla en el paraíso. Guapísima con un vestido de tul y una amplia sonrisa, Nagore Robles no duda en agradecer el apoyo recibido: "Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño, sois los mejores. Si supierais lo ilusionada y nerviosa que estoy. Gracias a todas las personas que han confiado en mí y me han acompañado para llegar hasta aquí".