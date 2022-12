1 de 9

La presentadora ultima los detalles de su look para despedir el año en Cuatro y aunque el estilismo siempre es el secreto mejor guardado, ya va dejando ver alguna cosa. "Una pequeña pista de lo que llevaré puesto para dar las campanadas. ¿Apuestas?", escribe mostrando parte de una pieza de tela con su nombre bordado. No hay duda de que será verde, el color de la esperanza, pero poco más se puede intuir. A simple vista no parece un vestido de fiesta pues la tela que muestra es mate y no tiene pedrería. Habrá que esperar al 31 de diciembre para desvelar el misterio.