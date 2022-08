Omar Sánchez y Raquel Lozano, juntos en Tarifa: surf, música y tensión antes de 'separarse'

Cuatro son los nombres propios con los que se ha escrito gran parte de la actualidad del corazón en este verano de 2022. Anabel Pantoja (36 años), Yulen Pereira (27), Omar Sánchez (31) y Raquel Lozano (35) forman el cuarteto amoroso más famoso del papel cuché, y sus aventuras, a lo largo y ancho del mapa de España, están siendo seguidas al detalle por la prensa.

Ahora EL ESPAÑOL ha tenido acceso a unas imágenes en exclusiva del surfero canario y la ex gran hermana extremeña. Unas fotografías que disipan los rumores de crisis entre ellos. Según testigos presenciales, Omar Sánchez y Raquel Lozano disfrutaron este pasado sábado, día 20 de agosto, de Balneario, uno de los chiringuitos más exclusivos y de moda del municipio gaditano de Tarifa. Durante estos meses estivales hemos podido ver allí a influencers como Rocío Osorno (34) y Mery Turiel (28), entre otras, cuya presencia dejan claro que es Chiringuito es the place to be.

Como gran apasionado del surf, Omar Sánchez, al que cariñosamente se le conoce como el El Negro, y su pareja, han elegido esta ciudad, emblema de los amantes del citado deporte acuático, para pasar unos días de desconexión y descanso. Tras su polémico viaje a Ibiza, donde coincidieron en el mismo local de fiesta que Anabel, expareja del canario, y Yulen, su nuevo amor, este periódico ha sido testigo de cómo El Negro y Lozano continúan con sus vacaciones, momentos antes de que él se enrole en su nuevo reality, Pesadilla en el paraíso.

Testigos presenciales expresan a este diario que Raquel y Omar no parecían del todo cómodos, se sabían observados por parte de los clientes del espacio e incluso en un momento determinado parecía como si pudieran estar discutiendo. Algo que no sería la primera vez, pues en Ibiza, las cámaras captaron cómo Lozano reprochaba a Sánchez su actitud para con ella.

"Sí (...) No ha pasado nada. Disfrutando de las vacaciones", ha expresado Omar a Europa Press en relación a la discusión pública que trascendió entre ellos. El aún marido de Anabel Pantoja niega, a pesar de las imágenes, que tuvieran esa bronca durante sus vacaciones en la isla Pitiusa: "Bueno, no", y esquiva las preguntas sobre si la causa de ese supuesto enfado se debe a su intención de coincidir voluntariamente con Anabel: "Todo bien. Disfrutamos y eso es lo importante".

En los próximos días, Omar Sánchez se separará de Raquel Lozano, ya que es uno de los concursantes de Pesadilla en el paraíso, el nuevo programa de Telecinco que se rodará en una granja de Jimena de la Frontera, en Cádiz, y que estará presentado por Lara Álvarez (36) y Carlos Sobera (62). ¿Irá Raquel a visitar a Omar?

