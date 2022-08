7 de 10

Incombustible y ajeno a la polémica que siempre despiertan sus palabras, el bailaor empieza a cargar pilas para las citas profesionales que tiene en septiembre y que de momento no tienen que ver con la reanudación de su espectáculo, The beautiful dream of life, que tuvo que ser cancelado un día antes del estreno. Aún así, él no parece perder la ilusión por el futuro.